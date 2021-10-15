Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Калининградская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 531, упоминаний - 864
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 15
|Безруков Андрей 26 9
|Ускова Ольга 126 8
|Алиханов Антон 8 8
|Козырев Алексей 270 6
|Путин Владимир 1820 5
|Боярков Федор 7 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Валяева Елизавета 72 5
|Касперская Наталья 197 4
|Мишустин Михаил 302 3
|Ященко Виталий 3 3
|Покровский Иван 46 3
|Мантуров Денис 56 3
|Авербах Владимир 121 3
|Евраев Михаил 222 3
|Масленников Евгений 7 3
|Цуканов Николай 7 3
|Перетёртов Александр 3 3
|Романов Андрей 7 3
|Давыдов Александр 36 3
|Лопаткин Герман 102 3
|Алонсо Виктор Вентимилла 11 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Колесников Андрей 78 2
|Тамодин Николай 45 2
|Горелкин Антон 34 2
|Жаров Александр 165 2
|Глазков Борис 40 2
|Смирнов Дмитрий 56 2
|Греф Герман 204 2
|Ратиев Сергей 19 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Шадаев Максут 384 2
|Петров Сергей 51 2
|Турчак Андрей 14 2
|Минниханов Рустам 89 2
|Соколов Олег 51 2
|Веригин Илья 28 2
|Шайхутдинов Роман 107 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755370, в очереди разбора - 659060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755370, в очереди разбора - 659060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru