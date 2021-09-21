Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Курганская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 261, упоминаний - 400
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ускова Ольга 126 9
|Путин Владимир 1820 8
|Ледяев Максим 14 6
|Орловский Виктор 229 4
|Васильев Евгений 92 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Артемасов Алексей 5 3
|Греф Герман 204 2
|Никитин Игорь 7 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Суслов Константин 19 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Колпаков Антон 42 2
|Лысаков Вячеслав 7 1
|Шумков Вадим 1 1
|Дробыленко Сергей 1 1
|Кунавин Денис 2 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Емельянов Никита 3 1
|Исламов Марат 1 1
|Сумманен Карл 3 1
|Гольдберг Аркадий 1 1
|Снегирев Александр 2 1
|Мошкович Вадим 4 1
|Голубев Михаил 10 1
|Крейтор Татьяна 3 1
|Пронин Вячеслав 2 1
|Волк Ирина 10 1
|Коптелов Игорь 1 1
|Зайчиков Илья 12 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Бретцер-Портнова Ирина 9 1
|Лапшенков Александр 1 1
|Нуйкин Александр 1 1
|Сафронов Роман 33 1
|Татаренко Алексей 1 1
|Пилипенко Александр 1 1
|Митюков Александр 1 1
|Богомаз Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru