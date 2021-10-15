Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Кострома
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 138, упоминаний - 180
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Доронин Эрик 2 2
|Гальперин Сергей 2 1
|Суворова Тамара 1 1
|Ireland Benjamin - Айленд Бенджамин 1 1
|Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 1
|Самирханова Надия 1 1
|Курцер Марк 3 1
|Бастракова Дарья 1 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|d'Shade Jon - д’Шейд Джон 1 1
|Маликова Юлия 1 1
|Crail Anna - Крейл Анна 2 1
|Буздалин Антон 4 1
|Лантух Владислав 18 1
|Тюрина Мария 39 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Звонаренко Андрей 1 1
|Шабалков Сергей 13 1
|Горянский Павел 15 1
|Новиков Яков 6 1
|Серебряков Роман 1 1
|Сальва Алексей 6 1
|Колычев Алексей 4 1
|Крещенко Александр 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Мякишева Марина 84 1
|Еремеев Владимир 10 1
|Хасис Лев 96 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Калугин Сергей 162 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Новиков Сергей 30 1
|Белов Владислав 1 1
|Белов Александр 69 1
|Кузьмин Алексей 36 1
|Золотов Константин 1 1
|Платонова Оксана 4 1
|The Register 341 1
|AppleInsider 366 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759524, в очереди разбора - 663214.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759524, в очереди разбора - 663214.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru