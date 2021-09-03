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Россия
Колпино


03.09.2021 «Ростелеком» расширяет систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге 1
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 1
03.11.2020 Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
19.12.2019 «М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов 2
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники 1
14.01.2019 DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники 1
13.10.2015 «МегаФон» отмечает в Санкт-Петербурге повышение спроса на покупки через интернет-магазин 1
13.07.2015 Сбербанк развивает сервис пополнения льготных проездных билетов «Петербургского метрополитена» 1
06.02.2015 К системе денежных переводов «Юнистрим» присоединился «РостФинанс» 1
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы» 6
18.07.2014 Анонс продукции на август 2014 г. 3
03.07.2014 «Билайн» удвоил количество базовых станций 4G в Петербурге 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
11.04.2014 МТС запустила в коммерческую эксплуатацию LTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
24.09.2013 Delta Electronics обеспечила безопасность питерских школьников 1
13.09.2013 МТС выбрала оборудование Samsung для развития сетей 4G в Северо-Западном федеральном округе 1
07.02.2013 Администрация города Колпино автоматизирует документооборот на базе СЭД «Этлас» 2
01.02.2012 ТКТ организовала резервные каналы в Пушкине и Колпино и ввела новые опорные точки в центральных районах Санкт-Петербурга 4
19.01.2012 ТКТ расширила сеть в пригородах Санкт-Петербурга 1
11.10.2010 ПК НР: сделано в России 2
10.06.2010 «ПетерСтар» объединит подразделения холдинга «Северсталь» в Вологде и Санкт-Петербурге 1
29.04.2010 В России запущено временное производство компьютеров HP 2
11.03.2010 Абоненты «Демос» получили доступ к услуге «Антивирус Dr.Web» 1
29.01.2009 Выручка «Телефон.Ру» в 2008 г. выросла на 31% 1
06.08.2008 «Гдеэтотдом.ру» завершил сферическую съемку Санкт-Петербурга 1
19.06.2008 В Пскове состоялся первый телемост между военнослужащими и родителями 1
19.05.2008 На станции «Обухово» открыли автоматизированный пешеходный путепровод 1
16.05.2008 HP начал строить завод в России. ФОТО 1
15.05.2008 На станции Обухово автоматизирован пешеходный путепровод 1
14.05.2008 «Фоксконн» и Hewlett-Packard приступают к строительству завода в Петербурге 1
21.04.2008 «Телефон.Ру» вышел в Новгородскую область 1
15.04.2008 Выручка сети «Телефон.Ру» в I квартале выросла на 71% 1
31.03.2008 «Телефон.Ру» открыл салон связи в Колпино 3
17.03.2008 Резиденты не хотят в питерскую ИТ-зону 1
27.02.2008 Китайский сборщик ПК скупает российские земли 5
26.02.2008 Foxconn купил землю для будущего завода в Петербурге 1
14.03.2007 Питерским пиратам перекрыли кислород 1
13.03.2007 Абонентская база ТКТ выросла на 50% 1
07.03.2007 За разгромленный милицией «Титаник» вступился суд 1
01.03.2007 Россия: закрыт огромный пиратский завод DVD 2

Публикаций - 42, упоминаний - 63

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Facebook 3768 1
Deloitte - Делойт 187 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Samsung Electronics 5730 1
Merlion - Мерлион 275 1
Синтерра - Synterra 570 1
МегаФон ПетерСтар 148 1
Телефон.Ру 62 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 3
НЭК - Национальная экологическая компания - Ярославский завод 2 1
Ceconomy 2 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Техносила 149 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Кей - сеть супермаркетов цифровой техники 1 1
Корпорации ЭКОПОЛИС 1 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Моспромстрой-Фонд НПФ 7 1
Европлан 18 1
EMMA Capital 6 1
Интеко 12 1
PPF Group N.V. 6 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
СКО Электроника-утилизация 4 1
А101 Группа Компаний 30 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
Apple iPhone 6 547 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 1
Lenovo S - серия смартфонов 12 1
МегаФон Login - серия смартфонов 2 1
Гуцериев Михаил 107 1
Тынкован Александр 48 1
Дмитриев Алексей 23 1
Свиблов Владислав 1 1
Онищук Александр 6 1
Иващенко Михаил 1 1
Терентьева Елена 1 1
Платонова Оксана 4 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 33
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 13
Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Европа 3788 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - ПФО - Самара 1304 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - Ярославль 407 2
Россия - Ульяновск 298 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Восточная Европа 1691 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Япония 2811 2
Россия - Кудрово 7 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Европа Западная 618 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Кингисепп 14 1
Россия - Всеволожск 20 1
Украина 3398 1
Индия - Республика 2181 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 1
Россия - Выборг 73 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Волгоград 545 1
Россия - Владивосток 866 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральное законодательство 254 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Фонтанка 13 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769863, в очереди разбора - 673546.
Создано именных указателей - 46354.
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