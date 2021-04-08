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Россия
Комсомольск-на-Амуре


08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 1
25.12.2019 Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
29.10.2018 Tanais внедрил СЭД на базе Directum в «Гражданских самолетах Сухого» 2
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
05.07.2016 В Комсомольске заключен под стражу похититель кабелей связи 1
23.06.2016 На Почте России поймана банда потрошителей посылок 1
17.12.2015 ТТК продлил контракт со «Связьтранснефтью» на Дальнем Востоке 1
23.10.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
20.07.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
22.04.2015 ТТК предоставил услуги связи Фонду обязательного медицинского страхования в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 1
06.04.2015 В ТТК назначен руководитель блока «Доступ» на Дальнем Востоке 1
04.03.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению доступа в интернет с УФСБ Хабаровского края 1
06.02.2015 «Билайн» запустит технологию HD voice на сети 2G 1
13.01.2015 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов 1
23.12.2014 ТТК увеличил технический охват сети кабельного телевидения в Хабаровске 1
12.12.2014 ТТК выиграл открытый аукцион УФСБ России по Хабаровскому краю 1
12.12.2014 МТС за два года инвестировала 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры Хабаровского края 1
05.12.2014 «Сухой» вместе с «Техносерв Консалтингом» закладывает основу для развития ИТ-ландшафта 1
12.11.2014 Softline оптимизировала работу с клиентами в Госюрбюро МФЦ Хабаровского края 1
15.10.2014 ТТК расширил сотрудничество с оператором систем электронного правительства Хабаровского края 1
24.09.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Комсомольске-на-Амуре 2
26.08.2014 ТТК обеспечил интернетом «Скорую помощь» Комсомольска-на-Амуре 1
15.08.2014 «МегаФон» запускает 4G+ в городах Карелии и Хабаровского края 1
25.07.2014 ТТК выиграл 30 государственных тендеров на Дальнем Востоке 1
19.06.2014 ТТК предоставил услуги связи Управлению Роскомнадзора по ДФО 1
03.02.2014 Компания «Сухой» под защитой «Лаборатории Касперского» 1
04.12.2013 МТС запустила LTE в Хабаровском крае 2
10.10.2013 «Ростелеком» возвращает связь в Комсомольск-на-Амуре 1
19.09.2013 «Ростелеком» восстанавливает телеком-инфраструктуру в пострадавших от паводка регионах Дальнего Востока 1
24.07.2013 Число пользователей цифрового телевидения МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири утроилось 1
17.05.2013 ТТК запускает услугу кабельного телевидения в Комсомольске-на-Амуре 1
14.05.2013 ТТК предоставил услуги связи Хабаровскому региональному отделению Фонда социального страхования 1
12.05.2013 В Хабаровском крае выдано 1000 УЭК 1
17.04.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Комсомольске-на-Амуре 3
10.04.2013 МТС с начала года увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Востока России почти в два раза 1
21.03.2013 487 жителей Хабаровского края стали обладателями УЭК 1
18.03.2013 До 2015 г. в Хабаровском крае появятся 25 филиалов МФЦ по оказанию госуслуг 1

Публикаций - 56, упоминаний - 63

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Yandex - Яндекс 4103 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Microsoft Corporation 11168 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
ТТК Сахалин 4 1
3779 1
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 1
Titan Power Solution 2 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Merlion - Мерлион 275 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
SAP SE 3220 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Tanais - Танаис 12 1
Парус 204 1
Directum - Директум 647 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Orbita Capital Partners 1 1
Росатом НоваВинд - NovaWind 4 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 491 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 6 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Microsoft Windows 10 6676 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 2
Apple macOS 934 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Directum Ario 14 1
Directum Solo 33 1
Linux OS 4276 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Titan Engine Start 1 1
Amedia Premium HD 28 1
Линник Иван 55 3
Марковский Роман 16 1
Кузнецов Евгений 32 1
Корчевский Александр 2 1
Ворожейкин Владимир 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 1
Путин Владимир 1828 1
Рылов Дмитрий 45 1
Митюков Александр 1 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 24
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 5
Россия - СФО - Новосибирск 1980 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Украина 3398 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Россошь 34 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - Зеленогорск 24 1
Россия - Бородино 24 1
Индия - Республика 2181 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Люберцы 49 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Ханты-Мансийск 119 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Курск 232 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Арктика 141 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 8 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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