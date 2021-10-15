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Россия
Кострома


15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
01.06.2021 «Свеза» запускает портал инноваций 2
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в 6 городах 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в шести городах 1
27.01.2021 Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче 1
18.01.2021 «Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 6
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году 1
06.04.2020 «Манго телеком» увеличил территорию присутствия до 75 городов 1
31.12.2019 Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1
07.11.2019 Найден способ воровать деньги через смарт-ТВ. Двухфакторная аутентификация не спасает 1
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС 1
02.07.2019 Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay 2
26.06.2019 iPad заживо сжег своего владельца 1
14.05.2019 BestDoctor обеспечит медицинское обслуживание сотрудников Модульбанка 1
11.12.2018 Россиянин отсудил компенсацию за взрыв в штанах iPhone SE 3
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 1
25.07.2018 Acronis и «Юниум» открывают учебные центры в Новороссийске и Ульяновске 1
13.03.2018 Сбербанк стал онлайн-провайдером акушерских услуг 2
23.01.2018 ФСБ и МВД подвели под статью программиста, читавшего почту коллег 1
27.12.2017 «Мегафон» установил в 2017 году более 1000 новых базовых станций 1
04.12.2017 «Билайн» запустил проект облачного перевода на язык жестов в офисах «Ноу-Хау» 1
12.05.2017 В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону 1
17.03.2017 «Компьюлинк» построил более 320 км ВОЛС в Башкортостане в рамках проекта по устранению цифрового неравенства 1
07.02.2017 Разработчики универсального языка для «общения» роботов стали победителями трека TechNet GenerationS 1
27.01.2017 МТС обеспечила 4G-интернетом больше половины жителей Костромской области 1
25.01.2017 «Компьюлинк» построил 320 км ВОЛС в Самарской области в рамках проекта УЦН 1
30.12.2016 Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40% 1
26.12.2016 «Смарт-Софт» подвел итоги 2016 года 1
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле 3
25.10.2016 «Компьюлинк» расширил инфраструктуру во Владимирской области 1
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн» 1
26.07.2016 «Билайн» разработал новый тариф для туристов, путешествующих по городам России 1
04.07.2016 Как сэкономить до 40% расходов на поддержку ИКТ-инфраструктуры 1
09.06.2016 Банк «Конфидэнс» приступил к внедрению банковской системы QBIS 1

Публикаций - 138, упоминаний - 180

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 13
Apple Inc - Эппл Рус 7692 6
Samsung Electronics 5651 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
М2М телематика 165 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 3
Telegram Group 702 2
PayPal 440 2
Microsoft Corporation 11060 2
INPAS - ИНПАС 107 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Lenovo Group 1636 2
Синтерра - Synterra 565 2
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
Acronis Foundation 5 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Сканер НПО 3 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
Ortems 11 1
Ланит Консалтинг 4 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
Ростелеком Связьинвест 695 1
SAP SE 3211 1
Ланит ГК 1155 1
Крок 1219 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Автоматика КалугаПрибор 30 1
Acronis - Акронис 364 1
3733 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
eBay Inc 529 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
Alaska Airlines 10 1
Сбер Еаптека 8 1
Guard Capital 2 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Р-Фарм 20 1
Юнистрим - Unistream 167 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Открытие ФК 538 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Альфа-Банк 1123 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
СберЛогистика 42 1
BestDoctor - БестДоктор 7 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
ФГУП ГЦСС Управление специальной связи по Костромской области 1 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 4
3G - Стандарт мобильной связи 3723 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 25 1
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 118 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Google Android 10750 8
Apple iOS 5741 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Apple iPhone 6 547 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 6 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Aladdin JaCarta 147 1
Java - Язык программирования 1175 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 17 1
КалугаПрибор РуСкан - серия УЗИ-сканеров 5 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
Amazon Fire TV Stick 2 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Sendy - Платежная система 7 1
Microsoft Visio 67 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
WeChat Pay 15 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 353 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple iPhone 7 246 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Доронин Эрик 2 2
Гальперин Сергей 2 1
Суворова Тамара 1 1
Ireland Benjamin - Айленд Бенджамин 1 1
Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 1
Самирханова Надия 1 1
Курцер Марк 3 1
Бастракова Дарья 1 1
Диденко Дмитрий 5 1
d'Shade Jon - д’Шейд Джон 1 1
Маликова Юлия 1 1
Crail Anna - Крейл Анна 2 1
Буздалин Антон 4 1
Лантух Владислав 18 1
Тюрина Мария 39 1
Биккулова Гульнара 23 1
Звонаренко Андрей 1 1
Шабалков Сергей 13 1
Горянский Павел 15 1
Новиков Яков 6 1
Серебряков Роман 1 1
Сальва Алексей 6 1
Колычев Алексей 4 1
Крещенко Александр 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Мякишева Марина 84 1
Еремеев Владимир 10 1
Хасис Лев 96 1
Эмдин Сергей 67 1
Гуцериев Михаил 107 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Осеевский Михаил 221 1
Калугин Сергей 162 1
Сапунов Алексей 30 1
Новиков Сергей 30 1
Белов Владислав 1 1
Белов Александр 69 1
Кузьмин Алексей 36 1
Золотов Константин 1 1
Платонова Оксана 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 39
Россия - СФО - Новосибирск 1965 22
Россия - ПФО - Казань 1513 21
Россия - ПФО - Самара 1287 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 11
Россия - Курск 231 9
Казахстан - Республика 2627 8
Россия - Ярославль 404 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 5
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Россия - Воронеж 689 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
Украина 3361 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 4
Россия - Иваново 191 3
Россия - Костромская область 229 3
Россия - Иркутск 464 3
Россия - Уфа 640 3
Россия - Пенза 251 3
Россия - Липецк 257 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Россия - Калуга 295 3
Россия - Тверь 324 3
Россия - Красноярск 845 3
Россия - Рязань 353 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Россия - Белгород 240 2
Россия - Краснодар 1037 2
Россия - Великий Новгород 165 2
Россия - Тюмень 496 2
Россия - Вологда 192 2
Россия - Омск 627 2
Россия - Владивосток 864 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
Золотое кольцо России 7 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 4 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
POI - points of interest 60 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Великая Отечественная война 122 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
The Register 341 1
AppleInsider 366 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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