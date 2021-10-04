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Россия
Костромская область


04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 3
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 2
17.06.2021 Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 2
03.06.2021 Администрация Костромской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 2
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 4
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 2
14.04.2021 «Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 2
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 2
19.03.2021 «Ростелеком» запустил первую базовую станцию в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1
27.01.2021 Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче 1
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 1
11.12.2020 «Р7-Офис» и Правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
23.10.2020 Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
02.10.2020 «Новые коммуникационные технологии» и правительство Ингушетии заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 10
11.08.2020 «Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 2
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 1
23.04.2020 Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1
06.04.2020 БФ «Система» начал прием заявок в бесплатные школы цифровых навыков в Ростовской области 2
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
02.03.2020 БФ «Система» создаст сеть инженерных образовательных кластеров 1
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
28.10.2019 CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ 2
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 2
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
11.07.2019 Вице-премьер по ИТ предложил запретить дорожные штрафы со скрытых камер 1
02.07.2019 Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay 1

Публикаций - 228, упоминаний - 328

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
Microsoft Corporation 10997 6
Ростелеком Связьинвест 692 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Ericsson 846 3
Yandex - Яндекс 4098 3
АФК Система ПАО 990 3
Сбербанк Телеком 18 3
Ланит ГК 1154 3
ФОРС - Центр разработки 179 2
Крок 1219 2
Google LLC 7124 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 2
Samsung Electronics 5627 2
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
Telegram Group 702 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
SAP SE 3207 2
ФОРС ГК 22 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Zello 20 1
Сонет 17 1
Миранда-Медиа 20 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 1
Ланит Интеграция 101 1
Таттелеком 102 1
Нетология - Netology 30 1
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 1
Квант-Телеком 6 1
Акадо Телеком - Комкор 605 1
PM Expert 79 1
Вайнах Телеком 42 1
SolarWinds 30 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Флибуста 27 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Р-Фарм 20 1
РУСАЛ - Объединённая компания 25 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 7 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
Сбер Еаптека 8 1
Ассоциация КБ 2 1
R-Pharm Overseas 1 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Русский стандарт Банк 302 1
Россети ПАО 168 1
СберЛогистика 42 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Транснефть 159 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
Роснефть НК 367 1
Русагро Группа Компаний 139 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
LinkedIn 520 1
Газпром ПАО 518 1
Почта России ПАО 1570 1
eBay Inc 526 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 30
Президент Российской Федерации 1439 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
Правительство Москвы 649 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 3
Правительство РФ 2198 3
Счётная палата РФ 459 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 2
Администрация Президента РФ 267 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Федеральное казначейство России 766 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Правительство Камчатского края 16 1
Правительство Челябинской области - Министерство здравоохранения Челябинской области 2 1
ТФОМС Республики Адыгея - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Адыгея 1 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Иркутской области - Министерство образования Иркутской области 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 11
3G - Стандарт мобильной связи 3699 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
Безопасный город 347 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
НИР - Научно-исследовательская работа 112 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 2
Социальные сети - Соцсети 96 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 5 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Google Android 10750 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ЭОС Дело СЭД 619 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Apple - App Store 2198 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Apple iOS 5741 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города 1 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 21 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 1
Telegram - Мессенджер 80 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Кейсистемс WEB-Торги-КС 4 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 7 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Yota SIM-карты 15 1
Никифоров Николай 1126 11
Орловский Виктор 229 7
Путин Владимир 1820 6
Калугин Сергей 162 5
Щеголев Игорь 676 3
Диденко Дмитрий 5 3
Гурджиян Руслан 17 3
Казарин Станислав 100 3
Жаров Александр 165 3
Левашов Александр 88 2
Янчевская Анна 8 2
Рымар Максим 36 2
Гордеев Алексей 10 2
Духовницкий Олег 91 2
Примаков Евгений 6 2
Контрабаев Артур 66 2
Агафонова Наталия 35 2
Массух Илья 192 2
Козлов Александр 54 2
Козырев Алексей 270 2
Четвернин Алексей 651 2
Никулин Игорь 21 2
Клементьев Андрей 18 2
Никитин Игорь 7 2
Бурин Андрей 12 2
Сурков Владислав 59 2
Дегтерева Мария 25 2
Сальва Алексей 6 2
Дырмовский Дмитрий 76 1
Абызов Михаил 64 1
Осеевский Михаил 221 1
Островский Владимир 22 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Дуров Павел 216 1
Кабанов Владимир 174 1
Шадаев Максут 384 1
Ципорин Павел 51 1
Подгузов Николай 27 1
Давыдов Денис 32 1
Малофеев Константин 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 140
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 90
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 62
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 29
Россия - Курская область 338 26
Россия - Иркутская область 536 26
Россия - Ростовская область 859 21
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 20
Россия - Кировск - Кировская область 301 20
Россия - Волгоградская область 395 19
Россия - Республика Мордовия 386 19
Россия - Белгородская область 363 18
Россия - Калининградская область 531 17
Россия - Смоленская область 226 16
Россия - Республика Ингушетия 188 16
Россия - Республика Алтай 681 16
Россия - Калужская область 568 15
Россия - Приморский край - Приморье 604 15
Россия - Тульская область 752 15
Россия - Забайкальский край 356 15
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 15
Россия - Кемеровская область 461 15
Россия - Липецкая область 291 14
Россия - Рязанская область 313 14
Россия - Республика Адыгея 241 14
Россия - Ярославская область 329 13
Россия - Тамбовская область 321 13
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 13
Россия - Новосибирская область 810 13
Россия - Владимирская область 366 12
Россия - Воронежская область 394 12
Россия - Нижегородская область 736 12
Россия - Архангельская область 329 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 11
Россия - Республика Дагестан 260 11
Россия - Краснодарский край 913 11
Россия - Омская область 382 10
Россия - Вологодская область 314 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
Информационное общество - Государственная программа 282 3
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
Федеральный закон 20.08.1993 N 5663-1 - О космической деятельности 2 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
Русский язык 966 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
Коррупция 22 1
Антитеррор 62 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Digital Диктант 3 1
Пиратство - Авторское право 200 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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