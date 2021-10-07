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Камчатский край
Камчатка


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
04.10.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии 1
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 1
29.06.2021 Определены победители премии для изобретателей «Новатор Москвы» 1
25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов 1
25.06.2021 «ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема 1
02.06.2021 Правительство Камчатского края и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 4
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 13
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 1
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
26.01.2021 «Ростелеком» цифровизирует предприятия агрохолдинга «Агротек» 2
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 1
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» 1
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
27.11.2020 Исследование: за время пандемии спрос на телемедицину для животных увеличился на 70% 1
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
17.09.2020 Исследование: большинство россиян хотят общаться с потенциальным работодателем в соцсетях 1
11.08.2020 Абоненты SenSat в Сибири за месяц потребляют больше данных, чем космический телескоп «Хаббл» обработал за 4 года 1
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
29.05.2020 Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 2
29.04.2020 В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
27.02.2020 «Сбермобайл» объявил о расширении зоны присутствия 1
05.02.2020 Исследование myTracker: миллениалы охотнее других платят в мобильных играх 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
01.10.2019 «Автоматика» поможет «оцифровать» Камчатку 15
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 2

Публикаций - 393, упоминаний - 832

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 12
Microsoft Corporation 10997 11
Ростелеком Дальсвязь 203 9
VK - Mail.ru Group 2482 7
Samsung Electronics 5627 7
Ростелеком Связьинвест 692 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Yandex - Яндекс 4098 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Восход ФГБУ НИИ 365 4
SAP SE 3207 4
Ланит ГК 1154 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 3
IBM 3524 3
Huawei Marine Networks 11 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 3
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
МегаФон Дальневосточный филиал 25 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 3
АйТи 748 2
Ланит - Норбит - Norbit 202 2
Inventive Retail Group 63 2
Google LLC 7124 2
ВолгаТелеком 213 2
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 8 2
РТКомм.ру 155 2
Dell EMC 2382 2
Ericsson 846 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
3726 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Oracle Corporation 3331 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Почта России ПАО 1570 2
Мотовилихинские заводы 10 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Lego 84 2
Альфа-Банк 1122 2
Почта Банк 289 2
Газпром нефть 380 2
re:Store 106 2
Аэрофлот 492 1
Мортон 16 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Строй Инвест Проект 2 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 14 1
Sony Center 2 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 4 1
Славянка ГК 18 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Nike 85 1
Visa International 1343 1
Nordea 22 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Россети ПАО 168 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Банк Зенит 131 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Татнефть 112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 35
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 8
Правительство РФ 2198 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
Президент Российской Федерации 1439 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Правительство Камчатского края 16 4
Правительство Самарской области 48 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 3
Правительство Ставропольского края 23 3
Администрация Смоленской области 19 3
Управление федеральной антимонопольной службы по Новгородской области - Новгородское УФАС 3 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 3
Правительство Нижегородской области 28 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Правительство Москвы 649 2
Федеральное казначейство России 766 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
Администрация Псковской области 22 2
Администрация Ленинградской области 13 2
Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области - Саратовское УФАС 2 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
ФАС РФ - Управление по борьбе с картелями 4 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 20
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 18
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 11
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 10
3G - Стандарт мобильной связи 3699 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
Big Data - Большие данные 1136 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 336 3
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
Безопасный город 347 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 10 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 28 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Google Android 10750 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 8
ЭОС Дело СЭД 619 7
Apple iOS 5741 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft Windows 7 1662 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft SQL Server 789 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Microsoft Windows 8 1228 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 2
РТКомм.РУ SenSat 13 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 23 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Никифоров Николай 1126 10
Путин Владимир 1820 10
Калугин Сергей 162 6
Сапунов Алексей 30 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Илюхин Владимир 5 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Валяева Елизавета 72 4
Орловский Виктор 229 3
Осеевский Михаил 221 3
Логинов Александр 34 3
Московец Александр 3 2
Ратиев Сергей 19 2
Генс Георгий 62 2
Дворкович Аркадий 169 2
Дюбанов Анатолий 86 2
Белкина Анна 6 2
Марич Игорь 18 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Ушацкий Андрей 100 2
Акимов Максим 167 2
Никитин Игорь 7 2
Елистратов Николай 90 2
Тенишев Андрей 12 2
Нестеров Алексей 79 2
Ковнир Евгений 71 1
Левин Леонид 83 1
Шадаев Максут 384 1
Козырев Алексей 270 1
Кабанов Владимир 174 1
Морошкин Александр 106 1
Хасис Лев 96 1
Соколов Алексей 121 1
Евраев Михаил 222 1
Прохоров Александр 86 1
Иванов Сергей 170 1
Рымар Максим 36 1
Волин Алексей 113 1
Турчак Евгений 23 1
Ципорин Павел 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 219
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 89
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 23
Россия - Сахалинская область 432 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 22
Россия - Иркутская область 536 20
Россия - Приморский край - Приморье 604 20
Россия - Магаданская область 228 18
Россия - Волгоградская область 395 15
Россия - Забайкальский край 356 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 14
Россия - Петропавловск-Камчатский 141 14
Россия - Амурская область 320 13
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 13
Россия - Калининградская область 531 12
Россия - Кемеровская область 461 12
Россия - СФО - Новосибирск 1954 11
Россия - Курская область 338 11
Россия - Кировск - Кировская область 301 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 10
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 10
Россия - Свердловская область 804 10
Россия - Ростовская область 859 10
Россия - Новосибирская область 810 9
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 9
Россия - Краснодарский край 913 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 9
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 9
Россия - Липецкая область 291 8
Россия - Республика Тыва 143 8
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 8
Россия - Томская область 413 8
Россия - Омская область 382 8
Россия - Республика Мордовия 386 8
Россия - Республика Ингушетия 188 8
Россия - Хабаровский край 414 8
Россия - Республика Бурятия 284 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Региональное законодательство 45 3
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Федеральное законодательство 254 2
Антимонопольный комплаенс 1 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
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Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ARPPU - Average revenue per paying user - Средняя выручка на одного платящего пользователя 1 1
Русский язык 966 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Коррупция 22 1
Кибернетика 6 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
Федеральный закон 20.08.1993 N 5663-1 - О космической деятельности 2 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
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