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Россия
Кемеровская область


07.10.2021 В Кузбассе завершено внедрение платформы «ИС.АРЕНА – Кузбасс» 4
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири 1
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
07.04.2021 В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий 2
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
26.02.2021 «Швабе» оснастил стоматологические клиники дефибрилляторами 1
09.02.2021 МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа» 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
19.01.2021 «Экологические технологии» оптимизировали работу с обращениями с помощью системы «1С:Документооборот» 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
13.01.2021 Более 10 отечественных цифровых решений выбрано для внедрения в отрасль физической культуры и спорта Кузбасса 10
12.01.2021 Правительство Кемеровской области и «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве 9
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 2
04.12.2020 Itglobal.com провела для БСТ-банка оценку соответствия положению 382-П 1
30.11.2020 «Яндекс.Маркет» подвел первые итоги «черной пятницы» 1
18.11.2020 Itglobal.com провела для банка «Новокиб» оценку соответствия положению 382-П 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 1
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 4
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
24.09.2020 МТС и Междуреченский водоканал приступили к «умному» учету воды 1
09.09.2020 Цифровые сервисы Кузбасса мигрируют в облако SberCloud 2
07.09.2020 «РТ лабс» запустила голосового помощника и чат-бота в МФЦ Кемеровской области 3
28.07.2020 В России выдана первая лицензия на 5G. Ее получила МТС 1
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1
17.06.2020 Кемеровская область запускает бизнес в онлайн торговлю и доставку 1
08.06.2020 Российского диджея арестовали за масштабные киберпреступления 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
10.04.2020 МТС создала систему цифрового управления молочной фермой на основе датчиков для коров 1

Публикаций - 461, упоминаний - 731

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 66
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 58
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 35
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 29
Ростелеком Сибирьтелеком 298 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 19
Ростех - Ростехнологии 2230 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
Nokia Networks 54 6
Ericsson 846 6
Ростелеком Дальсвязь 203 4
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 4
Синтерра - Synterra 562 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
Nokia Corporation 2404 4
Oracle Corporation 3331 4
3726 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Navitel - Навител Навигатор 252 3
Крок 1219 3
Yandex - Яндекс 4098 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Samsung Electronics 5627 3
Netrika - Нетрика 84 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Скай Линк - Skylink 496 2
Good Line - Е-Лайт-Телеком 4 2
Microsoft Corporation 10997 2
Инфосистемы Джет 675 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
SAP SE 3207 2
Huawei 2723 2
IBM 3524 2
Alcatel 228 2
Астерос - Asteros 531 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
УЭК - Универсальная электронная карта 512 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Почта России ПАО 1570 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
Мария Ра - торговая сеть 19 3
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 3
Телефон.Ру 59 2
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 2
Мострансавто 59 2
O2 Consulting - O2Consulting 8 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 2
Евросеть 882 2
Россети ПАО 168 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Вертолеты России 114 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Связь-банк 78 1
Почта Банк 289 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
Кубанская библиотека 1 1
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 4 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 1
Infinity Taxi 7 1
Новосибирскэнергосбыт 4 1
Сбербанк Сибирский банк 16 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
СДС Уголь ХК 1 1
Благосостояние НПФ 32 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 1
МРСК Сибири ПАО - Красноярскэнерго 9 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Технопарк-Мордовия 11 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 19
Правительство РФ 2198 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
Президент Российской Федерации 1439 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
ПФР Департамент информационных технологий 102 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Счётная палата РФ 459 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
Правительство Московской области 48 3
Администрация Смоленской области 19 3
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 3
Администрация Кемеровской области 3 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Федеральное казначейство России 766 2
Правительство Москвы 649 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
Правительство Самарской области 48 2
Правительство Калининградской области 13 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Правительство Нижегородской области 28 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 250 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 41
3G - Стандарт мобильной связи 3699 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 14
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
LTE-смартфон 138 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 2
Безопасный город 347 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
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Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Amedia Premium HD 28 4
КОТМИ-Росэл 5 4
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Microsoft Windows 10 6602 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
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RAEX - Эксперт РА 49 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 1
AC&M Consulting 54 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
Цифровая прокачка региона 22 3
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
WIDER Pedestrian Challenge 3 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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