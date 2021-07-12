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Россия
Калининградская область
Гусев


12.07.2021 «Яндекс» готов платить СМИ за новости 1
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 1
22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 1
19.01.2021 GS Group выпустит первый отечественный медиасервер с продвинутыми возможностями 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 5
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
25.11.2020 GS Group запустит масштабное производство светодиодов в России 1
10.09.2020 «Депо компьютерс» приступила к серийному производству российской материнской платы для моноблоков 1
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 1
27.07.2020 Суперконденсатор GS Group прошел испытания в лаборатории «Тестприбор» 1
22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества 1
13.07.2020 В России появился первый отечественный SSD-накопитель 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 23
14.04.2020 Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост 1
18.09.2019 На севере России построят сеть ЦОДов стоимостью 10 миллиардов 1
22.08.2019 GS Group на 10% увеличила мощности производства электроники в Калининградской области 1
14.03.2019 Обоснована полная бесполезность SSD и накопителей рекордной емкости 1
10.10.2018 В России отвели участок под ИТ-деревню у моря 1
21.02.2018 Началось производство первых российских SSD-накопителей 1
20.02.2018 GS Group запустила массовое производство первых российских SSD 1
02.02.2018 GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ 1
25.04.2017 В «Технополисе GS» запустят инновационные проекты в сферах сельского хозяйства и автомобильной промышленности 1
14.03.2017 До конца года GS Nanotech произведет 2 млн микропроцессоров по технологии SiP 1
13.03.2017 GS Group стал партнером детского технопарка «Кванториум» в Калининграде 1
16.08.2016 GS Group приступила к разработке российских SSD-накопителей для бизнеса 1
11.03.2016 GS Group, ПетрГУ и Гусевский политех подготовят инженеров в области приборостроения и информатики 1
13.11.2015 GS Group — лауреат премии CNews Awards 2015 в номинации «Российские технологии» 1
28.10.2015 GS Group и НИУ ВШЭ разработают концепцию создания Smart City в России 1
22.07.2015 GS Group выбрал Orange Business Services для создания телеком-инфраструктуры нового оператора связи «Глобалком» 1
08.12.2014 «Почта России» не расплатилась за систему защиты доходов 1
25.08.2014 Расследование: Как происходил передел рынка подпольной онлайн-фармацевтики 12
04.07.2014 Расследование: Кто стоял за крупнейшим анонимным банком Рунета 1
06.06.2014 GS Nanotech и ПетрГУ вместе готовят специалистов в сфере высоких технологий 1
22.10.2013 Определены самые удобные и неудобные сайты российских банков 1
02.08.2013 Как провинциальный город превращают в инновационный центр? 3
31.07.2013 Владелец Chronopay получил 2,5 года тюрьмы за Ddos-атаку на "Аэрофлот" 1
18.06.2013 Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот» 1
31.05.2013 Минздраву написали планы развития ИТ 1
27.12.2011 «Облака» опасны для здоровья 1
27.09.2011 Источники: IBS приобрела долю в разработчике ПО для медицины 1

Публикаций - 56, упоминаний - 108

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GS Group - General Satellite 146 16
Технополис GS 39 11
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 6
Samsung Electronics 5702 3
Microsoft Corporation 11127 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 23 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 2
Webmoney 330 2
Google LLC 7161 2
Rover Computers 76 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
DCLab Карелия 1 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
СтарЛайн НПО - StarLine 10 1
Spamhaus 15 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 2 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
Yandex - Яндекс 4101 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
ЦСЭ - Центр современной электроники 1 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Seagate Technology 285 1
Fujitsu 744 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Intel Corporation 4192 1
Facebook 3767 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Аэрофлот 493 2
Assist - Ассист 125 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 6 1
Yamaha 39 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
Альфа-Банк 1127 1
ВТБ24 583 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Нейроквантум 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Правительство РФ 2207 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 2
Президент Российской Федерации 1441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Администрация Президента РФ 269 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе 1 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
NAND flash memory - Флеш-память 206 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 6 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
MEMS - Microelectromechanical systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы 15 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 11 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 584 1
2D - 2-Dimensional 297 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
DDR - Double data rate 1071 1
Microsoft Windows 10 6659 2
Crutop 8 2
DEPO Computers - DP - серия материнских плат 2 2
Rx-Promotion 9 2
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 4 2
DEPO Computers - Depo Neos MF - серия моноблочных компьютеров 3 2
Intel H310 Chipset 5 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 2 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Spamdot.biz 4 1
3Logic Гравитон М - моноблок 4 1
Microsoft Windows Live Hotmail 96 1
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 6 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Symbian OS 781 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Автоматика Бином-КА 7 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Apple macOS 930 1
Безруков Андрей 26 6
Боярков Федор 7 4
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 3
Врублевский Павел 75 2
Артимович Игорь 20 2
Масленников Евгений 7 2
Мартынов Андрей 4 2
Михайлов Сергей 37 2
Ткаченко Андрей 14 1
Пермяков Максим 22 1
Кистень Алексей 1 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Мальцев Станислав 4 1
Левашов Петр 2 1
Путин Владимир 1828 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
Окулева Мария 1 1
Вишневский Игорь 2 1
Рубацкий Александр 1 1
Покровский Иван 46 1
Стоянов Руслан 30 1
Репка Сергей 1 1
Гусев Игорь 8 1
Попов Александр 26 1
Логинов Александр 34 1
Стыскин Андрей 9 1
Нечовод Дмитрий 2 1
Ступин Дмитрий 2 1
Алиханов Антон 8 1
Цуканов Николай 7 1
Патрушев Николай 15 1
Жиленков Михаил 1 1
Сергеев Дмитрий 53 1
Артимович Дмитрий 19 1
Иванов Сергей 171 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 38
Россия - Калининградская область 539 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Восточная Европа 1682 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - Калининград 674 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Украина 3378 2
Индия - Республика 2175 2
Азия - Азиатский регион 1520 2
Балтийское море - Финский залив 25 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Европа 3774 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Светлогорск 15 1
Россия - Петрозаводск 151 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Таиланд - Королевство 361 1
Россия - Рязанская область 315 1
Арктика 141 1
Испания - Королевство 1257 1
Китай - Ухань 32 1
Великобритания - Лондон 823 1
Специальный административный район Гонконг 552 1
Канада 1307 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 3 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
The Digitimes 12 1
News Corp 91 1
IDC - International Data Corporation 2724 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews AWARDS 291 2
CSTB Telecom & Media 37 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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