Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Краснодар
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1031, упоминаний - 1287
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тюрина Мария 39 9
|Мельников Александр 63 6
|Путин Владимир 1820 6
|Ушацкий Андрей 100 5
|Шабалков Сергей 13 5
|Ласкавый Сергей 17 4
|Мотовилов Олег 58 3
|Кузьменко Валерия 58 3
|Артемьев Денис 14 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Кичко Дмитрий 18 3
|Путин Сергей 36 3
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 3
|Хренков Владимир 18 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Шоржин Валерий 32 2
|Марченко Дмитрий 28 2
|Курмангужин Асан 5 2
|Кореш Виктор 71 2
|Зубов Юрий 5 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Малышев Сергей 46 2
|Догадин Михаил 14 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Борзилов Давид 36 2
|Жданов Денис 4 2
|Дей Марья 7 2
|Попов Анатолий 98 2
|Корня Алексей 73 2
|Хасис Лев 96 2
|Исмаилов Руслан 6 2
|Иванова Дагмара 24 2
|Шмырина Екатерина 4 2
|Козлова Виктория 2 2
|Хоббит Сергей 2 2
|Коновалов Роман 20 2
|Василевский Андрей 18 2
|Кабанов Владимир 174 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru