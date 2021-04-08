Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Комсомольск-на-Амуре
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 63
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
|Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
|Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
|Microsoft Windows 10 6676 2
|Apple iOS 5742 2
|Google Android 10751 2
|VK - Mail.ru Видеозвонки 17 2
|Apple macOS 934 2
|Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
|Directum Ario 14 1
|Directum Solo 33 1
|Linux OS 4276 1
|Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
|Titan Engine Start 1 1
|Amedia Premium HD 28 1
|Линник Иван 55 3
|Марковский Роман 16 1
|Кузнецов Евгений 32 1
|Корчевский Александр 2 1
|Ворожейкин Владимир 1 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 1
|Путин Владимир 1828 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Митюков Александр 1 1
|ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 8 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru