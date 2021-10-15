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Россия
Калининградская область


15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 1
13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
04.10.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии 1
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 5
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 2
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1
02.09.2021 МТС запустила платформу для управления регионом на основе Big Data 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
16.08.2021 В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии 2
06.08.2021 Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
08.07.2021 InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области 3
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 1
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 1
02.06.2021 «Мегафон» стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов 4
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
22.04.2021 В Калининградской области состоялся первый онлайн-урок на отечественной платформе «Сферум» 6
22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
15.04.2021 БФТ провела отбор студентов БФУ им. Канта для стажировки по ИТ-профессиям 1
15.04.2021 «ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове 2
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
24.03.2021 «Айди – технологии управления» завершила внедрение СЭД в «Янтарьэнерго» 2
24.03.2021 К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России 1
15.03.2021 «ВТБ мобайл» появится в девяти новых регионах до конца 2021 года 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 3

Публикаций - 531, упоминаний - 864

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 43
GS Group - General Satellite 145 32
Технополис GS 39 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 27
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 18
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 14
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 12
Барс груп 402 11
Ростех - Ростехнологии 2230 10
Cognitive Pilot 35 9
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 8
ЭОС - Электронные офисные системы 981 8
Microsoft Corporation 10997 8
Samsung Electronics 5627 8
K-Systems - К-Системс 48 7
SAP SE 3207 7
3726 6
Синтерра - Synterra 562 6
Yandex - Яндекс 4098 5
Facebook 3764 5
Softline - Софтлайн 1472 5
Nokia Corporation 2404 5
Oracle Corporation 3331 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Telegram Group 702 4
МТС Северо-Запад 44 4
InfoWatch - Инфовотч 600 4
IBM 3524 4
РТКомм.ру 155 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Dell EMC 2382 3
Huawei 2723 3
Воентелеком 134 3
АйТи 748 3
Базальт СПО 206 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 21
Почта России ПАО 1570 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Россети ПАО 168 6
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 12 5
РВК - Российская венчурная компания 476 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Дикси - Сеть магазинов 79 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
Виктория - Сеть супермаркетов 41 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 3
Сбербанк Северо-Западный банк 68 3
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 5 3
Газпром ПАО 518 2
Почта Банк 289 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Hyundai Motor 144 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Русагро Группа Компаний 139 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
МТС банк 254 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 2
Россети Ленэнерго 44 2
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 2
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 2
eBay Inc 526 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Открытие ФК 538 1
Аэрофлот 492 1
DHL Express 82 1
Яндекс.Еда 93 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Связной ГК 875 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 51
Правительство РФ 2198 36
Президент Российской Федерации 1439 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 8
Правительство Калининградской области 13 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 5
Федеральное казначейство России 766 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 5
Правительство Москвы 649 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 4
Счётная палата РФ 459 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
Правительство Самарской области 48 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
Руссофт - Russoft 250 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе 1 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 30
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 27
3G - Стандарт мобильной связи 3699 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 17
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
LTE-смартфон 138 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
НИР - Научно-исследовательская работа 112 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 3
DDR - Double data rate 1062 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 3
Умные платформы 496 3
NAND flash memory - Флеш-память 202 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
Безопасный город 347 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 22
ЭОС Дело СЭД 619 17
Google Android 10750 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 9
Cognitive Agro Pilot 30 9
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 8
Apple iOS 5741 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 5
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 4
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 4
ВТБ Мультибонус 14 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ВТБ Онлайн 137 4
Apple - App Store 2198 3
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
УЗТМ Ростсельмаш ТОРУМ - TORUM - российский зерноуборочный комбайн 3 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Linux OS 4236 3
Apple iPad mini 375 2
Rakuten Viber 429 2
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Apple iPhone 5 710 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 14 2
Java - Язык программирования 1166 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Xiaomi Mi Store 27 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 2
Орловский Виктор 229 15
Безруков Андрей 26 9
Ускова Ольга 126 8
Алиханов Антон 8 8
Козырев Алексей 270 6
Путин Владимир 1820 5
Боярков Федор 7 5
Никифоров Николай 1126 5
Валяева Елизавета 72 5
Касперская Наталья 197 4
Мишустин Михаил 302 3
Ященко Виталий 3 3
Покровский Иван 46 3
Мантуров Денис 56 3
Авербах Владимир 121 3
Евраев Михаил 222 3
Масленников Евгений 7 3
Цуканов Николай 7 3
Перетёртов Александр 3 3
Романов Андрей 7 3
Давыдов Александр 36 3
Лопаткин Герман 102 3
Алонсо Виктор Вентимилла 11 3
Осеевский Михаил 221 3
Колесников Андрей 78 2
Тамодин Николай 45 2
Горелкин Антон 34 2
Жаров Александр 165 2
Глазков Борис 40 2
Смирнов Дмитрий 56 2
Греф Герман 204 2
Ратиев Сергей 19 2
Дюбанов Анатолий 86 2
Шадаев Максут 384 2
Петров Сергей 51 2
Турчак Андрей 14 2
Минниханов Рустам 89 2
Соколов Олег 51 2
Веригин Илья 28 2
Шайхутдинов Роман 107 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 319
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 149
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 134
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 65
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 55
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 46
Россия - Ростовская область 859 45
Россия - Калининград 659 43
Россия - Новосибирская область 810 39
Россия - Челябинская область 658 38
Россия - Калужская область 568 34
Россия - Нижегородская область 736 34
Россия - Республика Карелия 296 33
Россия - Псковская область 298 33
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 33
Россия - Новгородская область 281 33
Россия - Волгоградская область 395 33
Россия - Свердловская область 804 32
Россия - Краснодарский край 913 32
Россия - Вологодская область 314 31
Россия - Тамбовская область 321 31
Россия - Приморский край - Приморье 604 31
Россия - Тюменская область 581 30
Россия - Тульская область 752 29
Россия - Республика Коми 406 29
Россия - Кемеровская область 461 29
Россия - Мурманская область 289 28
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 28
Россия - Томская область 413 28
Россия - Республика Алтай 681 28
Россия - Омская область 382 27
Россия - Калининградская область - Гусев 56 26
Россия - Курская область 338 26
Россия - Архангельская область 329 26
Россия - Белгородская область 363 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 24
Россия - Самарская область 557 24
Россия - Астраханская область 369 24
Россия - Республика Мордовия 386 23
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 12
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 10
Федеральное законодательство 254 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 6
Информационное общество - Государственная программа 282 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
Региональное законодательство 45 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 3
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 3
НКО - Некоммерческая организация 91 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
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