Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
КЧР
Карачаево-Черкесская Республика
Карачаево-Черкесия
Черкесск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 141, упоминаний - 239
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бурлаков Радмир 14 12
|Орловский Виктор 229 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Гальцев Евгений 17 3
|Прозоров Дмитрий 58 3
|Завязкин Роман 12 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Путин Владимир 1824 2
|Снегирев Сергей 4 1
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 1
|Захаров Михаил 9 1
|Петруца Роман 8 1
|Чендаров Андрей 11 1
|Мылицын Роман 79 1
|Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
|Ярахмедов Руслан 12 1
|Васильев Дмитрий 39 1
|Мельников Александр 63 1
|Акимов Максим 167 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Слободин Михаил 55 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Комлев Николай 46 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Канцуров Андрей 8 1
|Игнатов Александр 5 1
|Скоков Сергей 26 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Вершинин Александр 4 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Проскурин Дмитрий 3 1
|Никитин Игорь 7 1
|Ципорин Павел 51 1
|Рымар Максим 36 1
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Рудзевич Мария 34 1
|Палюх Юрий 15 1
|Меджитов Тимур 56 1
|Любимов Николай 5 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759524, в очереди разбора - 663214.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759524, в очереди разбора - 663214.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru