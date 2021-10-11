Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
КБР
Кабардино-Балкарская Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 170, упоминаний - 238
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
|Машуков Барасби 15 9
|Орловский Виктор 229 7
|Марсагишвили Александр 4 3
|Прозоров Дмитрий 58 3
|Дубовсков Андрей 82 2
|Путин Владимир 1824 2
|Горшенин Максим 15 2
|Попов Алексей 311 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Зарубин Юрий 4 1
|Хорошко Ирина 3 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Суслов Сергей 3 1
|Костелянец Сергей 2 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Чернова Ольга 3 1
|Васильев Дмитрий 39 1
|Растворов Дмитрий 2 1
|Роднова Анна 9 1
|Суслова Марина 7 1
|Муцураев Тимур 2 1
|Захаров Михаил 9 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Скоков Сергей 26 1
|Суслов Константин 19 1
|Харин Алексей 2 1
|Шипулин Александр 29 1
|Петренко Александр 3 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Ищенко Александр 2 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Дуров Павел 216 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Зорин Александр 49 1
|Подольский Олег 15 1
|Шадаев Максут 384 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759498, в очереди разбора - 663188.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759498, в очереди разбора - 663188.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru