Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Краснодарский край
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 913, упоминаний - 1445
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Артемьев Денис 14 11
|Путин Владимир 1820 10
|Ласкавый Сергей 17 10
|Иванов Олег 124 9
|Никифоров Николай 1126 9
|Ротенберг Игорь 35 8
|Кравцов Роман 77 8
|Ротенберг Аркадий 42 8
|Носков Константин 201 6
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Ускова Ольга 126 6
|Поляков Сергей 60 6
|Орловский Виктор 229 5
|Попов Алексей 310 5
|Бондаренко Михаил 52 4
|Белик Дмитрий 10 4
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 4
|Суворов Владимир 17 4
|Черкашин Александр 7 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Кореш Виктор 71 4
|Контрабаев Артур 66 4
|Ушацкий Андрей 100 3
|Мельников Александр 63 3
|Лопаткин Герман 102 3
|Козлов Александр 54 3
|Кондратьев Вениамин 3 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Попов Анатолий 98 3
|Ротенберг Борис 5 2
|Рубцов Сергей 27 2
|Иванов Алексей 76 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Ройтман Евгений 34 2
|Шойгу Сергей 59 2
|Бесчастнов Андрей 2 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Левашов Александр 88 2
|Кретов Илья 11 2
|Аксенов Сергей 6 2
|CNews Analytics 1988 24
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|ТИАР-Центр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru