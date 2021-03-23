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Россия
Керчь


23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны 1
24.10.2018 Россияне выпустили настоящую игру Doka 2 «в школьных декорациях» 1
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 1
10.05.2018 В Краснодарском крае завершились испытания отечественного беспилотного транспорта 1
16.03.2018 «Деметра» расскажет о древнейшем городе России на языке мультимедиа 9
30.12.2016 Современными услугами мобильной связи обеспечено около 97% территории Крыма 2
31.05.2016 ОС специального назначения Astra Linux Special Edition пополнила Единый реестр российского ПО 1
27.05.2016 Севастополь и трасса Симферополь – Алушта полностью обеспечены покрытием 3G 2
18.03.2016 Минкомсвязи подвело итоги двух лет работы в Крыму по направлению телекоммуникаций 2
01.02.2016 В Крыму заработал второй оператор мобильной связи 3
13.08.2015 На курортах Крыма заработала сеть 3G и LTE 2
12.03.2015 В Крыму продолжается развитие сетей стандартов 3G и LTE 2
08.08.2014 В почтовое обращение выходят марки серии «Медали. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 1
18.07.2014 Анонс продукции на август 2014 г. 1
01.07.2014 В Крыму и Севастополе началось вещание российских мультиплексов 1
03.06.2014 «1С» переводит компании Крыма на российские версии продуктов 1
29.04.2014 Система радиоконтроля в Крыму будет модернизирована 1
25.04.2014 Крым связали с Россией подводной волоконно-оптической линией 1
15.04.2014 В Крыму развернута группировка мобильных комплексов радиоконтроля 1
20.03.2014 У «Аквариуса» появился первый партнер в Крыму 1
04.02.2013 Банк «Морской» присоединился к системе Contact 1
28.08.2012 «Черноморский банк развития и реконструкции» стал участником системы Contact 1
15.06.2012 Новым участником системы «Лидер» в Украине стал «Черноморский Банк Развития и Реконструкции» 1
24.10.2011 R2-D2: Обзор Android-приложения Gloss.ua - афиша в 16 городах Украины 1
02.06.2009 На «Яндекс.Картах» появились все областные центры Украины 1
10.11.2008 «Яндекс.Карты» пополнились еще пятью городами 1

Публикаций - 35, упоминаний - 50

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - ГК Astra Linux 426 8
Huawei 2736 2
КНС Групп - Yadro 124 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Комдив 20 2
QuantumScape 2 1
3799 1
Involta - Инвольта 1 1
Панорама КБ 43 1
Philax - Филакс 7 1
Nvidia Corp 2047 1
Ascreen - Аскрин 17 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Samsung Electronics 5749 1
Ланит ГК 1164 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Navitel - Навител Навигатор 255 1
Valve 128 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 1
Базальт СПО 206 1
AMD - Advanced Micro Devices 1690 1
Softline - Софтлайн 1481 1
Intel Corporation 4221 1
Microsoft Corporation 11226 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
РусславБанк - РСБ 147 2
Вертолеты России 114 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
УЦ Профи 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 254 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 7
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 7
3G - Стандарт мобильной связи 3757 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 17 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 189 1
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 1
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 3 1
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 4 1
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 1
Microsoft Windows API 68 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Сервер - Серверные платформы 170 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
DDR - Double data rate 1080 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 8
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Intel x86 - Архитектура процессора 995 7
Linux - Debian GNU 273 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 435 5
Google Android 10752 3
Linux OS 4288 3
IBM Power8 27 2
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 2
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 2
Microsoft Windows 864 2
Microsoft Windows 10 6691 2
КарНЦ РАН RakeSearch 4 1
OpenNebula 12 1
Панорама КБ ГИС Сервер 4 1
Панорама КБ GIS WebService SE 4 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 7 1
Панорама КБ Imagery Creator 4 1
Open vSwitch - OpenVSwitch 2 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 259 1
РусБИТех - Astra Linux Брест Виртуализация 6 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 38 1
Red Hat Ceph Storage 70 1
Google Earth - Google Планета Земля 77 1
Doka 2 2 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
QEMU 22 1
Wargaming World of Tanks 132 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Microsoft Windows XP 911 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Apple macOS 935 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Медведев Дмитрий 1434 6
Никифоров Николай 1126 3
Фролова Светлана 41 2
Мылицын Роман 79 2
Тероев Михаил 1 1
Антонова Ирина 2 1
Гросс-Днепров Филипп 2 1
Воскресенский Станислав 10 1
Росляков Владислав 2 1
Тарасова Виктория 1 1
Черников Михаил 4 1
Путин Владимир 1831 1
Соколов Максим 15 1
Старовойт Роман 17 1
Соловьев Владимир 98 1
Мишустин Михаил 302 1
Нуралиев Борис 205 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 10
Россия - Новороссийск 141 9
Россия - Мурманск 261 8
Россия - Смоленск 240 8
Украина 3417 7
Россия - Севастополь 420 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Россия - Крымский полуостров 24 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Европа 3798 2
Россия - Краснодарский край 921 2
Россия - Владивосток 868 2
Казахстан - Алматинская область 6 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Россия - Сургут 198 1
Россия - Кострома 140 1
Россия - Ново-Огарёво - Государственная резиденция 2 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Япония 2827 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - Нефтеюганск 33 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Симферополь 116 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив 13 1
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - Кемерово 313 1
Казахстан - Республика 2661 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Красноярск 855 1
Россия - Ставропольский край 464 1
Россия - Ивановская область 263 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
POI - points of interest 60 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Известия ИД 59 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
РАН - Российская академия наук 317 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771462, в очереди разбора - 675144.
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