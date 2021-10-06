Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Липецк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 256, упоминаний - 335
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шевченко Евгений 55 9
|Белов Александр 69 6
|Кузяев Андрей 59 4
|Кореш Виктор 71 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Путин Владимир 1820 2
|Мансуров Олег 1 1
|Батанов Андрей 15 1
|Кобзев Сергей 2 1
|Лысенков Сергей 2 1
|Костелянец Сергей 2 1
|Кошелев Иван 1 1
|Кукаркин Кирилл 6 1
|Артамонов Игорь 5 1
|Тюрина Мария 39 1
|Миланов Рустам 3 1
|Платонова Оксана 4 1
|Степанова Татьяна 5 1
|Якутин Анатолий 1 1
|Буздалин Антон 4 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Емельянов Станислав 62 1
|Рыжов Александр 1 1
|Михин Александр 1 1
|Кравченко Дмитрий 26 1
|Волож Аркадий 181 1
|Галактионова Инесса 44 1
|Малышев Сергей 46 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Макаров Алексей 49 1
|Аршавский Анджей 27 1
|Захаров Павел 54 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Болтрукевич Константин 8 1
|Мельников Александр 63 1
|Байгушев Владимир 16 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Стариков Дмитрий 9 1
|Абрамков Александр 29 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|ComNews - Медиа-бизнес 12 1
|IDC - International Data Corporation 2708 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
|ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
|Академгородок Новосибирск 29 1
|ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755410, в очереди разбора - 659100.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755410, в очереди разбора - 659100.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru