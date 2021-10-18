Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Кемерово
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 308, упоминаний - 390
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 4
|Кореш Виктор 71 3
|Евтушенко Олег 125 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Соловьев Александр 61 2
|Дубинин Александр 16 2
|Иманов Роман 3 2
|Иванов Михаил 63 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Xiang Wang - Сян Ван 9 1
|Бибик Дмитрий 1 1
|Цивилев Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Попова Софья 2 1
|Рыбникова Елизавета 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|Ефимова Ольга 2 1
|Филипченко Татьяна 2 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Широков Кирилл 1 1
|Рудов Антон 4 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Серкова Екатерина 1 1
|Мануева Екатерина 1 1
|Карпова Екатерина 1 1
|Автомонов Александр 9 1
|Вехорев Александр 1 1
|Иванов Олег 124 1
|Нечаев Иван 57 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Горбатько Александр 90 1
|Прохоров Александр 86 1
|Макаров Алексей 49 1
|Солонин Спартак 25 1
|Колесников Андрей 78 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Алексеев Владимир 16 1
|Чехонин Антон 60 1
|Иванов Владимир 43 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|КХЛ HD - телеканал 22 2
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РИА Новости 654 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|Эхо Москвы - радиостанция 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru