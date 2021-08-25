Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Йошкар-Ола
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 108, упоминаний - 125
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бобиков Дмитрий 14 2
|Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
|Растопшин Павел 26 1
|Дудин Александр 5 1
|Домрачев Алексей 2 1
|Телятников Алексей 12 1
|Теверовский Александр 12 1
|Кирюшин Геннадий 33 1
|Чернышов Михаил 32 1
|Федорова Олеся 60 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Нестеров Сергей 11 1
|Левченко Алексей 8 1
|Путин Владимир 1824 1
|Слободин Михаил 55 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Трушкин Константин 43 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Безрядин Анатолий 5 1
|Емельянов Антон 54 1
|Баутин Михаил 1 1
|Иванов В. К. 1 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Дегтев Геннадий 85 1
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|CNews Analytics 1988 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|AC&M Consulting 55 1
|Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
|Феррит-Домен НИИ 12 1
|НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761730, в очереди разбора - 665419.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761730, в очереди разбора - 665419.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru