Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Курская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 338, упоминаний - 564
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
|Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
|Орловский Виктор 229 33
|Кравцов Роман 77 9
|Ускова Ольга 126 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Попов Алексей 310 5
|Путин Владимир 1820 4
|Бесхмельницын Максим 3 3
|Рустамов Рустам 169 3
|Попов Анатолий 98 3
|Гурджиян Руслан 17 3
|Абрамов Андрей 23 3
|Лопаткин Герман 102 3
|Старовойт Роман 17 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Массух Илья 192 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Голубев Василий 32 2
|Зорин Александр 49 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Сурков Владислав 59 2
|Примаков Евгений 6 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Козырев Алексей 270 2
|Калихов Артем 8 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Ивакин Роман 49 2
|Жаров Александр 165 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Шевченко Евгений 55 2
|Носков Константин 201 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Ожгихин Иван 30 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Усманов Алишер 241 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Шадаев Максут 384 1
|Баров Алексей 25 1
|Левин Леонид 83 1
|Дорохина Юлия 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755404, в очереди разбора - 659094.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755404, в очереди разбора - 659094.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru