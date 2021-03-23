Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Керчь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 50
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 8
|Huawei 2736 2
|КНС Групп - Yadro 124 2
|МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
|Комдив 20 2
|QuantumScape 2 1
|1С 3799 1
|Involta - Инвольта 1 1
|Панорама КБ 43 1
|Philax - Филакс 7 1
|Nvidia Corp 2047 1
|Ascreen - Аскрин 17 1
|Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
|Samsung Electronics 5749 1
|Ланит ГК 1164 1
|Восход ФГБУ НИИ 367 1
|Navitel - Навител Навигатор 255 1
|Valve 128 1
|REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 1
|Базальт СПО 206 1
|AMD - Advanced Micro Devices 1690 1
|Softline - Софтлайн 1481 1
|Intel Corporation 4221 1
|Microsoft Corporation 11226 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|РусславБанк - РСБ 147 2
|Вертолеты России 114 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
|РЖД - Российские железные дороги 1083 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
|УЦ Профи 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 6
|Никифоров Николай 1126 3
|Фролова Светлана 41 2
|Мылицын Роман 79 2
|Тероев Михаил 1 1
|Антонова Ирина 2 1
|Гросс-Днепров Филипп 2 1
|Воскресенский Станислав 10 1
|Росляков Владислав 2 1
|Тарасова Виктория 1 1
|Черников Михаил 4 1
|Путин Владимир 1831 1
|Соколов Максим 15 1
|Старовойт Роман 17 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Известия ИД 59 1
|Вести FM - Вести ФМ 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771462, в очереди разбора - 675144.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771462, в очереди разбора - 675144.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru