Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Кронштадт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 92
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 3
|Корня Алексей 73 2
|Родионов Андрей 11 2
|Назаров Алексей 69 1
|Подороги Александр 1 1
|Линденгольц Александр 1 1
|Казаев Алексей 10 1
|Заикин Алексей 1 1
|Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
|Петухов Валентин 1 1
|Тарасенко Оксана 10 1
|Копелевич Илья 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Коробов Сергей 6 1
|Криворучко Алексей 5 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Комиссаров Алексей 17 1
|Гурко Александр 129 1
|Коротин Павел 29 1
|Беглов Александр 9 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|CNews Analytics 1991 2
|Markets&Markets Research 78 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru