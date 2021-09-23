Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Коломна


23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
11.06.2020 Почему ваш ИТ-отдел не спит по ночам 1
28.04.2020 Аналитика МТС: абоненты Московского региона адаптировались к условиям самоизоляции 1
08.10.2019 Mastercard, Billa и Райффайзенбанк запустили сервис «Наличные с покупкой» 1
13.08.2019 Райффайзенбанк расширил возможности контакт-центра на базе решений Avaya 2
08.06.2018 «Ростелеком» начал продажу решения «СКИТ» в Курской области 1
05.04.2018 «Билайн» удвоил скорость 4G в Подмосковье 1
04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года 1
24.04.2017 B2B-Center запустил облачное решение для управления НСИ о логистических закупках «Стан» 1
20.07.2016 Softline настроила систему SAP ERP для «дочки» GEA Group AG в России 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
15.06.2015 «Стрелка» станет единым средством оплаты всех видов транспорта в Подмосковье 1
26.05.2015 Число владельцев «Стрелки» превысило 100 тыс. человек 1
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
22.10.2014 «СПАР Ритейл» перевела корпоративную почту в единую облачную среду на базе Microsoft Office 365 1
16.09.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой, посвященный преподобному Сергию Радонежскому 1
28.01.2014 Число абонентов «Телфин» в 2013 г. выросло на 18% 1
13.12.2013 «Союз ЛТЕ» сообщил о расчистке частот 2,5-2,7 ГГц в Коломне 1
28.11.2013 Телфин – 10 лет на рынке телефонии. Юбилейные скидки на облачную АТС с номером 1
23.10.2013 C3D Labs стала резидентом «Сколково» 1
03.04.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2013 года 3
21.03.2013 «Аскон» поставил рекорд выручки за счет ракет и подводных лодок 1
27.09.2012 "Гольфстрим" - новая АСУП для дискретного производства 1
26.09.2012 «Аскон» представил систему автоматизированного управления производством «Гольфстрим» 1
16.03.2012 «МегаФон» построил за месяц более 100 базовых станций UMTS-900 в Москве и Московской области 1
05.12.2011 Сервисы cистемы «Лидер» доступны клиентам «Фора-Банка» 1
15.08.2011 NaviCon Group внедрила Microsoft Dynamics CRM в церкви Пресвятой Троицы в Коломне 1
27.07.2011 «Воентелеком» подвел итоги модернизации сетей фиксированной связи удаленных военных городков 1
06.07.2011 В Москве на два дня запускали тестовое телевещание в режиме нового поколения DVB-T2 1
05.07.2011 «Аскон» и его бывшие сотрудники хотят закончить войну 1
17.06.2011 «Аскон» обвиняет бывших сотрудников в краже кода 1
10.03.2011 Разработчики САПР «Вертикаль» покинули «Аскон» в полном составе 1
15.02.2011 МГТС объявил войну кабельным ворам 1
23.12.2010 «Аскон» создал систему информационного обмена для «Конструкторского бюро машиностроения» 1
21.09.2010 «М2М телематика» продемонстрировала систему обеспечения безопасности пассажирских перевозок 1
25.08.2010 «М.Видео» открыла два новых магазина в Московской области 4

Публикаций - 48, упоминаний - 55

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
SAP SE 3220 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 77 1
Крок 1221 1
Базис-центр 4 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
М2М телематика 165 1
Altium 34 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Columbus - Колумбус 125 1
Navicon - Навикон 198 1
Microsoft Corporation 11168 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Парус 204 1
Глобус-телеком 152 1
C3D Labs 21 1
Аскон - Ascon 177 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Мострансавто 59 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Восточный Банк 108 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Безопасный город 347 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 3
Google Android 10751 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Apple iOS 5742 2
Avaya Proactive Contact 14 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Apple iPhone 5 710 1
WhatsApp Messenger 654 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Avaya Open SIP 6 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 18 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
Аскон Компас-3D 66 1
Avaya Aura Workforce Optimization - Avaya WFO Workforce Management - Avaya WFM 9 1
Аскон Лоцман:PLM 36 1
Глобус-телеком СКИТ 40 1
C3D Toolkit 10 1
MasterCard Maestro 112 1
Попов Алексей 319 2
Ким Дмитрий 27 1
Гончар Владислав 3 1
Малиновский Алексей 19 1
Кривошеев Алексей 4 1
Мерзляков Антон 3 1
Зыков Олег 12 1
Рубцов Сергей 27 1
Мальцева Елена 5 1
Богданов Максим 15 1
Кисляков Евгений 83 1
Патрахин Никита 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Зайцев Александр 13 1
Чекмарев Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 4
Россия - ПФО - Казань 1522 4
Россия - Люберцы 49 3
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - Ярославль 407 2
Россия - Чехов 33 2
Россия - Егорьевск 8 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Раменское 37 2
Россия - Московская область - Ивантеевка 12 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Тамбов 208 1
Россия - Лыткарино 30 1
ЦЭНКИ - Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 1 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 115 1
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 1
Россия - Лобня 19 1
Россия - Павловский Посад 5 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
Россия - Дзержинский 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Ступино 13 1
Россия - Солнечногорск 19 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Курская область 341 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Тульская область 754 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще