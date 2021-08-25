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25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 1
23.06.2021 Дачники Слободского района Кировской области получили доступ к 4G интернету МТС 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 4
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы 1
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 1
03.12.2020 МТС установила тепловизоры в ВятГУ для контроля за здоровьем студентов 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 2
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 2
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
22.07.2020 Резидент «Сколково» привлек более 130 млн руб. на развитие системы искусственного интеллекта для медицины 1
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
21.05.2020 Tele2 обеспечил школьников Ленобласти техникой и связью для дистанционного обучения 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 2
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 5
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 4
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 4
10.10.2019 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по цифровизации промышленности 1
10.09.2019 «Ростелеком» предоставит индустриальный интернет промпредприятиям 1
13.08.2019 В России запретили онлайн-игру, где школьник убивает учителя 2
19.06.2019 В МТС назначен новый глава розничной сети 1
16.05.2019 Infotech Group внедрила в «ФосАгро» систему непрерывного мониторинга оборудования 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 4
04.04.2019 В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой 3
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 1
14.02.2019 «Ростелеком» поможет Кировской области с региональным проектом «Умный город» 5
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
29.01.2019 МТС выводит на рынок конвергентные решения со «Спутниковым ТВ» 1
06.12.2018 Российский «тракторный принц» вложился в робота для разговоров по телефону 2
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 3
21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья» 1
08.10.2018 Регионам оказалось легче внедрять проактивные госуслуги. Причина 3
05.10.2018 «Нанолек» готовится к введению маркировки лекарств с помощью SAP Track&Trace 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 4
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 3
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 301, упоминаний - 540

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 67
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 14
Samsung Electronics 5627 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
ВолгаТелеком 213 8
3726 7
SAP SE 3207 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
Microsoft Corporation 10997 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 5
Yandex - Яндекс 4098 4
Ericsson 846 4
Nokia Corporation 2404 4
Крок 1219 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Alcatel 228 3
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 3
Cisco Systems 2035 2
ЭОС - Электронные офисные системы 981 2
Telegram Group 702 2
АФК Система ПАО 990 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
IBM 3524 2
Softline - Софтлайн 1472 2
Siemens AG - Сименс Россия 639 2
АйТи 748 2
Программный продукт ГК 92 2
InterSystems - ИнтерСистемз 71 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 2
МегаФон ПетерСтар 144 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Комплит 30 1
СКБ Контур 416 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
УЭК - Универсальная электронная карта 512 9
ФосАгро 54 4
Нанолек 9 3
Кировский завод 26 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
Евросеть 882 2
ФосАгро - Апатит 15 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Почта России ПАО 1570 2
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Химпром 5 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 10 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
ЕС-лизинг 13 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Техносила 133 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпром нефть 380 1
Лента - Сеть розничной торговли 188 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Россети ПАО 168 1
Visa International 1343 1
LinkedIn 520 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Правительство РФ 2198 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 17
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 16
Федеральное казначейство России 766 16
Правительство Москвы 649 16
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 13
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 12
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 12
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 7
Президент Российской Федерации 1439 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 21
3G - Стандарт мобильной связи 3699 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 12
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 5
LTE-смартфон 138 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
Смартизация 176 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
Smartphone - Смартфон 771 2
Безопасный город 347 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 10
Google Android 10750 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 6
Apple iOS 5741 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple iPhone 5 710 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
ЭОС Дело СЭД 619 3
Microsoft Windows 10 6602 3
МТС Автосекретарь 35 2
Apple - App Store 2198 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Apple iTunes Store 566 2
Apple iPad mini 375 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
Stafory - робот Вера 24 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 1
ФГИС ЕИАС - Единая информационно-аналитическая система 1 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
HPE OneView 7 1
Комплит ЦОД 2 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
К-МИС Webiomed СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 8 1
Doka 2 2 1
OpenText Documentum 188 1
VMware ESXi 142 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Viasat Premium HD 17 1
ЭЛАР Саперион 22 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
Обращения граждан 37 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
Орловский Виктор 229 22
Палюх Юрий 15 15
Козлов Александр 54 15
Исаев Максим 19 14
Албычев Александр 74 14
Четвернин Алексей 651 14
Стрельцов Андрей 53 13
Бойко Елена 151 13
Рудзевич Мария 34 12
Меджитов Тимур 56 12
Иванов Алексей 76 12
Калина Роман 60 12
Селиванов Дмитрий 48 11
Ковнир Евгений 71 11
Власов Сергей 76 11
Ляшенко Сергей 29 11
Акимов Максим 167 11
Горбатько Александр 90 11
Раков Ярослав 48 11
Чернякова Елена 26 11
Цариковский Федор 31 11
Бутенко Юрий 64 11
Новиков Павел 67 11
Салбиев Алан 30 11
Носков Константин 201 11
Шайхутдинов Роман 107 11
Звягина Наталья 64 11
Опенышева Светлана 54 11
Абаев Даурен 12 11
Песчанских Георгий 37 11
Левин Леонид 83 11
Шадаев Максут 384 11
Комар Евгений 20 11
Попов Сергей 72 11
Чамара Денис 57 11
Лопаткин Герман 102 11
Ермолаев Артем 340 11
Крюков Сергей 26 11
Приданкин Андрей 30 11
Матвеева Татьяна 83 11
Россия - Российская федерация - РФ 57124 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 77
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 44
Россия - Тульская область 752 41
Россия - Калужская область 568 39
Россия - Республика Мордовия 386 38
Россия - Нижегородская область 736 38
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 33
Россия - Владимирская область 366 31
Россия - Челябинская область 658 30
Россия - Ульяновская область 348 30
Россия - Киров 243 28
Россия - Ростовская область 859 26
Россия - Свердловская область 804 25
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 24
Россия - Республика Алтай 681 24
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 24
Россия - Самарская область 557 24
Россия - Сахалинская область 432 24
Россия - Кемеровская область 461 23
Россия - Республика Марий Эл 202 23
Россия - Краснодарский край 913 22
Россия - Рязанская область 313 22
Россия - Курская область 338 22
Россия - Вологодская область 314 21
Россия - Пензенская область 346 21
Россия - Иркутская область 536 21
Россия - Тюменская область 581 20
Россия - Костромская область 228 20
Россия - Волгоградская область 395 20
Россия - Архангельская область 329 20
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 20
Россия - Республика Карелия 296 20
Россия - Республика Коми 406 20
Россия - Тамбовская область 321 19
Россия - Мурманская область 289 19
Россия - Омская область 382 18
Россия - Липецкая область 291 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 14
Федеральное законодательство 254 7
Региональное законодательство 45 6
Информационное общество - Государственная программа 282 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Конституция Российской Федерации 28 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
СК РФ - Семейный кодекс Российской Федерации 1 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
Коррупция 22 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
Великая Отечественная война 122 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Вторая мировая война 254 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
РосПравосудие 10 1
CNews Analytics 1988 3
Juniper Research 278 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
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ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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