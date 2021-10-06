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Россия
Липецк


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
15.09.2021 МТС разогнала мобильный интернет в Новой Жизни и еще десяти микрорайонах Липецка 3
10.08.2021 В филиале МТС в Липецкой области назначен директор 1
02.07.2021 Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в 6 городах 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в шести городах 1
13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов 4
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 2
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
24.09.2020 Системный интегратор ГК «Перемена» перешел на ОС Astra Linux 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
07.07.2020 Стартап с русско-украинскими корнями Signum.ai привлек $500 тысяч 1
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
30.06.2020 Как обеспечить коммуникации международного класса 2
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 1
07.04.2020 Резидент «Сколково» поможет ГК НЛМК повысить охрану труда 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
05.02.2020 «Ростелеком» открыл федеральный центр для операторов связи 3
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 1
25.12.2019 «ЭР-телеком» купил крупного оператора домофонных услуг 2
23.12.2019 Whirlpool завершила внедрение СЭД «ТЕЗИС» 1
28.11.2019 Финалисты «Цифрового прорыва» создали фермерский маркетплейс для жителей Липецкой области 1
30.07.2019 МТС запустила сеть LTE для интернета вещей в Липецкой области 2
06.06.2019 МТС и РЖД вложат в улучшение качества связи вдоль железных дорог более 2 млрд рублей 1
30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 2
08.02.2019 «Ростелеком» модернизировал столичную систему видеонаблюдения 1
31.01.2019 Honeywell открыла новый завод в России 2
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1

Публикаций - 256, упоминаний - 335

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
Microsoft Corporation 10997 9
Samsung Electronics 5627 7
Yandex - Яндекс 4098 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 6
Синтерра - Synterra 562 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
МегаФон ПетерСтар 144 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 2
Золотая Корона 280 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 2
Cisco Systems 2035 2
IBM 3524 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
CompanyMedia 110 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
Actility 5 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Google LLC 7124 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
Визитек - Visitech 4 1
Зелёная точка Белгород 1 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 5 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 22 1
Перемена ГК 2 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 1
Телефон.Ру 59 5
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 3
Юнистрим - Unistream 166 2
Яндекс.Такси 271 2
Яндекс.Еда 93 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
СберЛогистика 42 2
Uber Russia 3 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Р-Фарм 20 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Indesit 31 1
Сбер Еаптека 8 1
Whirlpool KitchenAid 11 1
Achemar Holdings 1 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
Мортон 16 1
Uber China 7 1
Hansa - Ханса 59 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
X5 Group - Перекресток 203 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
ВкусВилл 48 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
X5 Group 599 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
Русский стандарт Банк 302 1
Whirlpool 44 1
ВТБ24 583 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Правительство РФ 2198 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Липецк ОЭЗ ППТ - Особая Экономическая Зона 2 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
3G - Стандарт мобильной связи 3699 7
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Wiki - Вики - режим Википедии 32 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
В2О - Business to operators - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи 3 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ЭОС Дело СЭД 619 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
Google Pay - Google Android Pay 297 2
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 2
Microsoft Exchange 677 2
Apple Pay 385 2
Apple - App Store 2198 2
ВТБ Мультикарта 147 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
МСП Бизнес-навигатор 2 1
Яндекс Go 50 1
Apache HTTP Server 222 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
МТС NB-IoT 5 1
Autodesk Navisworks 14 1
Autodesk ReCap 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
МТТ YouMagic 33 1
Визитек ИСОБР - Интегрированная система обеспечения безопасности работ 2 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Linux OS 4236 1
Microsoft Windows 10 6602 1
Microsoft Teams 214 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Symbian OS 755 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
Microsoft Lync 272 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
Шевченко Евгений 55 9
Белов Александр 69 6
Кузяев Андрей 59 4
Кореш Виктор 71 2
Приданцев Сергей 82 2
Путин Владимир 1820 2
Мансуров Олег 1 1
Батанов Андрей 15 1
Кобзев Сергей 2 1
Лысенков Сергей 2 1
Костелянец Сергей 2 1
Кошелев Иван 1 1
Кукаркин Кирилл 6 1
Артамонов Игорь 5 1
Тюрина Мария 39 1
Миланов Рустам 3 1
Платонова Оксана 4 1
Степанова Татьяна 5 1
Якутин Анатолий 1 1
Буздалин Антон 4 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Емельянов Станислав 62 1
Рыжов Александр 1 1
Михин Александр 1 1
Кравченко Дмитрий 26 1
Волож Аркадий 181 1
Галактионова Инесса 44 1
Малышев Сергей 46 1
Гуцериев Михаил 107 1
Макаров Алексей 49 1
Аршавский Анджей 27 1
Захаров Павел 54 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Болтрукевич Константин 8 1
Мельников Александр 63 1
Байгушев Владимир 16 1
Ушацкий Андрей 100 1
Брюквин Юрий 196 1
Стариков Дмитрий 9 1
Абрамков Александр 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 97
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 79
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 56
Россия - СФО - Новосибирск 1954 41
Россия - ПФО - Казань 1507 40
Россия - Курск 231 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 12
Россия - Липецкая область 291 10
Россия - Воронеж 684 10
Украина 3344 10
Россия - Калуга 294 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 9
Россия - Белгород 238 8
Россия - Рязань 352 8
Казахстан - Республика 2618 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 7
Россия - Тверь 323 7
Россия - Ульяновск 292 7
Россия - Чебоксары 153 7
Беларусь - Белоруссия 2079 7
Россия - Тульская область 752 7
Россия - Брянск 216 6
Россия - Волгоград 539 6
Россия - Владивосток 864 6
Россия - ПФО - Самара 1285 6
Россия - Саратов 398 6
Россия - Красноярск 843 6
Россия - Ставрополь 269 6
Россия - Ярославль 401 6
Россия - Липецкая область - Грязи 12 5
Россия - Оренбург 254 5
Россия - Иваново 191 5
Россия - Уфа 640 5
Россия - Пермь 737 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Пиратство - Авторское право 200 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Частный сектор 7 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
IDC - International Data Corporation 2708 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755410, в очереди разбора - 659100.
Создано именных указателей - 46354.
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