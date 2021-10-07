Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Кемеровская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 461, упоминаний - 731
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 37
|Соловьев Александр 61 7
|Попов Алексей 310 7
|Зорин Александр 49 4
|Венгер Константин 3 3
|Шадаев Максут 384 3
|Эмдин Сергей 67 3
|Никитченко Анна 6 2
|Сельский Андрей 21 2
|Назаров Владимир 12 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Тихонравов Андрей 13 2
|Соловенчук Александр 44 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Цивилев Сергей 2 2
|Кравцов Роман 77 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Греф Герман 204 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Дюков Андрей 14 2
|Галактионова Инесса 44 1
|Колбин Евгений 43 1
|Носков Константин 201 1
|Вахмянин Иван 20 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Мылицын Роман 79 1
|Глазков Александр 57 1
|Халин Дмитрий 52 1
|Ускова Ольга 126 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Попов Анатолий 98 1
|Кувшинников Олег 12 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Путин Владимир 1820 1
|Торбахов Александр 54 1
|Собянин Сергей 211 1
|CNews Analytics 1988 8
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 1
|AC&M Consulting 54 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru