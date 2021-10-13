Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Красногорск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 106, упоминаний - 121
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абрамов Алексей 27 9
|Карчев Олег 13 8
|Мангутов Владислав 11 7
|Симоненко Вячеслав 22 6
|Сарафанов Александр 5 3
|Рязанов Антон 10 2
|Бастрыкин Александр 11 2
|Левин Борис 25 2
|Суслова Марина 7 2
|Эскин Сергей 26 2
|Ирисов Алексей 3 2
|Левин Леонид 83 2
|Хасис Лев 96 1
|Ледовская Татьяна 1 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Флакс Илья 5 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Соболев Евгений 2 1
|Серазетдинов Малик 1 1
|Проценко Денис 2 1
|Галян Наталья 2 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Собянин Сергей 211 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Удодов Александр 1 1
|Путин Владимир 1824 1
|Богдыль Александр 2 1
|Ручьев Александр 1 1
|Минов Александр 4 1
|Рейман Леонид 411 1
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
|Костырко Артем 6 1
|Новоселов Евгений 16 1
|Аракелян Арам 7 1
|Виноградов Дмитрий 21 1
|Соколова Екатерина 13 1
|Абрамков Александр 29 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Крушинин Алексей 5 1
|Цыбульников Вячеслав 35 1
|Forbes - Форбс 442 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|РИА Новости 654 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761741, в очереди разбора - 665430.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761741, в очереди разбора - 665430.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru