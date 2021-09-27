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Россия
Калужская область


27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 4
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
18.08.2021 ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе» 2
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Минцифры Калужской области и «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве 3
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 9
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
16.04.2021 В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 10
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 1
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 1
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 1
02.02.2021 Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
16.12.2020 «Ростелеком» поддержал программу «Учитель для России» благотворительного фонда «Новый учитель» 2
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 3
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 В России начали дистанционно контролировать охраняемые законом объекты 1
20.11.2020 В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 3
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 4
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 4

Публикаций - 568, упоминаний - 916

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 60
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 33
Microsoft Corporation 10997 28
Samsung Electronics 5627 22
АйТи 748 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 17
VK - Mail.ru Group 2482 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 13
Ростех - Ростехнологии 2230 12
Yandex - Яндекс 4098 12
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 7
Ланит ГК 1154 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 6
IBM 3524 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 5
Instabank - Инстабанк 12 5
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 5
НИТ - Национальные информационные технологии 31 5
Совзонд - Sovzond 66 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
SAP SE 3207 5
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
Ростех - Концерн Автоматика 396 4
ОТР 133 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Directum - Директум 643 4
Ростелеком ЦентрТелеком 188 4
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
3726 4
Ericsson 846 4
Cognitive Pilot 35 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
РТЛабс 145 3
Google LLC 7124 3
Сбербанк Деловая среда 37 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 39
УЭК - Универсальная электронная карта 512 22
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Новард Управляющая компания - Novard 67 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
ВТБ Банк Москвы 371 7
Мострансавто 59 7
Газпромбанк - ГПБ 692 6
МДМ Банк 150 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 5
Открытие ФК 538 5
Пробизнесбанк АКБ 109 5
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 5
Почта России ПАО 1570 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
АльфаСтрахование СГ 207 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
X5 Group 599 3
Альфа-Банк 1122 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
Яндекс.Такси 271 3
PepsiCo - Пепсико 93 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
CyberPlat - КиберПлат 201 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
МТС банк 254 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Русагро Группа Компаний 139 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
Юнистрим - Unistream 166 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Wildberries 128 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
Связной ГК 875 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 53
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 27
Федеральное казначейство России 766 24
Правительство РФ 2198 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 21
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 20
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 20
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 19
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 19
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 18
Правительство Москвы 649 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 16
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 14
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 13
Президент Российской Федерации 1439 13
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 12
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
Счётная палата РФ 459 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 20
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 31
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 23
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
3G - Стандарт мобильной связи 3699 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 10
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 8
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 333 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 4
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
Google Android 10750 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 14
Apple iOS 5741 12
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 11
Стрелка - Транспортная карта 113 11
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 7
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 5
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Microsoft Windows 10 6602 4
Apple - App Store 2198 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Cognitive Agro Pilot 30 4
Samsung QE - Серия телевизоров 7 4
ЭОС Дело СЭД 619 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 2
Яндекс.Лицей 17 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
LG Nanocell 23 2
КалугаПрибор РуСкан - серия УЗИ-сканеров 5 2
Samsung The Frame - Телевизор 19 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Четвернин Алексей 651 36
Рудзевич Мария 34 20
Песчанских Георгий 37 19
Власов Сергей 76 19
Албычев Александр 74 19
Петрушин Андрей 64 19
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Козлов Александр 54 18
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Новиков Павел 67 11
Лопаткин Герман 102 11
Чернякова Елена 26 11
Иванов Алексей 76 11
Ермолаев Артем 340 11
Герасимюк Максим 20 11
Комар Евгений 20 11
Раков Ярослав 48 11
Калина Роман 60 11
Лысенко Эдуард 209 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Стрельцов Андрей 53 11
Цариковский Федор 31 11
Городилов Михаил 17 11
Абаев Даурен 12 11
Крюков Сергей 26 11
Левин Леонид 83 11
Селиванов Дмитрий 48 11
Носков Константин 201 11
Приданкин Андрей 30 11
Бутенко Юрий 64 11
Россия - Российская федерация - РФ 57124 361
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 115
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Россия - Курская область 338 49
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 30
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Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 27
Россия - Астраханская область 369 25
Россия - Рязанская область 313 23
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
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НПД - Налог на профессиональный доход - льготный режим налогообложения, доступный предпринимателям Москвы с 2019 года 5 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
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