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Россия
Курганская область


21.09.2021 «Сберкорус» завершил процесс цифровой трансформации здравоохранения Курганской области 3
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 2
13.05.2021 Решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль на объектах Сибирско-Уральской энергетической компании 1
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 2
03.02.2021 «СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве 3
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 6
27.01.2021 В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае 2
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
07.12.2020 Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ 2
24.11.2020 НКТ поставят «Р7-Офис» в образовательные учреждения ЯНАО 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
22.09.2020 «Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей 2
16.09.2020 Система мониторинга лесных пожаров «Ростелекома» помогла ликвидировать 30 возгораний в лесных массивах УрФО и Пермского края 1
14.08.2020 Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1
16.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России 1
13.07.2020 ФСБ сажает россиянина в тюрьму за GPS-трекеры для собак 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
30.04.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1
26.03.2020 Tele2 нарастила количество подключений через интернет в 2019 году 1
16.03.2020 Tele2 нарастила подключения через интернет 1
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1

Публикаций - 261, упоминаний - 400

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 38
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 20
Мотив - Екатеринбург-2000 105 13
Cognitive Pilot 35 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 4
Google LLC 7124 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
ВолгаТелеком 213 3
Цифра ГК 116 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
БизнесТехнологии 2 2
Microsoft Corporation 10997 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
SAP SE 3207 2
КСК Технологии 27 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Сбербанк Телеком 18 1
Золотая Корона 280 1
Парус 201 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 370 1
ТТК Урал 6 1
Ланит Урал 18 1
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 1
Эттон Груп - Etton 45 1
Ростелеком Урал - макрорегиональный филиал 13 1
Philax - Филакс 7 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 2 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Ростелеком ЦентрТелеком 188 1
Cisco Systems - Tandberg 90 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
ВТБ24 583 5
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 4
AliExpress 275 4
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Открытие ФК 538 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Юнистрим - Unistream 166 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Datum Group - Датум Групп 11 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Uber 257 1
Uber Technologies 258 1
Рапида НКО - платежные система 70 1
Gett 60 1
Синара ГК 11 1
Яндекс.Такси 271 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта Банк 289 1
Avito - Авито 171 1
Вертолеты России 114 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 8
Президент Российской Федерации 1439 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Правительство РФ 2198 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
Ленинский районный суд города Екатеринбурга 1 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
Администрация Смоленской области 19 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Правительство и губернатор Челябинской области 2 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Правительство Москвы 649 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 6
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
3G - Стандарт мобильной связи 3699 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 40 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 333 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
Google Android 10750 12
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 10
Cognitive Agro Pilot 30 7
ЭОС Дело СЭД 619 4
Apple iOS 5741 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
МТС Автосекретарь 35 2
Apple - App Store 2198 2
ВТБ Мультикарта 147 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
Корус Консалтинг - СЭД Спутник - Спутник ECM 14 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
ЦРТ Voice2Med 16 1
Cisco Systems - Tandberg Content Server 6 1
Nissan Murano 6 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
Toyota Camry 7 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
УЗТМ Ростсельмаш АКРОС - ACROS - российский зерноуборочный комбайн 1 1
Toyota Highlander 1 1
Linux - Debian GNU 272 1
Samsung E - серия телефонов 8 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 3 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 5 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
МТС Коммуникатор 20 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Ускова Ольга 126 9
Путин Владимир 1820 8
Ледяев Максим 14 6
Орловский Виктор 229 4
Васильев Евгений 92 4
Никифоров Николай 1126 4
Медведев Дмитрий 1433 3
Артемасов Алексей 5 3
Греф Герман 204 2
Никитин Игорь 7 2
Кузнецов Александр 75 2
Суслов Константин 19 2
Рылов Дмитрий 45 2
Колпаков Антон 42 2
Лысаков Вячеслав 7 1
Шумков Вадим 1 1
Дробыленко Сергей 1 1
Кунавин Денис 2 1
Агафонова Наталия 35 1
Емельянов Никита 3 1
Исламов Марат 1 1
Сумманен Карл 3 1
Гольдберг Аркадий 1 1
Снегирев Александр 2 1
Мошкович Вадим 4 1
Голубев Михаил 10 1
Крейтор Татьяна 3 1
Пронин Вячеслав 2 1
Волк Ирина 10 1
Коптелов Игорь 1 1
Зайчиков Илья 12 1
Кузьменко Валерия 58 1
Бретцер-Портнова Ирина 9 1
Лапшенков Александр 1 1
Нуйкин Александр 1 1
Сафронов Роман 33 1
Татаренко Алексей 1 1
Пилипенко Александр 1 1
Митюков Александр 1 1
Богомаз Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 46
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 27
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 21
Россия - Ростовская область 859 17
Россия - Курская область 338 14
Россия - Калининградская область 531 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 13
Россия - Иркутская область 536 13
Россия - Забайкальский край 356 12
Россия - Республика Мордовия 386 12
Россия - Томская область 413 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 11
Россия - Кемеровская область 461 10
Россия - Тамбовская область 321 9
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 9
Россия - Белгородская область 363 9
Россия - Республика Алтай 681 9
Россия - Красноярск 843 9
Россия - Волгоградская область 395 8
Россия - Свердловская область 804 8
Россия - Приморский край - Приморье 604 8
Россия - Челябинская область 658 8
Россия - Республика Ингушетия 188 7
Россия - Кировск - Кировская область 301 7
Россия - Калужская область 568 7
Бразилия - Федеративная Республика 1120 7
Россия - Краснодарский край 913 6
Россия - Республика Тыва 143 6
Россия - Астраханская область 369 6
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 6
Россия - Омская область 382 6
Россия - Ставропольский край 456 6
Казахстан - Республика 2618 6
Россия - СФО - Новосибирск 1954 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 5
Россия - Липецкая область 291 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Великая Отечественная война 122 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Федеральный закон 89-ФЗ - Об отходах производства и потребления 6 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Великая Отечественная война - Блокада Ленинграда 3 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
РосПравосудие 10 1
CNews Analytics 1988 6
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
УГИ УрФУ - Уральский гуманитарный институт 1 1
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 1 1
ФГБОУ ВО УрГЮУ - Уральский государственный юридический университет 1 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 2 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
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Техника

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