Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 1

Дачники Слободского района Кировской области получили доступ к 4G интернету МТС 2

МТС установила тепловизоры в ВятГУ для контроля за здоровьем студентов 1

Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1

Tele2 обеспечил школьников Ленобласти техникой и связью для дистанционного обучения 1

Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 4

В МТС назначен новый глава розничной сети 1

В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой 3