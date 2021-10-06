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Россия
Курск


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
28.06.2021 Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд» 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в 6 городах 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в шести городах 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 2
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
03.11.2020 «Билайн» сделал быстрее и стабильнее мобильный интернет для 600 тыс. жителей многоэтажек и коттеджей в Москве и области 1
02.11.2020 В «Пятерочке» стартовал второй этап пилота интеллектуальной системы Goodt Time для планирования смен сотрудников 1
02.09.2020 Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами 1
13.07.2020 Tele2 грозит гигантский штраф за повышение тарифов 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
11.06.2020 Власти потребовали от Tele2 снизить цены на сотовую связь 1
25.05.2020 «Пятерочка» пилотирует интеллектуальную систему для планирования смен сотрудников 1
14.11.2019 Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
26.09.2019 «Курское молоко» протестировало систему маркировки «Честный знак» 1
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях 1
29.08.2019 «Транстелеком» в течение трех лет подключит к интернету большинство социальных объектов Курской области 1
15.07.2019 МТС развернула сети 4G во всех районах Омской области 1
20.06.2019 Разработка Ростеха позволит сократить затраты на уличное освещение 2
11.06.2019 Group-IB представила отчет о проверке голосования в шоу «Голос. Дети-6» 1
30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON 1
08.02.2019 «Ростелеком» модернизировал столичную систему видеонаблюдения 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
03.10.2018 МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей 1
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
08.06.2018 «Ростелеком» начал продажу решения «СКИТ» в Курской области 1
27.12.2017 В Киеве похищен россиянин, владелец крупнейшей криптовалютной биржи 1
19.10.2017 На крошечный контракт Госдумы по блокчейн пришло 18 претендентов, сбивавших цену вплоть до 1 рубля 1
15.08.2017 «Росэлектроника» поставит на Ближний Восток коммерческую партию светофоров 1
29.06.2017 Компания НАС приняла участие в VI Среднерусском экономическом форуме 1

Публикаций - 231, упоминаний - 264

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 21
Синтерра - Synterra 562 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Microsoft Corporation 10997 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 5
SAP SE 3207 4
М2М телематика 165 4
Комстар Регионы 89 4
Ланит ГК 1154 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Ростех Швабе Холдинг 150 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
3726 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Акадо Телеком - Комкор 605 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Samsung Electronics 5627 2
Nokia Corporation 2404 2
ABC Solutions - Эй Би Си Солюшенс 4 2
Dell EMC 2382 2
Oracle Corporation 3331 2
ЭОС - Электронные офисные системы 981 2
АТОЛ ГК 168 2
Рексофт - Reksoft 198 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 2
ALP Group 37 2
Oracle Siebel 130 2
Консист Бизнес Групп 58 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 2
Sciener - Сайнер 19 2
ЛайфТелеком - Телфин 97 2
МегаФон ПетерСтар 144 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Uber Technologies 258 4
Uber 257 4
Альфа-Банк 1122 3
Газпром ПАО 518 3
Почта России ПАО 1570 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Роснефть НК 367 3
Аэрофлот 492 2
Uber Russia 3 2
Springer Nature Limited 4 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Яндекс.Еда 93 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Газпром нефть 380 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Fix Price - Сеть магазинов 24 2
ВТБ24 583 2
Бинбанк 184 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Яндекс.Такси 271 2
Сбер Еаптека 8 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 20 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Единая транспортная карта 12 1
Курская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Белая Птица 7 1
Zenden Group 24 1
Uber China 7 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
АвтоВАЗ 118 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Федеральное казначейство России 766 1
Курская ТПП - Курская торгово-промышленная палата 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Руссофт - Russoft 250 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
Безопасный город 347 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
Big Data - Большие данные 1136 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
ИТ-аутсорсинг 669 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 370 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 1
ИТ-аудит 75 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
ЕЦУС - Единый центр управления сетью 6 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 9 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Google Android 10750 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
ЭОС Дело СЭД 619 5
Apple iOS 5741 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple Pay 385 2
ABC Solutions Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 5 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Tele2 Praktik 6 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
МТС Мобильные сотрудники 39 2
Apple - App Store 2198 2
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
МТС ЦОД 12 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
Яндекс.Едадил 13 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
Tele2 TV 13 1
NetByNet - WiFire TV 9 1
Apple Локатор 22 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 1
ДИТ Москвы - Моя Москва 21 1
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 1
Wink Трансформер 4 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
ЭОС iEOS 21 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Ростех Швабе Светлый город 5 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 9 1
Яндекс Go 50 1
RRC Bento Cloud 7 1
Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Cyberhero 6 1
Брыкин Арсений 37 3
Кравцов Роман 77 2
Кореш Виктор 71 2
Сапельников Сергей 100 2
Тюрина Мария 39 2
Бесхмельницын Максим 3 2
Корнеев Сергей 75 2
Голомолзин Анатолий 52 2
Шилов Сергей 61 2
Lerner Paltiel - Лернер Палтиель 2 1
Медведев Владимир 2 1
Горностаев Владимир 7 1
Байгушев Владимир 16 1
Буторин Дмитрий 12 1
Слудных Анатолий 8 1
Дворников Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Лернер Павел 2 1
Мелкумова Ася 15 1
Сачков Илья 105 1
Платонова Оксана 4 1
Фурсин Алексей 100 1
Скоков Денис 10 1
Широкий Денис 19 1
Парилов Владимир 1 1
Буздалин Антон 4 1
Никитин Евгений 10 1
Грибанов Юрий 24 1
Каштанов Андрей 1 1
Горянский Павел 15 1
Дудин Александр 5 1
Московец Александр 3 1
Савостьянов Александр 2 1
Макаров Станислав 111 1
Маковский Игорь 6 1
Прозоровский Василий 40 1
Кузьменко Валерия 58 1
Осеевский Михаил 221 1
Ким Дмитрий 27 1
Малышев Сергей 46 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 100
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 77
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 59
Россия - ПФО - Казань 1507 45
Россия - СФО - Новосибирск 1954 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 31
Россия - Воронеж 684 29
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 25
Россия - Белгород 238 24
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 24
Россия - Рязань 352 22
Россия - ПФО - Самара 1285 20
Россия - Липецк 256 19
Россия - Волгоград 539 19
Россия - Калуга 294 18
Россия - Тверь 323 18
Россия - Тульская область 752 18
Россия - Тюмень 492 18
Россия - Ижевск 304 17
Россия - Орёл 214 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 16
Россия - Пермь 737 16
Россия - Киров 243 16
Россия - Брянск 216 16
Россия - Ярославль 401 15
Россия - Красноярск 843 15
Россия - Саратов 398 15
Россия - Краснодар 1031 15
Россия - Ульяновск 292 15
Россия - Томск 446 14
Россия - Челябинск 768 14
Россия - Смоленск 232 14
Россия - Ставрополь 269 14
Россия - Барнаул 359 14
Россия - Владивосток 864 13
Россия - Оренбург 254 13
Россия - Калининград 659 13
Россия - Чебоксары 153 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральное законодательство 254 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 17 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Частный сектор 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Бизнес-акселератор 31 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
POI - points of interest 60 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Космодром Байконур 97 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
РИА Новости 654 2
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
CNews Analytics 1988 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
Kelly Services 16 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
CNews AWARDS 291 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 3 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 1 1
Межрегиональная Курская Коренская ярмарка 1 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755394, в очереди разбора - 659084.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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