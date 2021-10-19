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Россия
Краснодар


19.10.2021 «Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию 2
07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
07.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре 1
05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 5
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
01.10.2021 В «Яндекс.картах» появился новый вид транспорта — самокаты 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
01.09.2021 Назначен новый руководитель Schneider Electric в Белоруссии 1
01.09.2021 «Мегафон» снизил тарифы для всех российских студентов 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 2
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 3
26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов 4
26.07.2021 «Связной» и «Aliexpress Россия» масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы 2
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
19.07.2021 Wildberries запускает новую модель продаж электроники и бытовой техники 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
09.07.2021 «Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение» 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
08.07.2021 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в 2021 году 1
08.07.2021 Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад 1
05.07.2021 МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде 1
02.07.2021 Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России 1
22.06.2021 Магазины смогут отдавать товары на доставку через пункты выдачи заказов «Яндекс.маркета» 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
26.05.2021 «Яндекс.маркет» запустил экспресс-доставку цветов 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 3
19.05.2021 X5 Group запустила агрегатор «Около» за пределами Москвы и Московской области 1
22.04.2021 Биометрия «Сбера» появится в магазинах «Магнит» 2
20.04.2021 «Магнит» внедряет ИТ-систему управления учетом рабочего времени сотрудников 2
20.04.2021 Сеть «Магнит» использует решения Trend Micro для анализа трафика и защиты от кибератак 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1

Публикаций - 1031, упоминаний - 1287

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 97
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 85
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 69
Microsoft Corporation 10997 35
Yandex - Яндекс 4098 35
Синтерра - Synterra 562 27
Samsung Electronics 5627 24
Apple Inc - Эппл Рус 7669 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 14
SAP SE 3207 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 13
3726 12
VK - Mail.ru Group 2482 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 10
Xiaomi 904 9
VMware 1828 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 8
Telegram Group 702 8
IBM 3524 7
Крок 1219 7
Huawei 2723 7
Ланит ГК 1154 7
АйТи 748 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Cisco Systems 2035 6
Ростелеком Связьинвест 692 5
Микротест 174 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 5
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 5
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 5
Sony 2306 5
Комстар Регионы 89 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 4
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 4
Lenovo Group 1635 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 713 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 29
Магнит - Сеть магазинов 269 26
Uber 257 9
Uber Technologies 258 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Связной ГК 875 8
Альфа-Банк 1122 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 6
О2О Delivery club 153 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Яндекс.Еда 93 4
Яндекс.Такси 271 4
Магнит Косметик 13 3
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 3
S7 Airlines 79 3
AliExpress 275 3
Росводоканал 44 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 3
Hyundai Motor 144 3
Открытие ФК 538 2
X5 Group 599 2
Почта России ПАО 1570 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
KIA Motors 72 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
ТНК-ВР Холдинг 147 2
Nissan - Японский автопроизводитель 136 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
Qiwi 783 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Renault - Рено Россия 87 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Правительство РФ 2198 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Правительство Краснодарского края 12 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Парк Зарядье 14 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 29
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 29
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 16
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 14
3G - Стандарт мобильной связи 3699 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 6
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
Google Android 10750 49
Apple iOS 5741 36
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
Microsoft Azure 1171 11
МТС Cloud - CloudMTS 125 10
Microsoft Windows 10 6602 8
Microsoft Azure Stack 56 8
WhatsApp Messenger 654 7
Apple - App Store 2198 6
Java - Язык программирования 1166 5
Apple Pay 385 5
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 5
МТС ЦОД 12 5
Авантаж ЦОД 5 5
Google Pay - Google Android Pay 297 5
Apple iPhone 6 547 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 4
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 4
Microsoft Skype 1459 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Apple iPhone 7 246 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 4
Apple iPhone 5 710 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 4
Linux OS 4236 4
CloudМТS 19 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
ЭОС Дело СЭД 619 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 3
Microsoft Windows 7 1662 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 3
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 3
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Артемьев Денис 14 3
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Мишустин Михаил 302 3
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Догадин Михаил 14 2
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Борзилов Давид 36 2
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Дей Марья 7 2
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Хасис Лев 96 2
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Россия - Российская федерация - РФ 57124 600
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 594
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 516
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 361
Россия - СФО - Новосибирск 1954 348
Россия - ПФО - Казань 1507 250
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 156
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 77
Россия - ПФО - Самара 1285 65
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 63
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 61
Казахстан - Республика 2618 45
Украина 3344 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 42
Россия - Владивосток 864 41
Россия - Красноярск 843 40
Россия - Воронеж 684 38
Россия - Челябинск 768 34
Беларусь - Белоруссия 2079 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 30
Россия - Волгоград 539 30
Россия - Уфа 640 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 27
Германия - Федеративная Республика 3606 26
Россия - Омск 623 25
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 23
Россия - Тюмень 492 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 22
Россия - Пермь 737 22
Россия - Астрахань 240 20
Россия - Хабаровск 617 19
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 19
Россия - Сочи 910 18
Россия - Калининград 659 17
Россия - Барнаул 359 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 16
Россия - Иркутск 461 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 15
Россия - Оренбург 254 15
Россия - Курск 231 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Русский язык 966 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Trade-in 54 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 5 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 4 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Транспорт 62 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
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