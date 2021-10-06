Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Курск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 231, упоминаний - 264
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Брыкин Арсений 37 3
|Кравцов Роман 77 2
|Кореш Виктор 71 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Тюрина Мария 39 2
|Бесхмельницын Максим 3 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Голомолзин Анатолий 52 2
|Шилов Сергей 61 2
|Lerner Paltiel - Лернер Палтиель 2 1
|Медведев Владимир 2 1
|Горностаев Владимир 7 1
|Байгушев Владимир 16 1
|Буторин Дмитрий 12 1
|Слудных Анатолий 8 1
|Дворников Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Лернер Павел 2 1
|Мелкумова Ася 15 1
|Сачков Илья 105 1
|Платонова Оксана 4 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Скоков Денис 10 1
|Широкий Денис 19 1
|Парилов Владимир 1 1
|Буздалин Антон 4 1
|Никитин Евгений 10 1
|Грибанов Юрий 24 1
|Каштанов Андрей 1 1
|Горянский Павел 15 1
|Дудин Александр 5 1
|Московец Александр 3 1
|Савостьянов Александр 2 1
|Макаров Станислав 111 1
|Маковский Игорь 6 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Ким Дмитрий 27 1
|Малышев Сергей 46 1
|CNews Analytics 1988 4
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
|Kelly Services 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755394, в очереди разбора - 659084.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755394, в очереди разбора - 659084.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru