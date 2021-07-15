Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Курган
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Публикаций - 148, упоминаний - 187
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
|Дубинин Александр 16 2
|Ледяев Максим 14 2
|Макаров Алексей 49 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Самойленко Максим 65 1
|Поршань Александр 1 1
|Белимов Александр 14 1
|Белинский Антон 5 1
|Зайков Максим 6 1
|Кунавин Денис 2 1
|Путин Владимир 1824 1
|Волк Ирина 10 1
|Гусев Сергей 22 1
|Васильева Евгения 2 1
|Медведев Владимир 2 1
|Дробот Елена 10 1
|Торбахов Александр 54 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759524, в очереди разбора - 663214.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759524, в очереди разбора - 663214.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru