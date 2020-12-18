Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Каменск-Уральский
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 62
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Вадим 25 4
|Бретцер-Портнова Ирина 9 3
|Коваль Валерий 38 3
|Басов Алексей 80 1
|Безгодов Александр 1 1
|Бочегов Александр 1 1
|Павин Алексей 1 1
|Демин Алексей 4 1
|Савюк Виктор 23 1
|Малинин Александр 6 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Елизаров Андрей 8 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Чеглаков Андрей 40 1
|Давыдов Александр 36 1
|Трушкин Константин 43 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Шадаев Максут 384 1
|Путин Владимир 1828 1
|Куйвашев Евгений 10 1
|Анкилов Константин 50 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru