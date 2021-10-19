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Россия
Калининград


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 1
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
25.08.2021 ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов 1
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 1
04.08.2021 Определен первый маршрут для автономного или безэкипажного судовождения в России 1
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
08.07.2021 InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области 1
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 1
25.06.2021 «ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 1
10.06.2021 Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона 1
08.06.2021 «БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами 1
02.06.2021 «Мегафон» стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов 1
27.05.2021 Гигантская «дочка» РЖД переезжает с софта IBM и Microsoft на российское ПО 1
18.05.2021 «Вконтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте» 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
15.04.2021 БФТ провела отбор студентов БФУ им. Канта для стажировки по ИТ-профессиям 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28% 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
22.03.2021 Контакт-центр ТрансТелеКома – признанный лидер клиентского сервиса 1
15.03.2021 «ВТБ мобайл» появится в девяти новых регионах до конца 2021 года 1
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
17.02.2021 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда 3
11.02.2021 Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке 1
02.02.2021 Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 3
18.01.2021 «Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
15.12.2020 Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом 1

Публикаций - 659, упоминаний - 834

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 48
Microsoft Corporation 10997 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 23
Samsung Electronics 5627 17
VK - Mail.ru Group 2482 15
Yandex - Яндекс 4098 14
Синтерра - Synterra 562 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 10
SAP SE 3207 9
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 9
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Apple Inc - Эппл Рус 7669 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
3726 6
GS Group - General Satellite 145 5
Крок 1219 5
МегаФон ПетерСтар 144 5
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
Oracle Corporation 3331 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
М2М телематика 165 4
Cisco Systems 2035 4
Xiaomi 904 4
VideoMost - ВидеоМост 191 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
Huawei 2723 3
Астерос - Asteros 531 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Google LLC 7124 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 3
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 3
МойСклад - Логнекс 85 3
InfoWatch - Инфовотч 600 3
Merlion - Мерлион 273 3
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 20
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 5
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 4
Альфа-Банк 1122 4
Открытие ФК 538 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 3
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 3
Uber 257 3
Россети ПАО 168 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 3
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 3
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 3
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
Почта России ПАО 1570 3
Почта Банк 289 3
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 3
Uber Technologies 258 3
Юнистрим - Unistream 166 2
Uber Russia 3 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Бинбанк 184 2
Виктория - Сеть супермаркетов 41 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
Мотовилихинские заводы 10 2
Яндекс.Такси 271 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 2
МРСК Центра - Россети Центр 8 2
Hyundai Motor 144 1
Аэрофлот 492 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Правительство РФ 2198 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Парк Зарядье 14 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ФГУП УВО Минтранса России - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 2 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 4 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 13
3G - Стандарт мобильной связи 3699 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 3
Big Data - Большие данные 1136 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 2
Безопасный город 347 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
Google Android 10750 37
Apple iOS 5741 26
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
ЭОС Дело СЭД 619 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Linux OS 4236 8
Microsoft Windows 10 6602 8
Apple - App Store 2198 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Microsoft SQL Server 789 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 4
Symbian OS 755 4
WhatsApp Messenger 654 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Microsoft Exchange 677 3
Apple Pay 385 3
Microsoft Office 365 769 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
VK - Mail.ru Облако 77 3
Microsoft Dynamics CRM 384 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
VK - Mail.Ru Почта 164 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 2
Microsoft Windows 8 1228 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
Microsoft Excel 435 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Google Maps - Карты Google 395 2
VK - Mail.ru MyGames 25 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Мельников Александр 63 6
Путин Владимир 1820 4
Алиханов Антон 8 4
Канаметова Залина 4 3
Черепенников Антон 52 3
Бровко Василий 47 2
Маковский Игорь 6 2
Басов Алексей 79 2
Гуцериев Михаил 107 2
Марич Игорь 18 2
Елистратов Николай 90 2
Нестеров Алексей 79 2
Серебряникова Анна 47 2
Курмангужин Асан 5 2
Попов Анатолий 98 2
Осеевский Михаил 221 2
Никифоров Николай 1126 2
Козлова Ирина 9 2
Чимиричкина Мария 30 2
Волож Аркадий 181 2
Ковнир Евгений 71 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Лагода Георгий 51 1
Решетин Олег 38 1
Коновалов Роман 20 1
Кичко Дмитрий 18 1
Мякишева Марина 84 1
Потапов Владимир 40 1
Жаров Александр 165 1
Усманов Алишер 241 1
Иванов Олег 124 1
Зорин Александр 49 1
Муравьев Владимир 29 1
Волин Алексей 113 1
Иванов Алексей 76 1
Шведов Александр 18 1
Добродеев Борис 83 1
Галицкий Александр 82 1
Черненко Андрей 37 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 373
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 230
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 227
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 105
Россия - ПФО - Казань 1507 89
Россия - СФО - Новосибирск 1954 81
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 50
Россия - Калининградская область 531 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 30
Россия - Владивосток 864 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 22
Украина 3344 21
Россия - ПФО - Самара 1285 21
Казахстан - Республика 2618 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 20
Беларусь - Белоруссия 2079 20
Россия - Волгоград 539 20
Россия - Сочи 910 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 18
Россия - Краснодар 1031 17
Германия - Федеративная Республика 3606 16
Россия - Воронеж 684 14
Россия - Саранск 196 14
Россия - Челябинск 768 13
Россия - Красноярск 843 13
Россия - Курск 231 13
Россия - Томск 446 12
Россия - Барнаул 359 12
Россия - Пермь 737 12
Россия - Кемерово 308 12
Россия - Омск 623 12
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 10
Восточная Европа 1667 9
Россия - Хабаровск 617 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 9
Россия - Ижевск 304 9
Россия - Саратов 398 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
POI - points of interest 60 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 14 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
Русский язык 966 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
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