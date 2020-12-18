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Россия
Каменск-Уральский


18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1
28.06.2019 «Мегамарт» начал использовать сервис таргетирования рекламных сообщений МТС 1
15.02.2018 «Ростелеком» и Свердловская продолжат взаимодействие в рамках «Цифровой экономики» 1
29.11.2017 В единую базу электронных компонентов «Росэлектроники» включено 50 тыс. изделий 1
20.02.2017 Меткомбанк автоматизировал работу с банковскими гарантиями с помощью R-Style Softlab 1
09.01.2017 ПК на «Эльбрусах» готовы к массовому выпуску. Впервые названа цена 1
25.07.2016 «Ростелеком» обеспечит связь для Екатеринбургской таможни 1
18.07.2016 «Ростелеком» представил свою земную станцию спутниковой связи на Урале 3
31.05.2016 «Ростелеком» предоставил услугу IP VPN 17 подразделениям Россельхозбанка в Свердловской области 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
21.03.2016 «Ростелеком» в Свердловской области инвестирует в развитие оптических сетей связи свыше 150 млн руб. 1
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 1
04.12.2015 Выпущена крупнейшая партия ПК на базе процессора «Эльбрус» 1
06.11.2015 ТТК подключил к сети WiMax клинику «Медента» в Березниках 1
30.09.2015 «Ростелеком» фиксирует рост потребления интернет-трафика в Свердловской области 1
23.09.2015 ТТК подключил к интернету 30 тыс. жителей малых городов Свердловской области и Пермского края 2
04.08.2015 МТС разогнала сеть LTE в Свердловской области до 150 Мбит/с 1
28.07.2015 «Ростелеком» за 6 месяцев 2015 г. подключил по технологии «оптика в квартиру» 113 тыс. домохозяйств Свердловской области 2
17.07.2015 ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске 1
13.07.2015 «Ростелеком» завершил первый этап проектирования в рамках программы по устранению цифрового неравенства на Среднем Урале 1
05.03.2015 МТС обновила сотовую сеть на Урале 1
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1
11.09.2014 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Свердловской области 1
18.08.2014 Отправка и получение денежных переводов «Золотая Корона» стали доступны в «Меткомбанке» 1
18.03.2014 МТС запустила сеть LTE в Свердловской области 1
18.10.2013 МТС завершила строительство магистрального кольца на Урале 1
23.07.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Каменске-Уральском 5
27.03.2013 Оптические линии связи «МегаФона» соединили Екатеринбург и Каменск-Уральский 3
26.03.2013 Торговая компания «Олми» выбрала «ВымпелКом» основным поставщиком услуг связи 1
28.02.2013 «Меткомбанк» создал платформу для хранения данных на базе Hitachi Unified Storage 1
07.02.2013 «Билайн» в 2012 г. запустил свыше 700 базовых станций на Урале 1
05.10.2012 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Каменске-Уральском 1
15.08.2012 ТТК строит сеть ШПД в Каменске-Уральском: завершен первый этап 3
14.06.2012 ТТК начал строительство сети связи в Каменске-Уральском 3
12.09.2011 Число абонентов «Мотива» достигло 2,18 млн человек 1
12.09.2011 ТТК выиграл конкурсы Роскомнадзора на радиочастоты в 27 городах России 1
06.06.2011 МТС представила «летний» тариф для абонентов проводного интернета 1
19.01.2011 В «Космической связи» назначены два новых руководителя подразделений 1
18.10.2010 «Контент Мастер» обновил навигационное ПО Shturmann 1
24.08.2010 «Комстар» начал вещание канала О2ТВ в 24 городах России 1

Публикаций - 47, упоминаний - 62

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 9
Ростелеком - Екатеринбургский филиал 24 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
Ижевский радиозавод 8 2
Комстар Регионы 89 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Katelco - Кателко - Казахстанские телекоммуникации 1 1
OpenWay 43 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Связьсервис - Связь Сервис 3 1
АльянсТелеком 8 1
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
Инфолинк 3 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг 1 1
Ланит ГК 1160 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Прометей - Prometey 9 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Т-Платформы 274 1
AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
Микрон - Micron 365 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Почта России ПАО 1579 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Visa International 1346 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
Дикси Мегамарт 5 1
Президент Российской Федерации 1442 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Тобольский Кремль - музейный комплекс 3 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 277 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 3 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 66 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
Gigabit Ethernet 362 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Linux OS 4276 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
МТС Маркетолог 6 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 326 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
МТС Big Data 11 1
Apple macOS X 907 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Microsoft Word 348 1
Tizen OS - Linux 215 1
Microsoft Excel 438 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Windows XP 906 1
Microsoft Office 1950 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Макаров Вадим 25 4
Бретцер-Портнова Ирина 9 3
Коваль Валерий 38 3
Басов Алексей 80 1
Безгодов Александр 1 1
Бочегов Александр 1 1
Павин Алексей 1 1
Демин Алексей 4 1
Савюк Виктор 23 1
Малинин Александр 6 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Елизаров Андрей 8 1
Осеевский Михаил 221 1
Кирсанов Алексей 24 1
Чеглаков Андрей 40 1
Давыдов Александр 36 1
Трушкин Константин 43 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Никифоров Николай 1126 1
Шадаев Максут 384 1
Путин Владимир 1828 1
Куйвашев Евгений 10 1
Анкилов Константин 50 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 25
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 18
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Россия - Свердловская область 807 15
Россия - Нижний Тагил 114 10
Россия - Первоуральск 19 6
Россия - Средний Урал 39 5
Россия - Тюменская область 589 5
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 5
Россия - Тобольск 72 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - Березники 22 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - Новоуральск 13 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - Челябинская область 661 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Курганская область 261 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Россия - Курган 148 1
Украина 3398 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - Соликамск 31 1
Россия - Сухой Лог 7 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Тюмень 499 1
Россия - Заполярье 38 1
Россия - Ноябрьск 63 1
Россия - Магнитогорск 151 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 40 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 167 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
CNews Analytics 1991 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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