Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Коломна
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Публикаций - 48, упоминаний - 55
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
|SAP SE 3220 2
|МегаФон Москва - Соник Дуо 77 1
|Крок 1221 1
|Базис-центр 4 1
|Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
|М2М телематика 165 1
|Altium 34 1
|МойСклад - Логнекс 85 1
|Columbus - Колумбус 125 1
|Navicon - Навикон 198 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Парус 204 1
|Глобус-телеком 152 1
|C3D Labs 21 1
|Аскон - Ascon 177 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|Попов Алексей 319 2
|Ким Дмитрий 27 1
|Гончар Владислав 3 1
|Малиновский Алексей 19 1
|Кривошеев Алексей 4 1
|Мерзляков Антон 3 1
|Зыков Олег 12 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Мальцева Елена 5 1
|Богданов Максим 15 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Патрахин Никита 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Зайцев Александр 13 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
|РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru