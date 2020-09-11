Tele2 развивает 4G на Курилах 13

МТС подписал соглашения о развитии цифровых проектов в регионах Дальнего Востока 1

Tele2 запустила сеть 4G на Курилах 16

Отдел ИКИ РАН внедрил систему хранения данных на ПО Raidix 1

Сайт минздрава использовался для добычи криптовалюты за счет ресурсов посетителей 1

Система распознавания лиц появится на всех въездах на Сахалин 5

Стартовали морские изыскательные работы для строительства ВОЛС на Курильские острова 6

Государство потратит 2 миллиарда на нормальный интернет на Курильских островах 5

России пообещали будущее без интернета 1

Редкие издания Сахалинской библиотеки стали доступны онлайн благодаря технологиям Abbyy 2

Андрей Перагов назначен директором филиала МТС в Хабаровском крае 1

МТС запустила сеть 3G на самом большом острове Курильской гряды 13

МТС предоставит связь и интернет для таможенников Сахалина и Курил 2