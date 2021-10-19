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Россия
Красноярск


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
10.09.2021 «Ланит-Сибирь» завершила работы по системной интеграции в здании Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярска 1
13.08.2021 Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 3
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 2
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 2
29.06.2021 Определены победители премии для изобретателей «Новатор Москвы» 1
18.06.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G за год увеличились в 30 раз 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
01.06.2021 «Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
12.05.2021 Абоненты Tele2 объединяются в группы и получают скидки на связь до 20% 1
05.05.2021 Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 1
11.03.2021 В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников 2
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
25.02.2021 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1

Публикаций - 843, упоминаний - 1100

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 83
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 68
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 59
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 36
Microsoft Corporation 10997 23
Yandex - Яндекс 4098 18
Samsung Electronics 5627 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 12
Ростелеком Сибирьтелеком 298 10
Синтерра - Synterra 562 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
SAP SE 3207 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Apple Inc - Эппл Рус 7669 6
АйТи 748 6
3726 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
Google LLC 7124 5
Крок 1219 4
М2М телематика 165 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 4
Lenovo Group 1635 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Ericsson 846 3
Huawei 2723 3
VideoMost - ВидеоМост 191 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Xiaomi 904 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
IBM 3524 3
Sony 2306 3
Cognitive Pilot 35 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Intel Corporation 4143 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 2
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 8 2
РТЛабс 145 2
Ланит ГК 1154 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 28
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Uber Technologies 258 8
Uber 257 8
Альфа-Банк 1122 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Юнистрим - Unistream 166 3
Яндекс.Такси 271 3
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Почта Банк 289 3
Связной ГК 875 3
Почта России ПАО 1570 3
Русагро Группа Компаний 139 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
Россети ПАО 168 2
Авиапарк ТРЦ 3 2
СберЛогистика 42 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Uber Russia 3 2
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
Аэрофлот 492 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
AliExpress 275 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Телефон.Ру 59 1
Visa International 1343 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 2 1
Hyundai Motor 144 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 14
Администрация Красноярского края 25 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Правительство РФ 2198 3
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Президент Российской Федерации 1439 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Фонд президентских грантов 11 1
Правительство Орловской области 15 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Куликово поле - Музей-заповедник 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 3 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 33
3G - Стандарт мобильной связи 3699 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 22
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 10
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 4
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
Smartphone - Смартфон 771 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 2
Google Android 10750 50
Apple iOS 5741 29
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
Microsoft Windows 10 6602 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 8
ЭОС Дело СЭД 619 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
Apple - App Store 2198 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Java - Язык программирования 1166 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 5
Google YouTube - Видеохостинг 1702 4
Symbian OS 755 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
WhatsApp Messenger 654 4
Apple macOS 921 3
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
КОТМИ-Росэл 5 3
МТС 3G-сеть 86 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Rakuten Viber 429 3
Apple iPhone 5 710 3
SQL - Язык программирования 432 3
Microsoft Azure 1171 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 3
Cognitive Agro Pilot 30 3
Nintendo Switch - Игровая приставка 39 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
Apple iPad 3263 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
Superjob 172 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Linux OS 4236 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Аветисян Армен 41 14
Путин Владимир 1820 5
Ускова Ольга 126 5
Валяева Елизавета 72 4
Мельников Александр 63 4
Солонин Спартак 25 3
Тюрина Мария 39 3
Ушацкий Андрей 100 3
Орловский Виктор 229 3
Фурсин Алексей 100 3
Хоббит Сергей 2 2
Хасис Лев 96 2
Сахненко Сергей 71 2
Дубинин Александр 16 2
Зверев Андрей 52 2
Гусев Сергей 22 2
Мишустин Михаил 302 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Малышев Сергей 46 2
Акимов Максим 167 2
Нигматуллин Ринат 7 2
Лисов Станислав 4 2
Круглов Алексей 18 2
Чернышенко Дмитрий 234 1
Ефимов Владимир 32 1
Попов Анатолий 98 1
Филатов Андрей 99 1
Эмдин Сергей 67 1
Никифоров Николай 1126 1
Войтенко Олег 24 1
Кисляков Евгений 83 1
Евтушенко Олег 125 1
Фаерштейн Андрей 2 1
Шадаев Максут 384 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Петухов Степан 1 1
Носков Константин 201 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Пикулин Максим 1 1
Мандрон Ярослав 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 434
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 349
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 278
Россия - СФО - Новосибирск 1954 263
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 222
Россия - ПФО - Казань 1507 168
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 93
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 55
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 45
Россия - Краснодар 1031 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 38
Россия - ПФО - Самара 1285 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 35
Россия - Воронеж 684 35
Россия - Челябинск 768 33
Украина 3344 32
Россия - Омск 623 32
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 30
Россия - Волгоград 539 30
Казахстан - Республика 2618 29
Россия - Уфа 640 28
Россия - Пермь 737 27
Россия - Иркутск 461 27
Россия - Владивосток 864 26
Беларусь - Белоруссия 2079 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 24
Россия - Ростовская область 859 23
Россия - Кемеровская область 461 20
Россия - Хабаровск 617 19
Россия - Тюмень 492 17
Германия - Федеративная Республика 3606 16
Россия - Краснодарский край 913 16
Россия - Астрахань 240 16
Россия - Кемерово 308 15
Россия - Курск 231 15
Россия - Калининградская область 531 15
Россия - Томск 446 15
Россия - Барнаул 359 15
Россия - Иркутская область 536 15
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
POI - points of interest 60 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Сборная России по футболу - Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 6 1
Эффект Зеебека 3 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 1 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 4 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
Русский язык 966 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 5 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Великая Отечественная война 122 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
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