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Россия
Курильские острова


11.09.2020 Кинопремьера от «Лаборатории Касперского»: в сети вышел фильм From Kurils with Love 6
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
13.09.2019 Tele2 развивает 4G на Курилах 13
11.09.2019 МТС подписал соглашения о развитии цифровых проектов в регионах Дальнего Востока 1
15.04.2019 Tele2 запустила сеть 4G на Курилах 16
12.03.2019 Выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла за квартал до 57% 1
20.08.2018 В Минкомсвязи назначили одного нового замминистра, а один старый уволился 1
01.08.2018 Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония 16
26.07.2018 Отдел ИКИ РАН внедрил систему хранения данных на ПО Raidix 1
19.02.2018 Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин 1
17.01.2018 Сайт минздрава использовался для добычи криптовалюты за счет ресурсов посетителей 1
08.09.2017 Система распознавания лиц появится на всех въездах на Сахалин 5
29.08.2017 ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть 1
25.04.2017 ТТК подключил Wi-Fi для клиентов Сбербанка на Сахалине и Курилах 1
24.04.2017 Стартовали морские изыскательные работы для строительства ВОЛС на Курильские острова 6
10.01.2017 «Ростелеком» выбрал Huawei для строительства подводной сети связи «Сахалин — Курильские острова» 7
20.10.2016 Государство потратит 2 миллиарда на нормальный интернет на Курильских островах 5
10.08.2016 России пообещали будущее без интернета 1
25.01.2016 «Ростелеком» расширил спутниковые каналы Курильской гряды 1
11.11.2015 Дата-трафик в сети «МегаФона» Сахалинской области вырос вдвое 1
13.01.2015 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов 1
12.10.2014 В обращение выходят две почтовые марки в рамках совместного выпуска Российской Федерации и КНДР «Птицы» 1
29.09.2014 Назначен новый технический директор МТС в Хабаровском крае, ЕАО и ЧАО 1
22.09.2014 Южно-Курильск вошел в зону устойчивого охвата сотовой сети 3G 5
19.09.2014 «Ростелеком» снижает тарифы на Курильских островах 2
09.09.2014 Редкие издания Сахалинской библиотеки стали доступны онлайн благодаря технологиям Abbyy 2
18.12.2013 Андрей Перагов назначен директором филиала МТС в Хабаровском крае 1
05.07.2013 МТС запустила сеть 3G на самом большом острове Курильской гряды 13
14.01.2013 МТС предоставит связь и интернет для таможенников Сахалина и Курил 2
23.11.2012 МТС инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Сахалина порядка 1,7 млрд руб. 1
14.11.2012 «Воентелеком» доверил «Россервису» системно-техническое обслуживание ИКТ-оборудования 1
04.10.2012 Tele2 запустил GSM-сеть на Дальнем Востоке 1
06.09.2012 МТС в четыре раза увеличила покрытие сети на Южных Курилах 7
11.08.2011 Устойчивым цифровым сигналом в течение 2011-2012 гг. будет покрыто 77% территории Краснодарского края 1
11.03.2011 «МегаФон»: 90% базовых станций на Курилах находятся на безопасных высотах 3

Публикаций - 35, упоминаний - 128

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 2
Dell EMC 2425 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Nokia Corporation 2468 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Ascreen - Аскрин 17 1
Почта России ПАО 1580 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сбербанк Дальневосточный банк 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Победа - Музейно-мемориальный комплекс в Южно-Сахалинске 1 1
Правительство Сахалинской области - Министерство здравоохранения Сахалинской области 1 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 93 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 47 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
Умные платформы 500 1
Kubernetes 307 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 942 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
МТС Big Data 11 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
МТС NB-IoT 5 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Осеевский Михаил 221 2
Калугин Сергей 162 2
Никифоров Николай 1126 2
Анохин Сергей 40 1
Гостев Александр 54 1
Самойлова Елена 5 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Кожемяко Олег 2 1
Радченко Максим 1 1
Провоторов Александр 146 1
Приходько Сергей 23 1
Логинов Александр 34 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Кисляков Евгений 83 1
Акимов Максим 167 1
Козырев Алексей 270 1
Исмаилов Рашид 47 1
Паршин Максим 142 1
Касперский Евгений 220 1
Эмдин Сергей 67 1
Носков Константин 202 1
Войтенко Олег 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 9
Россия - Сахалинская область 435 8
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Россия - Южно-Сахалинск 160 3
Россия - Кунашир 8 3
Россия - Сахалинская область - Александровск-Сахалинский 8 3
Россия - Южно-Курильск 5 3
Россия - Курильск 7 3
Япония 2827 3
Россия - Анива 5 2
Россия - Холмск 8 2
Индия - Республика 2184 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - Долинск 6 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - Корсаков 10 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Казахстан - Республика 2661 2
Россия - Магадан 134 2
Россия - Крайний Север 93 1
Италия - Флоренция 10 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Охотское море 29 1
Россия - Ново-Александровск 2 1
Россия - Амурская область 321 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 65 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 143 1
Россия - Курск 234 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 140 1
Россия - Чехов 33 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Вторая мировая война 273 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 319 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 336 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CNews Analytics 1992 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
NYIFA - New York International Film Awards - Нью-Йоркский кинофестиваль - New York Movie Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771466, в очереди разбора - 675148.
Создано именных указателей - 46354.
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