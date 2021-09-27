Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Калужская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 568, упоминаний - 916
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 36
|Рудзевич Мария 34 20
|Песчанских Георгий 37 19
|Власов Сергей 76 19
|Албычев Александр 74 19
|Петрушин Андрей 64 19
|Меджитов Тимур 56 19
|Козлов Александр 54 18
|Разумовский Дмитрий 70 16
|Попов Алексей 310 15
|Ковнир Евгений 71 13
|Акимов Максим 167 13
|Салбиев Алан 30 12
|Козырев Алексей 270 12
|Матвеева Татьяна 83 11
|Звягина Наталья 64 11
|Чамара Денис 57 11
|Палюх Юрий 15 11
|Попов Сергей 72 11
|Новиков Павел 67 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Чернякова Елена 26 11
|Иванов Алексей 76 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Комар Евгений 20 11
|Раков Ярослав 48 11
|Калина Роман 60 11
|Лысенко Эдуард 209 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Цариковский Федор 31 11
|Городилов Михаил 17 11
|Абаев Даурен 12 11
|Крюков Сергей 26 11
|Левин Леонид 83 11
|Селиванов Дмитрий 48 11
|Носков Константин 201 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Бутенко Юрий 64 11
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755383, в очереди разбора - 659073.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755383, в очереди разбора - 659073.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru