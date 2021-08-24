Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Киров
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 243, упоминаний - 316
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 3
|Осеевский Михаил 221 2
|Вахнин Павел 51 2
|Пучков Антон 32 2
|Колпаков Антон 42 2
|Путин Владимир 1820 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Рыболовлев Александр 2 2
|Умряева Татьяна 15 1
|Васильев Игорь 21 1
|Шишканов Денис 1 1
|Муцураев Тимур 2 1
|Медков Евгений 27 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Женихов Алексей 1 1
|Дорошенко Александр 1 1
|Царегородцев Александр 1 1
|Хабаров Александр 1 1
|Ананьев Александр 2 1
|Зверев Андрей 52 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Степанов Антон 56 1
|Нечаев Иван 57 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Дзвинко Роман 9 1
|Корня Алексей 73 1
|Чехонин Антон 60 1
|Скоков Денис 10 1
|Скатин Алексей 33 1
|Проскура Дмитрий 25 1
|Пилипенко Дмитрий 17 1
|Макаров Алексей 49 1
|Харитонов Александр 46 1
|Тюрина Мария 39 1
|Дубинин Александр 16 1
|Мосякин Александр 1 1
|Попов Константин 8 1
|Каруля Максим 1 1
|Медведев Владимир 2 1
|Галушко Евгений 10 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 4
|КХЛ HD - телеканал 22 1
|CNews Analytics 1988 1
|SimilarWeb 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru