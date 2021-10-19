Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Калининград
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 659, упоминаний - 834
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 6
|Путин Владимир 1820 4
|Алиханов Антон 8 4
|Канаметова Залина 4 3
|Черепенников Антон 52 3
|Бровко Василий 47 2
|Маковский Игорь 6 2
|Басов Алексей 79 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Марич Игорь 18 2
|Елистратов Николай 90 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Курмангужин Асан 5 2
|Попов Анатолий 98 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Козлова Ирина 9 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Волож Аркадий 181 2
|Ковнир Евгений 71 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Лагода Георгий 51 1
|Решетин Олег 38 1
|Коновалов Роман 20 1
|Кичко Дмитрий 18 1
|Мякишева Марина 84 1
|Потапов Владимир 40 1
|Жаров Александр 165 1
|Усманов Алишер 241 1
|Иванов Олег 124 1
|Зорин Александр 49 1
|Муравьев Владимир 29 1
|Волин Алексей 113 1
|Иванов Алексей 76 1
|Шведов Александр 18 1
|Добродеев Борис 83 1
|Галицкий Александр 82 1
|Черненко Андрей 37 1
|CNews Analytics 1988 6
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|Research and Markets 17 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|Frost & Sullivan 101 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|VDC Research 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755370, в очереди разбора - 659060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755370, в очереди разбора - 659060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru