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Россия
Красногорск


13.10.2021 Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц 1
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 1
27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
20.08.2021 В Подмосковье установлена первая интеллектуальная система предотвращения ДТП SecurOS Soffit 2
09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 1
26.04.2021 Проблемный Merlion в разы увеличивает штат ИТ-разработчиков 1
15.04.2021 «Швабе» показывает высокоинтеллектуальную пропускную систему на Securika Moscow 2021 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 1
12.04.2021 Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 2
08.02.2021 Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест 3
05.02.2021 «Уроки цифры» охватят свыше 400 тысяч школьников Подмосковья 1
28.01.2021 Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании 1
20.01.2021 Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь 4
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
06.11.2020 Владельцев и топ-менеджера Merlion арестовали по доносу неизвестного солдата 2
22.10.2020 В Подмосковье запущен пилотный проект интеллектуальной транспортной системы 2
05.10.2020 «Ланит-Интеграция» вместе с Intel внедрит в России телемедицинский сервис для борьбы с COVID-19 1
24.08.2020 «Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку 1
22.05.2020 Столичная сеть Tele2 увеличилась в два раза 1
14.05.2020 Сбербанк обеспечил жителям столичного региона возможность дистанционной оплаты услуг ЖКХ 1
08.05.2020 «Швабе» и РЖД тестируют бесконтактную систему измерения температуры 1
31.01.2020 Путин распорядился вывести власти в онлайн 2
25.11.2019 Российским коровам подменили стрессовую реальность виртуальными очками 2
18.10.2019 «Ростелеком» и «Ростех» помогут упростить получение загранпаспорта 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
27.12.2018 Гендиректора и соучредителя Depo Computers выпустили из-под стражи 1
29.11.2018 «Ситимобил» вышел в регионы 1
26.10.2018 Взят под стражу гендиректор и соучредитель Depo Computers 1
26.10.2018 Артем Костырко назначен заместителем руководителя ДИТ Москвы 1
30.08.2018 «Яндекс» ищет 4 тысячи школьников, чтобы бесплатно научить их программировать 1
30.08.2018 «Яндекс.Лицей» открывает набор в 58 городах 1
29.06.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» протестируют систему Tax Free 1
18.06.2018 «Ашан Ритейл Россия» расширила перечень магазинов на обслуживании в Maykor-BTE 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1

Публикаций - 106, упоминаний - 121

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Merlion - Мерлион 275 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 6
Microsoft Corporation 11077 6
Apple Inc - Эппл Рус 7701 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Intel Corporation 4175 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Акадо Телеком - Комкор 609 3
Ситилинк - Citilink 190 3
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 2
Merlion Бюрократ 21 2
Позитроника - интернет-магазин электроники 44 2
Merlion iRU - Деловой офис 66 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 350 2
Maykor-BTE 16 1
Парус 202 1
Magner 2 1
IBM 3539 1
Золотая Корона 280 1
DORS 14 1
АйКомИнвест 15 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Merlion Engineering 10 1
Ростех Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 16 1
МВС Груп 4 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 1
СофтЭксперт 39 1
Ланит Интеграция 101 1
Columbus - Колумбус 125 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Samsung Electronics 5666 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 1
Freshtel 49 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Газпром ПАО 520 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 14 2
Интер РАО ПАО 158 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Роснефть НК 367 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Бином 16 1
Крокус банк КБ 2 1
Мортон 16 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 17 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Почта России ПАО 1572 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Anytime - Оператор каршеринга 10 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Связной ГК 878 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
Евросеть 885 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Банк Зенит 131 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Россети ПАО 168 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Правительство РФ 2203 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Центр стратегий совершенствования управления транспортным комплексом АНО 1 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 2 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Парк Зарядье 14 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Правительство Московской области - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 3 1
Правительство Московской области 48 1
Правительство Москвы 653 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 9
3G - Стандарт мобильной связи 3731 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
Умные очки - смарт очки - Smart glasses 10 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Renault Kaptur 7 2
Яндекс.Лицей 17 2
Apple - App Store 2198 2
KIA Rio 9 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Hyundai Solaris 9 1
Microsoft Lync 272 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 36 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Яндекс.Музыка 131 1
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 1
Tizen OS - Linux 215 1
Merlion MerliOnCloud 29 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Яндекс.Авто 33 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Apple macOS 925 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Linux OS 4257 1
Абрамов Алексей 27 9
Карчев Олег 13 8
Мангутов Владислав 11 7
Симоненко Вячеслав 22 6
Сарафанов Александр 5 3
Рязанов Антон 10 2
Бастрыкин Александр 11 2
Левин Борис 25 2
Суслова Марина 7 2
Эскин Сергей 26 2
Ирисов Алексей 3 2
Левин Леонид 83 2
Хасис Лев 96 1
Ледовская Татьяна 1 1
Гуцериев Михаил 107 1
Флакс Илья 5 1
Ожгихин Иван 30 1
Соболев Евгений 2 1
Серазетдинов Малик 1 1
Проценко Денис 2 1
Галян Наталья 2 1
Кириенко Владимир 38 1
Собянин Сергей 211 1
Евтушенко Олег 125 1
Удодов Александр 1 1
Путин Владимир 1824 1
Богдыль Александр 2 1
Ручьев Александр 1 1
Минов Александр 4 1
Рейман Леонид 411 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
Костырко Артем 6 1
Новоселов Евгений 16 1
Аракелян Арам 7 1
Виноградов Дмитрий 21 1
Соколова Екатерина 13 1
Абрамков Александр 29 1
Никифоров Николай 1126 1
Крушинин Алексей 5 1
Цыбульников Вячеслав 35 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 67
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 55
Россия - Российская федерация - РФ 57350 38
Россия - Люберцы 49 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 10
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 8
Россия - ПФО - Самара 1288 7
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 6
Россия - ПФО - Казань 1515 6
Россия - Уфа 641 5
Россия - Железнодорожный 33 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Казахстан - Республика 2629 4
Россия - Химки 88 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Россия - Тульская область 752 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Россия - Иваново 191 3
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - Калужская область 571 2
Россия - Сочи 912 2
Россия - Калининградская область 537 2
Россия - Тамбов 206 2
Россия - Ярославль 404 2
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 149 2
Россия - Пенза 253 2
Россия - Калининград 664 2
Россия - Нижегородская область 740 2
Россия - Пензенская область 346 2
Россия - Мытищи 85 2
Донбасс 25 2
Россия - Волгоград 540 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - Московская область - Ногинск 21 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Forbes - Форбс 442 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
РИА Новости 654 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
IDC - International Data Corporation 2718 2
RAEX - Эксперт РА 49 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761741, в очереди разбора - 665430.
Создано именных указателей - 46354.
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