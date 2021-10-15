Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Краснодарский край


15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 1
13.10.2021 «Магнит» тестирует управление теплицами на основе искусственного интеллекта 1
07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 3
07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 3
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 5
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
16.08.2021 Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза 1
12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 1
28.07.2021 МТС переводит базовые станции в труднодоступных районах Кубани на энергию солнца 2
26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов 2
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
19.07.2021 В 2021 году «Транстелеком» подключит к интернету почти 900 социально значимых объектов Краснодарского края 1
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 1
09.07.2021 «Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение» 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 3
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 1
29.06.2021 «Мегафон» запустил формат передвижных магазинов 1
29.06.2021 Где спасались от жары москвичи и петербуржцы 1
24.06.2021 «Билайн» проанализировал отпускную активность россиян: большинство из них никуда не поехали 4
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 2
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
01.06.2021 Росреестр: зарегистрирована первая электронная сделка, дистанционно заверенная двумя нотариусами 2
27.05.2021 МТС перенесла в облако ИТ-инфраструктуру ГК «Ренна» 1
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1

Публикаций - 913, упоминаний - 1445

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 135
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 97
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 62
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 41
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 24
Microsoft Corporation 10997 21
Ростех - Ростехнологии 2230 20
Yandex - Яндекс 4098 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 16
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 13
МегаФон Кавказский филиал 192 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 11
Samsung Electronics 5627 10
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 10
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 10
VK - Mail.ru Group 2482 9
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 9
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 9
ГЛОНАСС АО 82 8
Крымтелеком 41 8
К Телеком 44 8
3726 7
Google LLC 7124 7
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 7
Nokia Networks 54 7
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 7
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 7
К-Телеком - Win Mobile 22 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 6
Apple Inc - Эппл Рус 7669 6
Киевстар 256 6
Укртелеком 127 6
Vodafone Group 374 6
Мотив - Екатеринбург-2000 105 5
АФК Система ПАО 990 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 5
Таттелеком 102 5
Cognitive Pilot 35 4
АйТи 748 4
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 27
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
УЭК - Универсальная электронная карта 512 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Почта России ПАО 1570 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Юнистрим - Unistream 166 4
eBay Inc 526 3
Почта Банк 289 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 3
ВТБ24 583 3
Связной ГК 875 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Русагро Группа Компаний 139 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
НСТТ Белитон 7 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Мострансавто 59 2
Газпромбанк - ГПБ 692 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Wildberries 128 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Аэрофлот 492 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
BMW 248 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Альфа-Банк 1122 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Яндекс.Такси 271 1
Россети ПАО 168 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 63
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 34
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 21
Правительство РФ 2198 21
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 16
Президент Российской Федерации 1439 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 10
Администрация Смоленской области 19 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Правительство Ставропольского края 23 5
Правительство Москвы 649 5
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 5
Правительство Краснодарского края 12 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 4
Правительство и губернатор Ростовской области 27 4
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Правительство Республики Коми 19 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
ПФР Департамент информационных технологий 102 3
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 3
Счётная палата РФ 459 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Руссофт - Russoft 250 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 75
3G - Стандарт мобильной связи 3699 35
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 16
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 14
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 7
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 5
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
Безопасный город 347 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
Электроника 63 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 25
Google Android 10750 17
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 15
Apple iOS 5741 10
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 9
VK - Mail.ru Одноклассники 848 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 6
Apple iPhone 5 710 5
Microsoft Windows 10 6602 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Apple iPad mini 375 4
Cognitive Agro Pilot 30 4
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 4
МТС SIM-карты 35 4
Apple Pay 385 3
Microsoft SQL Server 789 3
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
WhatsApp Messenger 654 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Apple - App Store 2198 3
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 3
Apple iPad 3263 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 2
Opera - Браузер 627 2
Microsoft Azure 1171 2
Артемьев Денис 14 11
Путин Владимир 1820 10
Ласкавый Сергей 17 10
Иванов Олег 124 9
Никифоров Николай 1126 9
Ротенберг Игорь 35 8
Кравцов Роман 77 8
Ротенберг Аркадий 42 8
Носков Константин 201 6
Медведев Дмитрий 1433 6
Ускова Ольга 126 6
Поляков Сергей 60 6
Орловский Виктор 229 5
Попов Алексей 310 5
Бондаренко Михаил 52 4
Белик Дмитрий 10 4
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 4
Суворов Владимир 17 4
Черкашин Александр 7 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Кореш Виктор 71 4
Контрабаев Артур 66 4
Ушацкий Андрей 100 3
Мельников Александр 63 3
Лопаткин Герман 102 3
Козлов Александр 54 3
Кондратьев Вениамин 3 3
Зырьянов Сергей 3 3
Попов Анатолий 98 3
Ротенберг Борис 5 2
Рубцов Сергей 27 2
Иванов Алексей 76 2
Фурсин Алексей 100 2
Ройтман Евгений 34 2
Шойгу Сергей 59 2
Бесчастнов Андрей 2 2
Смирнов Алексей 142 2
Левашов Александр 88 2
Кретов Илья 11 2
Аксенов Сергей 6 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 505
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 339
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 233
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 117
Россия - Ростовская область 859 111
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 102
Россия - Республика Адыгея 241 77
Россия - Волгоградская область 395 44
Россия - Кемеровская область 461 43
Россия - Курская область 338 42
Россия - Иркутская область 536 40
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 38
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 38
Россия - ПФО - Казань 1507 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 36
Россия - СФО - Новосибирск 1954 35
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 34
Россия - Республика Мордовия 386 33
Украина 3344 33
Россия - Новосибирская область 810 33
Россия - Калининградская область 531 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 31
Беларусь - Белоруссия 2079 28
Россия - Свердловская область 804 28
Россия - Забайкальский край 356 27
Россия - Астраханская область 369 27
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 26
Казахстан - Республика 2618 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 24
Россия - Нижегородская область 736 23
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 23
Россия - Кировск - Кировская область 301 22
Россия - Самарская область 557 22
Германия - Федеративная Республика 3606 21
Россия - Республика Крым 625 21
Россия - Республика Алтай 681 19
Россия - Воронежская область 394 19
Россия - Ставропольский край 456 19
Россия - Севастополь 419 19
Россия - Челябинская область 658 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
Региональное законодательство 45 9
Информационное общество - Государственная программа 282 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 5
Федеральное законодательство 254 5
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
Великая Отечественная война 122 3
POI - points of interest 60 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 3
ящик Пандоры 31 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 2
Русский язык 966 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
Антитеррор 62 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Образование в России 328 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
РосПравосудие 10 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
CNews - ZOOM.CNews 1084 2
Комсомольская правда в Крыму 2 2
Юность - радиостанция 14 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
Автокод (портал) 29 1
Радио России - радиостанция 30 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Forbes - Форбс 441 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
РИА Новости 654 1
Ведомости 259 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1988 24
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
ТИАР-Центр 3 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
ТГУ - Томский государственный университет 62 2
Академгородок Новосибирск 29 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 7 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля 1 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова 3 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 36
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 7
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 3
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 3 1
ВФМС - Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1 1
Школьная лига Роснано 1 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
CNews AWARDS 291 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще