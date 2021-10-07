Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Камчатский край
Камчатка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 393, упоминаний - 832
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 10
|Путин Владимир 1820 10
|Калугин Сергей 162 6
|Сапунов Алексей 30 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Илюхин Владимир 5 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Орловский Виктор 229 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Логинов Александр 34 3
|Московец Александр 3 2
|Ратиев Сергей 19 2
|Генс Георгий 62 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Белкина Анна 6 2
|Марич Игорь 18 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Акимов Максим 167 2
|Никитин Игорь 7 2
|Елистратов Николай 90 2
|Тенишев Андрей 12 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Ковнир Евгений 71 1
|Левин Леонид 83 1
|Шадаев Максут 384 1
|Козырев Алексей 270 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Морошкин Александр 106 1
|Хасис Лев 96 1
|Соколов Алексей 121 1
|Евраев Михаил 222 1
|Прохоров Александр 86 1
|Иванов Сергей 170 1
|Рымар Максим 36 1
|Волин Алексей 113 1
|Турчак Евгений 23 1
|Ципорин Павел 51 1
|CNews Analytics 1988 7
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|ResearchMe 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru