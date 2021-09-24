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Карачаево-Черкесия
Черкесск


24.09.2021 «Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии 3
21.09.2021 Медицинский цифровой диагностический центр будет работать в Карачаево-Черкесии 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 1
24.05.2021 Карачаево-Черкесская Республика перейдет на ОС «Альт» 3
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 2
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 5
30.06.2020 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с МИС КСАМУ 1
22.04.2020 IBS автоматизировала закупки агрохолдинга «Степь» на базе «1С» 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
09.10.2019 Российские власти в разы снижают цены на 5G-частоты 1
09.10.2018 ИКТ-расходы регионов в 2018 г. вырастут на 9% 1
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 1
15.02.2018 На форуме «Сочи 2018» подписаны соглашения по реформе УУС и устранению цифрового неравенства 1
27.12.2017 ФРП выделит почти 2 млрд рублей на автопром, композиты и оптоволокно 2
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
03.11.2017 «Ростех» модернизировал зеркало для крупнейшего телескопа Евразии 1
04.10.2017 «Мегафон» подключил кассовые аппараты «Почты России» 2
30.08.2017 CNews выпустил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г. 1
29.08.2017 ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть 1
25.08.2017 «Мегафон» расширяет сельскую 3G-сеть в Карачаево-Черкесии 3
06.06.2017 «Мегафон» включил скоростной 4G на курорте «Архыз» 3
30.05.2017 «Мегафон» включил Сбербанку VPN на Кавказе 2
20.04.2017 «Мегафон» улучшил сеть 3G в Карачаево-Черкесии 4
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 3
21.02.2017 «Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных 1
15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1
06.02.2017 «Мегафон» запустил быстрый интернет для 20 тыс. сельских жителей Карачаево-Черкесии 4
06.02.2017 МТС отмечает рост спроса на мобильный интернет в Карачаево-Черкесии 4
09.01.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 1
20.12.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2016 года 4
28.11.2016 МТС и «Билайн» объединили частоты в Череповце для ускорения мобильного интернета 2
23.11.2016 «Ростелеком» подключил по оптике абонентов в коттеджных районах Черкесска 1
11.11.2016 «Мегафон» ускорил интернет для больниц и десятка населённых пунктов Карачаево-Черкесии 3
11.11.2016 МТС завершил подготовку сети к горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии 2
02.11.2016 «Мегафон» подключил интернет для МЧС в горах Карачаево-Черкесии 2
26.10.2016 «Мегафон» подготавил инфраструктуру к горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии 3

Публикаций - 141, упоминаний - 239

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 6
Синтерра - Synterra 565 6
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 5
МегаФон Кавказский филиал 192 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
IBM 3537 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 1
ВолгаТелеком 217 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Гранит-Центр НПП 9 1
Ростелеком Связьинвест 695 1
Microsoft Corporation 11060 1
Рексофт - Reksoft 201 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Электросвязь 21 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 2 1
InterProCom - Интерпроком 14 1
Wellink - Веллинк 17 1
Бизнес ИТ 34 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Ростелеком ЦентрТелеком 189 1
Медицина ИТ - Medicine IT 2 1
ЭОС - Электронные офисные системы 984 1
Nokia Corporation 2434 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
3733 1
АФК Система ПАО 994 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Базальт СПО 206 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Yota - Скартел 623 1
Twitter 2204 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Ростех Росэлектроника ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
Почта России ПАО 1572 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
РусГидро ПАО 129 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
БТА Банк - Туран Алем 13 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Ростех Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 1
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 1
Сбербанк Юго-Западный банк 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 9
Правительство РФ 2201 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 6
Президент Российской Федерации 1439 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Правительство Республики Коми 19 3
Правительство Саратовской области 17 3
Администрация Ленинградской области 13 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Правительство Калининградской области 13 2
Администрация Псковской области 22 2
Администрация Красноярского края 25 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Правительство Новгородской области 10 2
Правительство Вологодской области 18 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 2
Правительство Москвы 653 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
Правительство Свердловской области 14 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Воронежской области 12 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 19
3G - Стандарт мобильной связи 3723 15
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 5
Родительский контроль 156 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
Безопасный город 347 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций 7 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 178 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
УУС - Универсальные услуги связи 29 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
LTE-смартфон 138 1
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 1
Караоке 27 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ЭОС Дело СЭД 621 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Медицина ИТ - МИС КСАМУ - Комплексная система автоматизации медицинского учреждения 2 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
Apple Pay 385 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Visa payWave 55 1
IBM Maximo 30 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 1
ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы 3 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
ЭОС Архивное дело 80 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ГСНТИ - Государственная система научно-технической информации 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Microsoft Windows Server 2003 144 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
ЭОС Дело-web 128 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
Microsoft Excel 436 1
МТС 5G-сеть 10 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Бурлаков Радмир 14 12
Орловский Виктор 229 5
Никифоров Николай 1126 4
Гальцев Евгений 17 3
Прозоров Дмитрий 58 3
Завязкин Роман 12 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Дубовсков Андрей 82 2
Путин Владимир 1824 2
Снегирев Сергей 4 1
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 1
Захаров Михаил 9 1
Петруца Роман 8 1
Чендаров Андрей 11 1
Мылицын Роман 79 1
Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
Ярахмедов Руслан 12 1
Васильев Дмитрий 39 1
Мельников Александр 63 1
Акимов Максим 167 1
Валяева Елизавета 72 1
Слободин Михаил 55 1
Ушацкий Андрей 100 1
Комлев Николай 46 1
Добрынин Владимир 32 1
Канцуров Андрей 8 1
Игнатов Александр 5 1
Скоков Сергей 26 1
Ласкавый Сергей 17 1
Вершинин Александр 4 1
Осеевский Михаил 221 1
Проскурин Дмитрий 3 1
Никитин Игорь 7 1
Ципорин Павел 51 1
Рымар Максим 36 1
Дюбанов Анатолий 86 1
Рудзевич Мария 34 1
Палюх Юрий 15 1
Меджитов Тимур 56 1
Любимов Николай 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 30
Россия - Ставропольский край 458 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 22
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 20
Россия - Республика Дагестан 262 18
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 17
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 14
Россия - Республика Ингушетия 188 13
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 223 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 12
Россия - Сахалинская область 432 11
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 11
Россия - Калининградская область 535 11
Россия - Волгоградская область 397 10
Россия - Нижегородская область 738 10
Россия - Калужская область 571 10
Россия - Оренбургская область 293 10
Россия - Самарская область 558 10
Россия - Краснодарский край 913 9
Россия - Республика Алтай 684 9
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 8
Россия - Республика Бурятия 284 8
Северный Кавказ 136 8
Россия - Ростовская область 861 8
Россия - Омская область 383 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 8
Россия - Ставрополь 270 7
Россия - Ярославская область 332 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 7
Россия - Амурская область 320 7
Россия - Липецкая область 292 7
Россия - Пензенская область 346 7
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Россия - Республика Мордовия 387 7
Россия - Брянск 216 7
Россия - Костромская область 229 7
Россия - Вологодская область 316 7
Россия - Тульская область 752 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Федеральное законодательство 254 3
Коррупция 22 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
Региональное законодательство 45 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Доктрина информационной безопасности России 14 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 9
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
РАН - Российская академия наук 316 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759524, в очереди разбора - 663214.
Создано именных указателей - 46354.
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