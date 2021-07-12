Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Калининградская область
Гусев
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 108
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аэрофлот 493 2
|Assist - Ассист 125 2
|Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Русагро Группа Компаний 139 1
|Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 6 1
|Yamaha 39 1
|Shri Kethlaji Traders 1 1
|Альфа-Банк 1127 1
|ВТБ24 583 1
|CyberPlat - КиберПлат 202 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
|Нейроквантум 1 1
|Безруков Андрей 26 6
|Боярков Федор 7 4
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 3
|Врублевский Павел 75 2
|Артимович Игорь 20 2
|Масленников Евгений 7 2
|Мартынов Андрей 4 2
|Михайлов Сергей 37 2
|Ткаченко Андрей 14 1
|Пермяков Максим 22 1
|Кистень Алексей 1 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Мальцев Станислав 4 1
|Левашов Петр 2 1
|Путин Владимир 1828 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
|Окулева Мария 1 1
|Вишневский Игорь 2 1
|Рубацкий Александр 1 1
|Покровский Иван 46 1
|Стоянов Руслан 30 1
|Репка Сергей 1 1
|Гусев Игорь 8 1
|Попов Александр 26 1
|Логинов Александр 34 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Нечовод Дмитрий 2 1
|Ступин Дмитрий 2 1
|Алиханов Антон 8 1
|Цуканов Николай 7 1
|Патрушев Николай 15 1
|Жиленков Михаил 1 1
|Сергеев Дмитрий 53 1
|Артимович Дмитрий 19 1
|Иванов Сергей 171 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|The Digitimes 12 1
|News Corp 91 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766266, в очереди разбора - 669952.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766266, в очереди разбора - 669952.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru