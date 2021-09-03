Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Колпино
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 63
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
|РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
|Apple iPhone 6 547 1
|Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 1
|Lenovo S - серия смартфонов 12 1
|МегаФон Login - серия смартфонов 2 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Тынкован Александр 48 1
|Дмитриев Алексей 23 1
|Свиблов Владислав 1 1
|Онищук Александр 6 1
|Иващенко Михаил 1 1
|Терентьева Елена 1 1
|Платонова Оксана 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|Фонтанка 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769863, в очереди разбора - 673546.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769863, в очереди разбора - 673546.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru