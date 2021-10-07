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Россия
Калуга


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 1
10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 2
31.08.2021 Назначен директор филиала МТС в Брянске 1
18.08.2021 ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе» 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
05.07.2021 Промышленный планшет MIG T8X включен в реестр отечественного «железа» 1
24.06.2021 «Билайн» проанализировал отпускную активность россиян: большинство из них никуда не поехали 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
18.05.2021 ВКС VideoMost внедрена в закрытой корпоративной сети «Альфасатком» 1
26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 3
17.03.2021 Исследование Mail.ru Group и «Алгоритмики»: подростки-программисты не уверены в превосходстве человека над ИИ 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
09.02.2021 Российские тюрьмы ни при чем. В МВД определили, что мошенники от имени банков звонят из-за рубежа 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
18.12.2020 Концерн «Автоматика» оснастил светодиодными светильниками набережную в Калуге 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
18.11.2020 Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
09.10.2020 Технологии помогут улучшить дорожную ситуацию в Калуге 3
06.10.2020 ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
28.08.2020 Замглавы Минкомсвязи открыл центр управления регионом в Калуге 2
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 1
17.08.2020 Концерн «Автоматика» представил решение на базе IoT для городской инфрастуктуры на форуме «ИТОПК-2020» 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре 2
15.06.2020 «М.Видео» запустила персональные видеоконсультации онлайн 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 2

Публикаций - 294, упоминаний - 363

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 20
Samsung Electronics 5627 15
Yandex - Яндекс 4098 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 8
Apple Inc - Эппл Рус 7669 7
Комстар Регионы 89 6
Microsoft Corporation 10997 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 4
АйТи 748 4
Ланит ГК 1154 4
3726 4
Xiaomi 904 3
Совзонд - Sovzond 66 3
Huawei 2723 3
СКБ Контур 416 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
МегаФон Ритейл 55 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Синтерра - Synterra 562 2
SAP SE 3207 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
М2М телематика 165 2
Omnicomm - Омникомм 148 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
Кловер Групп - Clover Group 14 1
RetailCRM 21 1
Merlion - Мерлион 273 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
Ланит Интеграция 101 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
VK - Mail.ru Group 2482 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Яндекс.Такси 271 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Skoda - Škoda Auto 24 3
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
АвтоВАЗ 118 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 2
Uber Russia 3 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Renault - Рено Россия 87 2
Связной ГК 875 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
KIA Motors 72 2
Hyundai Motor 144 2
Яндекс.Еда 93 2
Nissan - Японский автопроизводитель 136 2
Открытие Арена - стадион 17 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Процессинговое Агентство 7 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Joom - маркетплейс 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Р-Фарм 20 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Bosco Sport - Боско Управляющая компания 1 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Uber China 7 1
Сбер Еаптека 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
Президент Российской Федерации 1439 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Парк Зарядье 14 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Правительство Калужской области - Министерство цифрового развития Калужской области 3 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Администрация Псковской области 22 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Правительство Хабаровского края 15 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Счётная палата РФ 459 1
Правительство РФ 2198 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
Единая Россия - Политическая партия 171 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 333 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 274 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 65 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 598 1
TQM - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества 4 1
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Apple iPhone 4 700 2
Apple iPhone 6 547 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Автоматика Пелена - программно-аппаратный комплекс 6 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Apple Pay 385 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Яндекс.Авто 33 2
Samsung Galaxy 345 2
Apple - App Store 2198 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Яндекс.Лицей 17 1
Samsung QE - Серия телевизоров 7 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Omnicomm Online 55 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Cyberhero 6 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Яндекс.Учебник 12 1
Java - Язык программирования 1166 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 95 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
Яндекс.Музыка 131 1
Apple iMac - Серия моноблоков 222 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 9 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
МТС Музыка - МТС Music 6 1
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 37 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 10 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
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Зорин Александр 49 3
Разумовский Дмитрий 70 3
Путин Владимир 1820 2
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Рудычева Наталья 81 2
Шибанов Кирилл 12 2
Денисов Дмитрий 11 2
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Акимов Максим 167 2
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Россия - Липецк 256 10
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Россия - Астрахань 240 7
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СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
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БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Цифровая прокачка региона 22 1
МТС Телеком Идея 11 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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