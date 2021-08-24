Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Киров


24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
23.06.2021 Дачники Слободского района Кировской области получили доступ к 4G интернету МТС 2
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
01.03.2021 Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA 1
06.05.2020 Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020» 1
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
14.11.2019 Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса 1
10.10.2019 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по цифровизации промышленности 1
19.06.2019 В МТС назначен новый глава розничной сети 1
02.05.2019 В России заблокировали старейший музыкальный сервис 1
04.04.2019 В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой 1
19.03.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group 1
14.02.2019 «Ростелеком» поможет Кировской области с региональным проектом «Умный город» 5
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
16.10.2018 «Билайн» развернул стандарт NB-IoT на сети LTE в Новосибирске 1
19.09.2018 Роман Дзвинко: Мы стараемся внедрять искусственный интеллект в уже понятные всем ERP 2
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
18.01.2018 «Яндекс» выяснил, когда простужаются и чем лечатся россияне 1
17.08.2017 Tele2 расширила карту покрытия 4G еще на три региона 1
10.07.2017 МТС обновит сеть в Кировской области 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 1
11.04.2017 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в «Первый Дортрансбанк» 1
10.04.2017 Клиенты «Деловых Линий» теперь могут оплатить услуги банковскими картами 1
23.01.2017 «Мегафон» обеспечил удаленный учет энергоресурсов в Кирове 4
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
01.12.2016 МТС сообщил о растущем спросе на гибридное ТВ в Вятском Крае 5
24.11.2016 «Мегафон» оснастил SIM–картами общественный транспорт Кирова 2

Публикаций - 243, упоминаний - 316

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 12
Yandex - Яндекс 4098 6
Samsung Electronics 5627 6
SAP SE 3207 4
Microsoft Corporation 10997 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 2
ВолгаТелеком 213 2
Синтерра - Synterra 562 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
АФК Система ПАО 990 2
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Verysell Проекты - Verysell Project 41 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
Ланит ГК 1154 1
Google LLC 7124 1
Ростелеком Волга - макрорегиональный филиал 6 1
Verysell - Верисел 90 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
UIS - Unique Intelligent Services 6 1
BearingPoint - БерингПоинт 26 1
Белый Ветер Цифровой 113 1
Комстар Регионы 89 1
АвтоТрекер 95 1
Zelax - Зелакс 41 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 1
МТС Северо-Запад 44 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Twitter 2204 1
3726 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Oracle Corporation 3331 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Ericsson 846 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Uber Technologies 258 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Uber 257 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Вятский фанерный комбинат 2 2
Uber Russia 3 2
Hansa - Ханса 59 1
Почта России ПАО 1570 1
Uber China 7 1
Процессинговое Агентство 7 1
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
Яндекс.Еда 93 1
Яндекс.Такси 271 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Альфа-Банк 1122 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
3G - Стандарт мобильной связи 3699 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 65 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
Google Android 10750 8
Apple iOS 5741 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Microsoft Windows 10 6602 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
Apple - App Store 2198 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
SAP S/4HANA Finance 15 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
Яндекс.Здоровье 16 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Telegram - Мессенджер 80 1
1С:Бухгалтерия 393 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
Яндекс Go 50 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 3 1
Amedia Premium HD 28 1
ВТБ Онлайн 137 1
Viasat Premium HD 17 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Apple iPhone 6 547 1
Linux OS 4236 1
Microsoft Office 1916 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
SQL - Язык программирования 432 1
Яндекс.Маркет 439 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
Last.fm 35 1
МТС ТВ 37 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Apple FaceTime 145 1
Terrasoft Creatio 44 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Symbian OS 755 1
Мельников Александр 63 3
Осеевский Михаил 221 2
Вахнин Павел 51 2
Пучков Антон 32 2
Колпаков Антон 42 2
Путин Владимир 1820 2
Кузнецов Александр 75 2
Рыболовлев Александр 2 2
Умряева Татьяна 15 1
Васильев Игорь 21 1
Шишканов Денис 1 1
Муцураев Тимур 2 1
Медков Евгений 27 1
Рылов Дмитрий 45 1
Женихов Алексей 1 1
Дорошенко Александр 1 1
Царегородцев Александр 1 1
Хабаров Александр 1 1
Ананьев Александр 2 1
Зверев Андрей 52 1
Чимиричкина Мария 30 1
Степанов Антон 56 1
Нечаев Иван 57 1
Валяева Елизавета 72 1
Дзвинко Роман 9 1
Корня Алексей 73 1
Чехонин Антон 60 1
Скоков Денис 10 1
Скатин Алексей 33 1
Проскура Дмитрий 25 1
Пилипенко Дмитрий 17 1
Макаров Алексей 49 1
Харитонов Александр 46 1
Тюрина Мария 39 1
Дубинин Александр 16 1
Мосякин Александр 1 1
Попов Константин 8 1
Каруля Максим 1 1
Медведев Владимир 2 1
Галушко Евгений 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 75
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 61
Россия - ПФО - Казань 1507 55
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 51
Россия - СФО - Новосибирск 1954 46
Россия - Кировск - Кировская область 301 28
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 17
Россия - Курск 231 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 9
Казахстан - Республика 2618 8
Россия - Махачкала 114 7
Германия - Федеративная Республика 3606 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 7
Россия - Красноярск 843 6
Россия - Астрахань 240 6
Россия - Саранск 196 6
Россия - Уфа 640 6
Россия - Саратов 398 6
Россия - Белгород 238 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - Оренбург 254 5
Россия - Ульяновск 292 5
Россия - Калуга 294 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 5
Россия - Брянск 216 5
Россия - Пермь 737 5
Россия - Краснодар 1031 5
Украина 3344 5
Россия - Тверь 323 5
Россия - Барнаул 359 5
Россия - ПФО - Самара 1285 5
Россия - Воронеж 684 4
Россия - Смоленск 232 4
Россия - Ижевск 304 4
Россия - Волгоград 539 4
Россия - Ставрополь 269 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 4
КХЛ HD - телеканал 22 1
CNews Analytics 1988 1
SimilarWeb 24 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
Академгородок Новосибирск 29 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
1С:Соревнования 1 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще