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Россия
Кемерово


18.10.2021 Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
13.08.2021 ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
15.04.2021 «ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове 2
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
09.04.2021 Российский подросток украл ноутбук, чем остановил строительство целой школы 1
07.04.2021 «Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ 1
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 2
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
16.10.2020 ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 3
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
27.08.2020 «Билайн» начал подключать eSIM в 16 новых городах 1
20.08.2020 Подключиться к СберМобайл теперь можно через Сетелем Банк 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
22.06.2020 В России появился новый онлайн-сервис заказа автомобилей 1
22.05.2020 Сбербанк приступил к промышленному внедрению ИИ-модели диагностики коронавируса в регионах 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
07.04.2020 Чаевые курьеров фудтех-сервисов «Яндекса» удвоились за последние две недели 1
01.04.2020 Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений 1
26.03.2020 Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД 7
27.01.2020 В Mail.ru сломалась почта. Пострадали миллионы пользователей 1
24.01.2020 Россиянин за год заработал миллионы на краже паролей и избежал тюрьмы 3
24.09.2019 «Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании» 1
09.08.2019 Кузбасс и «Автоматика» будут совместно реализовывать цифровые проекты на территории региона 1
13.06.2019 Сеть «Бегемаг» модернизировала ИТ-инфраструктуру 1
02.05.2019 Россиянин избежал тюрьмы за массовый взлом паролей в «Вконтакте» и «Яндексе» 1
16.04.2019 Монобрендовый сервисный центр Samsung открылся в Екатеринбурге 1
15.03.2019 «Ростех» запустил пилотный проект «Умный автобус» 1
25.12.2018 «Большая четверка» создаст в России единого оператора 5G 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
17.12.2018 Школьники предложили лечить опухоли с помощью хирургической станции «Ростеха» 1

Публикаций - 308, упоминаний - 390

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 23
Синтерра - Synterra 562 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 9
Ростелеком Сибирьтелеком 298 8
Samsung Electronics 5627 5
Yandex - Яндекс 4098 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Google LLC 7124 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
Navitel - Навител Навигатор 252 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Good Line - Е-Лайт-Телеком 4 2
Микротест 174 2
Золотая Корона 280 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 2
М2М телематика 165 2
Xiaomi 904 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Lenovo Group 1635 2
Комстар Регионы 89 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
3726 2
Ланит ГК 1154 2
Rank One Computing 6 1
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 1
3DiVi - Тридиви 10 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 1
Информ 6 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Twitter 2204 1
SAP SE 3207 1
Samtech InfoNet 6 1
TongYi Transportation Technology 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
Альфа-Банк 1122 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Uber Technologies 258 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Технопарк-Мордовия 11 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Сибур Минудобрения 3 1
Бегемаг - Сеть универсамов 3 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Сетелем Банк 25 1
Юнистрим - Unistream 166 1
DST Global 165 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Связной ГК 875 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Уралкалий ПАО 62 1
Яндекс.Еда 93 1
Яндекс.Такси 271 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Центральный районный суд города Челябинска 3 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
ЦОДД Кемерова 1 1
Парк Зарядье 14 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 1 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 13
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 10
3G - Стандарт мобильной связи 3699 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
Безопасный город 347 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 72 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 31 1
Родительский контроль 156 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 65 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 79 1
Умный автобус 5 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
Google Android 10750 8
Apple iOS 5741 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Amedia Premium HD 28 3
Apple - App Store 2198 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
NtechLab FindFace Security 11 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Яндекс.Почта 85 2
Viasat Premium HD 17 2
Apple Pay 385 2
Microsoft Windows 10 6602 2
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Google Firebase 3 1
Google Firebase Analytics 1 1
DonorSearch 2 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
МТТ YouMagic 33 1
PTV Vissim 14 1
Samsung Smart Service 4 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 1
Google FaceNet 5 1
Максим Tuda - онлайн-сервис заказа автомобилей 1 1
Samsung Smart Care - программа расширенной гарантии от производителя - Samsung Device Care - Samsung Care+ 10 1
Schneider Electric BIM Electrical Design 2 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
OpenStreetMap 39 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 95 1
ВТБ Онлайн 137 1
Xiaomi MiPad - планшет 8 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Linux OS 4236 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 1
Apple Mac 1453 1
Google Gmail 599 1
Мельников Александр 63 4
Кореш Виктор 71 3
Евтушенко Олег 125 2
Прозоровский Василий 40 2
Соловьев Александр 61 2
Дубинин Александр 16 2
Иманов Роман 3 2
Иванов Михаил 63 2
Никифоров Николай 1126 2
Xiang Wang - Сян Ван 9 1
Бибик Дмитрий 1 1
Цивилев Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Попова Софья 2 1
Рыбникова Елизавета 1 1
Тюрина Мария 39 1
Ефимова Ольга 2 1
Филипченко Татьяна 2 1
Павкин Кирилл 5 1
Широков Кирилл 1 1
Рудов Антон 4 1
Лысенко Эдуард 209 1
Серкова Екатерина 1 1
Мануева Екатерина 1 1
Карпова Екатерина 1 1
Автомонов Александр 9 1
Вехорев Александр 1 1
Иванов Олег 124 1
Нечаев Иван 57 1
Валяева Елизавета 72 1
Кабанов Владимир 174 1
Горбатько Александр 90 1
Прохоров Александр 86 1
Макаров Алексей 49 1
Солонин Спартак 25 1
Колесников Андрей 78 1
Рубин Дмитрий 39 1
Алексеев Владимир 16 1
Чехонин Антон 60 1
Иванов Владимир 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 141
Россия - СФО - Новосибирск 1954 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 98
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 82
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 59
Россия - ПФО - Казань 1507 49
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 33
Россия - Кемеровская область 461 31
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 28
Казахстан - Республика 2618 16
Россия - Воронеж 684 15
Россия - Красноярск 843 15
Беларусь - Белоруссия 2079 15
Россия - Челябинск 768 14
Россия - Краснодар 1031 14
Россия - Астрахань 240 13
Россия - Пермь 737 13
Украина 3344 13
Россия - Волгоград 539 13
Россия - Калининград 659 12
Россия - Томск 446 12
Россия - Омск 623 12
Россия - Курск 231 11
Россия - Барнаул 359 11
Россия - ПФО - Самара 1285 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 11
Россия - Оренбург 254 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 9
Россия - Уфа 640 9
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 39 9
Россия - Владивосток 864 9
Россия - Ульяновск 292 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 8
Россия - Хабаровск 617 8
Россия - Тюмень 492 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 7
Россия - Рязань 352 6
Россия - Смоленск 232 6
Россия - Саратов 398 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
POI - points of interest 60 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Торговля розничная 77 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 17 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
КХЛ HD - телеканал 22 2
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Эхо Москвы - радиостанция 47 1
CNews Analytics 1988 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 31 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
WIDER Pedestrian Challenge 3 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
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