Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Костромская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 228, упоминаний - 328
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 11
|Орловский Виктор 229 7
|Путин Владимир 1820 6
|Калугин Сергей 162 5
|Щеголев Игорь 676 3
|Диденко Дмитрий 5 3
|Гурджиян Руслан 17 3
|Казарин Станислав 100 3
|Жаров Александр 165 3
|Левашов Александр 88 2
|Янчевская Анна 8 2
|Рымар Максим 36 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Примаков Евгений 6 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Агафонова Наталия 35 2
|Массух Илья 192 2
|Козлов Александр 54 2
|Козырев Алексей 270 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Никулин Игорь 21 2
|Клементьев Андрей 18 2
|Никитин Игорь 7 2
|Бурин Андрей 12 2
|Сурков Владислав 59 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Сальва Алексей 6 2
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Абызов Михаил 64 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Островский Владимир 22 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Дуров Павел 216 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Шадаев Максут 384 1
|Ципорин Павел 51 1
|Подгузов Николай 27 1
|Давыдов Денис 32 1
|Малофеев Константин 98 1
|Forbes - Форбс 441 1
|Wikipedia - Википедия 272 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
|РосКомСвобода 75 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|Комсомольская Правда - Газета 22 1
|PornHub 23 1
|Rusbase 15 1
|Говорит Москва - радиостанция 13 1
|Российская газета 91 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru