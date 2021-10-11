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11.10.2021 «Билайн» обеспечил стабильной связью горнолыжников в Приэльбрусье 1
23.09.2021 Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис» 3
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 2
27.10.2020 «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
28.08.2020 Правительство КБР и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 3
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
16.01.2020 ITV Group и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки систем физической безопасности 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
28.06.2019 Минкомсвязи заплатит 4 миллиарда за подключение к интернету социально-значимых объектов 1
18.12.2018 «Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 1
15.06.2018 «Ростелеком» предоставил пакет телекоммуникационных услуг двум новым отелям у подножия Эльбруса 1
31.05.2018 Перепись россиян впервые пройдет в интернете. Как это будет 1
18.04.2018 «Ростех» создал «мессенджер» для неспешной переписки с многодневными интервалами 1
18.04.2018 Исследование MoneyMan и ОКБ: мошенничество в онлан-кредитовании в 4 раза превышает банковское 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 2
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков 1
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
23.08.2017 «Мегафон» запустил 4G в самом высокогорном городе России 4
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 3
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 1
28.04.2017 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом отделения «Почты России» в Кабардино-Балкарии 2
31.03.2017 «Ростелеком» перевел в электронный вид три новые услуги для жителей Кабардино-Балкарии 2
07.03.2017 «Глобус-Телеком» представил обновленный функционал ПАК СКИТ 1
28.02.2017 «Мегафон» расширил покрытие сети 4G на территории Кабардино-Балкарии 2
15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1
08.02.2017 «Мегафон» открыл новые фирменные салоны в Кабардино-Балкарии 2
19.01.2017 «Ростелеком» установил веб-камеры в историческом центре Нальчика в Кабардино-Балкарии 1

Публикаций - 170, упоминаний - 238

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 42
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 13
МегаФон Кавказский филиал 192 6
ЭОС - Электронные офисные системы 984 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Крок 1219 2
Facebook 3765 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Офис-док - Office Doc 55 2
Барс груп 402 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 1
Webmoney 330 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Глобус-телеком 152 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Бизнес ИТ 34 1
SAP SE 3211 1
Ростелеком Связьинвест 695 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 130 1
Ростех Росэлектроника ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 1
Google LLC 7144 1
ВолгаТелеком 217 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 72 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Зелёная точка Белгород 1 1
Ростелеком ЦентрТелеком 189 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 5 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
Сван 20 1
Wellink - Веллинк 17 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Fujitsu 740 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Почта России ПАО 1572 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Газпром ПАО 520 1
Qiwi 783 1
Ренессанс Страхование 51 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
ВТБ24 583 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Коловрат 5 1
Achemar Holdings 1 1
Технология здоровья 6 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 23
Правительство РФ 2201 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 10
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 9
Правительство Москвы 653 7
Президент Российской Федерации 1439 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 5
Администрация Смоленской области 19 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Правительство Самарской области 48 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 4
Правительство Нижегородской области 28 4
Правительство Республики Коми 19 4
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 10
3G - Стандарт мобильной связи 3723 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 7
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 5
Безопасный город 347 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций 7 1
УУС - Универсальные услуги связи 29 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 6
ЭОС Дело СЭД 621 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
ЭОС АРМ руководителя 53 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Госуслуги Канада 1 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Яндекс.Репетитор 4 1
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
БФТ АЦК-Финансы 26 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
ГИС Кадры 89 1 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Event Insight 1 1
Microsoft Skype 1467 1
Linux OS 4253 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 11 1
Машуков Барасби 15 9
Орловский Виктор 229 7
Марсагишвили Александр 4 3
Прозоров Дмитрий 58 3
Дубовсков Андрей 82 2
Путин Владимир 1824 2
Горшенин Максим 15 2
Попов Алексей 311 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Зарубин Юрий 4 1
Хорошко Ирина 3 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Суслов Сергей 3 1
Костелянец Сергей 2 1
Снегирев Сергей 4 1
Диденко Дмитрий 5 1
Чернова Ольга 3 1
Васильев Дмитрий 39 1
Растворов Дмитрий 2 1
Роднова Анна 9 1
Суслова Марина 7 1
Муцураев Тимур 2 1
Захаров Михаил 9 1
Контрабаев Артур 66 1
Рудычева Наталья 81 1
Скоков Сергей 26 1
Суслов Константин 19 1
Харин Алексей 2 1
Шипулин Александр 29 1
Петренко Александр 3 1
Цимбалист Александр 1 1
Ищенко Александр 2 1
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ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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