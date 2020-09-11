Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Курильские острова
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 128
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1580 1
|ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 1
|Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Сбербанк Дальневосточный банк 2 1
|Осеевский Михаил 221 2
|Калугин Сергей 162 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Анохин Сергей 40 1
|Гостев Александр 54 1
|Самойлова Елена 5 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Кожемяко Олег 2 1
|Радченко Максим 1 1
|Провоторов Александр 146 1
|Приходько Сергей 23 1
|Логинов Александр 34 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Акимов Максим 167 1
|Козырев Алексей 270 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Паршин Максим 142 1
|Касперский Евгений 220 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Носков Константин 202 1
|Войтенко Олег 24 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771466, в очереди разбора - 675148.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771466, в очереди разбора - 675148.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru