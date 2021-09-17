Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Курская область


17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 3
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 1
12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 1
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 1
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 1
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
11.05.2021 «Ростелеком»: 25 тысяч человек протестировали систему дистанционного электронного голосования 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 4
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
17.12.2020 «Транстелеком» дополнительно подключил к интернету более 60 социально значимых объектов 2
09.12.2020 Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 8
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
18.11.2020 Waves Enterprise запустила блокчейн-сервис для онлайн голосования 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 1
28.10.2020 Курская область и «Цифровая экономика» подписали соглашение о внедрении «цифры» в регионе 8
19.10.2020 «Транстелеком» выполнил все плановые подключения к интернету социально значимых объектов на 2020 год 1
09.10.2020 Электронные дневники российских школьников сдали в аренду под рекламу 10
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 1
10.09.2020 «Ростелеком» усовершенствовал систему дистанционного электронного голосования по итогам общественного тестирования 2
08.09.2020 Независимые наблюдатели смогут проконтролировать процесс дистанционного голосования 1
26.08.2020 «Ростелеком» рассказал об итогах технологического тестирования системы дистанционного электронного голосования 2
24.08.2020 НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области 1
19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России 2
18.08.2020 Школы Курской области получили отечественное ПО «МойОфис Образование» 3
11.08.2020 «Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей 1

Публикаций - 338, упоминаний - 564

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 28
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 11
Cognitive Pilot 35 8
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Ericsson 846 6
3726 5
Nokia Corporation 2404 5
SAP SE 3207 4
Сбербанк Телеком 18 3
Цифра ГК 116 3
АйТи 748 3
Гэндальф - Gendalf 59 3
Waves Enterprise - Web3 Tech - Веб3 Технологии 18 3
МегаФон Центральный филиал 60 3
Ред Софт - Red Soft 246 3
Nokia Networks 54 2
РТЛабс 145 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 2
Yota - Скартел 623 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Ростелеком - Курский филиал 3 2
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 2 2
М2М телематика 165 2
IBM 3524 2
Крок 1219 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Yandex - Яндекс 4098 2
Microsoft Corporation 10997 2
Softline - Софтлайн 1472 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
ЭОС - Электронные офисные системы 981 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
УЭК - Универсальная электронная карта 512 9
Почта России ПАО 1570 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 3
Русагро Группа Компаний 139 3
Курская АЭС - Атомная электростанция 9 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Юнистрим - Unistream 166 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 29 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Candy Group - Канди 50 1
ППК Черноземье - Пригородная пассажирская компания Черноземье 2 1
Водный стадион Технопарк 10 1
Ростех Новикомбанк 27 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
Русфинанс Банк 34 1
Газпром газомоторное топливо 6 1
Аргос 2003 2 1
Indesit 31 1
Макфа - Makfa 3 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 9 1
Костромсая АЭС - Центральная АЭС - Атомная электростанция 1 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
РЖД Москва - Курский вокзал 3 1
PepsiCo - Пепсико 93 1
Почта Банк 289 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 55
Правительство РФ 2198 18
Президент Российской Федерации 1439 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 12
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
Администрация Курской области 13 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 3
Правительство Москвы 649 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 3
Правительство Орловской области 15 3
Правительство Пензенской области 16 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
Правительство Орловской области - Управление информационных технологий Орловской области 4 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Правительство Самарской области 48 2
Администрация Президента РФ 267 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 15
3G - Стандарт мобильной связи 3699 14
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 11
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 9
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
Безопасный город 347 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
УУС - Универсальные услуги связи 29 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
АСУТД - Автоматизированная система управления технической документацией 1 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция 3 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 12
Google Android 10750 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 10
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 9
Cognitive Agro Pilot 30 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 6
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 6
Apple iOS 5741 5
Apple - App Store 2198 4
Ред ОС 239 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
Гэндальф - Скан-Архив 36 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Linux OS 4236 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Yota SIM-карты 15 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 2
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance 6 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 7 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Орловский Виктор 229 33
Кравцов Роман 77 9
Ускова Ольга 126 7
Никифоров Николай 1126 6
Попов Алексей 310 5
Путин Владимир 1820 4
Бесхмельницын Максим 3 3
Рустамов Рустам 169 3
Попов Анатолий 98 3
Гурджиян Руслан 17 3
Абрамов Андрей 23 3
Лопаткин Герман 102 3
Старовойт Роман 17 3
Валяева Елизавета 72 3
Массух Илья 192 2
Духовницкий Олег 91 2
Голубев Василий 32 2
Зорин Александр 49 2
Соловьев Владимир 98 2
Сурков Владислав 59 2
Примаков Евгений 6 2
Гордеев Алексей 10 2
Козырев Алексей 270 2
Калихов Артем 8 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Ивакин Роман 49 2
Жаров Александр 165 2
Кабанов Владимир 174 2
Шевченко Евгений 55 2
Носков Константин 201 2
Щеголев Игорь 676 2
Ожгихин Иван 30 1
Вермишян Геворк 61 1
Усманов Алишер 241 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Шадаев Максут 384 1
Баров Алексей 25 1
Левин Леонид 83 1
Дорохина Юлия 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 214
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 134
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 67
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 63
Россия - Тульская область 752 54
Россия - Белгородская область 363 53
Россия - Тамбовская область 321 49
Россия - Воронежская область 394 49
Россия - Калужская область 568 49
Россия - Ростовская область 859 47
Россия - Краснодарский край 913 42
Россия - Липецкая область 291 39
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 34
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 32
Россия - Иркутская область 536 31
Россия - Кемеровская область 461 31
Россия - Свердловская область 804 30
Россия - Рязанская область 313 29
Россия - Смоленская область 226 27
Россия - Калининградская область 531 26
Россия - Костромская область 228 26
Россия - Новосибирская область 810 25
Россия - Вологодская область 314 25
Россия - Владимирская область 366 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 25
Россия - Нижегородская область 736 25
Россия - Брянск 216 24
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 24
Россия - Омская область 382 24
Россия - Ярославская область 329 24
Россия - Тюменская область 581 23
Россия - Республика Коми 406 23
Россия - Волгоградская область 395 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 23
Россия - Кировск - Кировская область 301 22
Россия - Томская область 413 21
Россия - Республика Марий Эл 202 20
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 20
Россия - Челябинская область 658 20
Россия - Архангельская область 329 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 7
Информационное общество - Государственная программа 282 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 6
Федеральное законодательство 254 6
Региональное законодательство 45 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
Образование в России 328 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 71 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Русский язык 966 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Коррупция 22 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Агентство городских новостей Москва 2 1
CNews Analytics 1988 8
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Единый день голосования 8 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 3 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755404, в очереди разбора - 659094.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще