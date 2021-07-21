Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Кронштадт


21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 3
25.06.2021 Аналитика МТС: где петербуржцы чаще всего пользуются связью 5G 6
31.05.2021 МТС открыла первую сеть 5G для пользователей в Санкт-Петербурге 8
17.02.2021 Konica Minolta оптимизировала инфраструктуру печати компании «Кронштадт технологии» 2
17.02.2021 «Ситроникс» купил у своих хозяев разработчика беспилотных морских судов 1
25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.? 1
17.08.2020 «Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
21.01.2020 На телеком-рынке Московского региона появился новый игрок 1
12.12.2019 МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G 1
10.10.2019 В МТС объявили об открытии «Центра 5G» 1
30.08.2019 МТС запустил в Кронштадте первую в России пилотную 5G-сеть в масштабах города 3
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 2
10.06.2019 «Цифровой Кронштадт»: «Мегафон» и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города» 4
21.06.2017 Выручка группы «Борлас» выросла до 4,5 млрд рублей 1
22.05.2017 «Кронштадт» завершил первый этап создания единой картографической системы для Минобороны РФ 2
18.05.2017 Google переводит Android на язык программирования из России 1
15.03.2017 Центр электронной картографии Минобороны РФ оснащен системой создания и обновления цифровой информации о местности 2
09.02.2017 «Кронштадт» ввела в строй тренажер нефтяных месторождений для «Газпром нефть» 2
27.01.2017 «Кронштадт» выполнила ОКР по «е-Навигации» в рамках федеральной целевой программы 2
14.07.2016 «Кронштадт» вместе с «Борлас» внедрила систему разработки цифровой документации для беспилотников 1
12.07.2016 «Кронштадт» приступила к реализации очередного этапа проекта «Карта-Река» в рамках ФЦП ГЛОНАСС 2
25.02.2016 МТС проложила подводную ВОЛС между Санкт-Петербургом и Кронштадтом 1
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 1
02.10.2015 АФК «Система» приобрела высокотехнологического оборонного производителя 2
10.06.2015 Решения «Инфинет» используются для создания современной технологической сети радиосвязи в акватории Финского залива 1
17.02.2015 «Билайн» улучшил покрытие 4G на центральных улицах Петербурга 1
23.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная оперной певице Г.П. Вишневской 1
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы» 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
08.06.2012 Аквабусы включены в единую систему управления городским пассажирским транспортом Санкт-Петербурга 1
22.02.2012 На «Картах Google» появились панорамы Москвы и Петербурга 1
01.02.2012 ТКТ организовала резервные каналы в Пушкине и Колпино и ввела новые опорные точки в центральных районах Санкт-Петербурга 1
19.01.2012 ТКТ расширила сеть в пригородах Санкт-Петербурга 1
19.10.2011 Интернет и ТВ от «Билайн» стали доступны в новых районах Санкт-Петербурга 1
24.12.2010 «Оптоган» переведет Кронштадт на светодиодное освещение 8
03.12.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Луге 1
20.04.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуг ШПД в Петрозаводске 1
31.03.2010 Чистая прибыль «ПетерСтара» в 2009 г. увеличилась на 18% до 859,5 млн руб. 2

Публикаций - 51, упоминаний - 92

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии 9 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
МегаФон ПетерСтар 148 3
Синтерра - Synterra 570 3
АФК Система ПАО 998 3
Yandex - Яндекс 4103 2
Transas - Транзас ГК 60 2
Ситроникс - Sitronics 566 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 2
Huawei 2733 2
Samsung Electronics 5730 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
МТС Северо-Запад 44 1
Qualcomm Europe 14 1
Инфинет - InfiNet Wireless 40 1
Google LLC 7177 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Qualcomm Technologies 1004 1
ПТТ-телепорт 3 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
Центел - Центральный телеграф 164 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Microsoft Corporation 11168 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Nokia Corporation 2453 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 3
Открытие ФК 538 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 58 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Росморпорт ФГУП 17 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Федеральное казначейство России 766 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Правительство Пермского края 15 1
Правительство Архангельской области 7 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Пензенской области 16 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
Администрация Смоленской области 19 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Правительство Москвы 653 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство РФ 2208 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 19 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Google Android 10751 2
MTS StartUp Hub 26 1
Autodesk Forge 4 1
DoubleMe 2 1
RobotsCity 2 1
Visorcam - сервис передачи спортивной трансляции от первого лица 1 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити 5 1
Autodesk Revit 68 1
Nokia AirScale Radio Access 27 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
Huawei 5G AAU - Активные антенные системы 5 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ByteDance TikTok 95 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
Java - Язык программирования 1180 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Apple iPad 3263 1
Apple iOS 5742 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Путин Владимир 1828 3
Корня Алексей 73 2
Родионов Андрей 11 2
Назаров Алексей 69 1
Подороги Александр 1 1
Линденгольц Александр 1 1
Казаев Алексей 10 1
Заикин Алексей 1 1
Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
Петухов Валентин 1 1
Тарасенко Оксана 10 1
Копелевич Илья 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Коробов Сергей 6 1
Криворучко Алексей 5 1
Ананьин Алексей 60 1
Комиссаров Алексей 17 1
Гурко Александр 129 1
Коротин Павел 29 1
Беглов Александр 9 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Вермишян Геворк 61 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 29
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - Московская область - Ногинск 21 2
Россия - Всеволожск 20 2
Украина 3398 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Казахстан - Республика 2650 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Пензенская область 349 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Ульяновск 298 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Республика Марий Эл 205 1
Россия - Архангельская область 347 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Набережные Челны 203 1
Россия - Альметьевск 61 1
Россия - Арск 5 1
ЗСД - Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге 10 1
Россия - Выборг 73 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Кингисепп 14 1
Россия - Кудрово 7 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральное законодательство 254 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
Юность - радиостанция 15 1
CNews Analytics 1991 2
Markets&Markets Research 78 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще