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Россия
Курган


15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
03.02.2021 «СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
16.11.2020 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса 1
14.08.2020 Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1
22.06.2020 В России появился новый онлайн-сервис заказа автомобилей 1
18.06.2020 Сервис Projector «Ростелеком Контакт-центра» включен в реестр отечественного ПО 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
12.05.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы ВОЛС Челябинск — Хабаровск 1
09.12.2019 ФСБ арестовала сотрудника сотового оператора, который торговал данными абонентов 3
30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON 1
13.12.2018 Оператор «Манго Телеком» заработал в 61 городе 1
02.10.2018 ФСБ виднее, кто шпион. Отклонены все поправки к закону «фермера с GPS-трекером для коровы» 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
19.04.2018 ТТК выходит на рынок виртуальных АТС 1
11.04.2018 Apple начинает выгонять из магазина российские приложения из-за санкций 1
03.07.2017 «Максим» завершил внедрение оплаты такси по банковской карте в России 1
28.04.2017 После обращения с жалобой в Google заблокирован российский сервис такси 1
23.01.2017 «Мегафон»: предприниматели Урала предпочитают вести бизнес после обеда 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
29.08.2016 Розница МТС в Зауралье выросла в полтора раза 3
23.08.2016 Бесплатной «горячей линией» по вопросам ЖКХ пользуются жители каждой десятой квартиры Зауралья 1
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн» 1
20.07.2016 «Транстелеком» предоставил цифровые каналы связи ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях 3
14.06.2016 Контакт-центр «Ростелекома» в Кургане стал общероссийским центром службы «09» 3
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
06.04.2016 Datum Group наращивает функционал Курганской ГИС АПК 1
04.04.2016 Квоту на лечение можно получить через портал госуслуг Московской области 1
23.03.2016 МТС обеспечит связью государственные структуры Урала 2
09.03.2016 МТС расширила до восьми регионов географию услуги «Электронная подпись» 1
01.02.2016 88% российских пользователей мобильного интернета выходят в Сеть со смартфона ежедневно 4
14.12.2015 Антон Белинский: Теперь мы видим, как работает реклама, за которую мы платим 1
27.10.2015 Администрация Кургана подвела промежуточные итоги развития электронного документооборота на базе СЭД Naumen DMS 1
22.10.2015 ТТК предоставил цифровые каналы связи отделениям ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях 1
07.10.2015 UIS расширил географию регионального покрытия 1
15.09.2015 «ВымпелКом» совершенствует региональную структуру компании 1
04.09.2015 Tele2 начал предоставлять услуги мобильной связи еще в 4 регионах 1
31.07.2015 В «Центре гигиены и эпидемиологии в Курганской области» начата автоматизация бизнес-процессов в системе «eDocLib: Актив Бизнес» 2

Публикаций - 148, упоминаний - 187

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 9
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 6
Синтерра - Synterra 565 5
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 5
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
Ростелеком Связьинвест 695 3
Google LLC 7144 3
БизнесТехнологии 2 2
Комстар Регионы 89 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Microsoft Corporation 11060 2
Ростелеком Сибирьтелеком 302 2
CompanyMedia 110 1
Nikon 253 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 1
Питерская группа связистов 114 1
UIS - Unique Intelligent Services 6 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Ростелеком Дальсвязь 203 1
Cisco Systems - Tandberg 91 1
ТТК Южурал 4 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
ВолгаТелеком 217 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
OpenText 160 1
Lenovo Group 1636 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 21 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Canon 558 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
IBM 3537 1
Intel Corporation 4169 1
LG Electronics 1844 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
ВТБ24 583 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Uber Technologies 258 1
Gett 60 1
Альфа-Банк 1123 1
Яндекс.Такси 271 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Uber 257 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Открытие ФК 538 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Конституционный суд РФ 48 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 4
ЭОС Дело СЭД 621 4
Apple iOS 5741 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Android 10750 2
МТС Коммуникатор 20 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
МТС Автосекретарь 35 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 7 1
Максим Tuda - онлайн-сервис заказа автомобилей 1 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ ОмниЧат 4 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Apple - App Store 2198 1
Apple iPad 3263 1
Дубинин Александр 16 2
Ледяев Максим 14 2
Макаров Алексей 49 1
Юрченко Евгений 75 1
Самойленко Максим 65 1
Поршань Александр 1 1
Белимов Александр 14 1
Белинский Антон 5 1
Зайков Максим 6 1
Кунавин Денис 2 1
Путин Владимир 1824 1
Волк Ирина 10 1
Гусев Сергей 22 1
Васильева Евгения 2 1
Медведев Владимир 2 1
Дробот Елена 10 1
Торбахов Александр 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 68
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 38
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 29
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 29
Россия - СФО - Новосибирск 1965 28
Россия - ПФО - Самара 1287 21
Россия - ПФО - Казань 1513 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 14
Украина 3361 12
Казахстан - Республика 2627 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 7
Россия - Тюмень 496 6
Россия - Курск 231 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Россия - Омск 627 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - Йошкар-Ола 108 5
Россия - Челябинск 770 4
Россия - Красноярск 845 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Россия - Хабаровск 620 4
Россия - Оренбург 255 4
Россия - Иркутск 464 4
Европа 3745 3
Россия - Пермь 739 3
Россия - Кемерово 309 3
Россия - Курганская область 261 3
Россия - Астрахань 240 3
Россия - Нижневартовск 106 3
Россия - Махачкала 114 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Россия - Владивосток 864 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Частный сектор 7 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
ESET Road Show 8 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759524, в очереди разбора - 663214.
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