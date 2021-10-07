Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Калуга
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 294, упоминаний - 363
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 3
|Зорин Александр 49 3
|Разумовский Дмитрий 70 3
|Путин Владимир 1820 2
|Херсонцев Алексей 48 2
|Чибис Андрей 19 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Шибанов Кирилл 12 2
|Денисов Дмитрий 11 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Артамонов Анатолий 9 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Акимов Максим 167 2
|Василевский Андрей 18 2
|Бухар Виктория 7 1
|Тюрина Мария 39 1
|Бастракова Дарья 1 1
|Самирханова Надия 1 1
|Скляр Геннадий 4 1
|Карев Аркадий 12 1
|Михайлов Вадим 2 1
|Миронов Александр 12 1
|Степанова Татьяна 5 1
|Суворова Тамара 1 1
|Казарин Станислав 100 1
|Кобзев Сергей 2 1
|Голицына Людмила 2 1
|Демина Марина 1 1
|Пушкин Александр 11 1
|Вдовин Игорь 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Неверов Сергей 6 1
|Якушев Владимир 16 1
|Кравцов Алексей 16 1
|Кореш Виктор 71 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Дорошенко Александр 1 1
|Аникеев Александр 1 1
|Красовский Александр 25 1
|Хохрин Алексей 1 1
|CNews Analytics 1988 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
|NPD DisplaySearch 194 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755370, в очереди разбора - 659060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755370, в очереди разбора - 659060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru