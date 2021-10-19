Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Красноярск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 843, упоминаний - 1100
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аветисян Армен 41 14
|Путин Владимир 1820 5
|Ускова Ольга 126 5
|Валяева Елизавета 72 4
|Мельников Александр 63 4
|Солонин Спартак 25 3
|Тюрина Мария 39 3
|Ушацкий Андрей 100 3
|Орловский Виктор 229 3
|Фурсин Алексей 100 3
|Хоббит Сергей 2 2
|Хасис Лев 96 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Дубинин Александр 16 2
|Зверев Андрей 52 2
|Гусев Сергей 22 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Малышев Сергей 46 2
|Акимов Максим 167 2
|Нигматуллин Ринат 7 2
|Лисов Станислав 4 2
|Круглов Алексей 18 2
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Попов Анатолий 98 1
|Филатов Андрей 99 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Войтенко Олег 24 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Фаерштейн Андрей 2 1
|Шадаев Максут 384 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Петухов Степан 1 1
|Носков Константин 201 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Пикулин Максим 1 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|CNews Analytics 1988 8
|IDC - International Data Corporation 2708 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru