Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Йошкар-Ола


25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
24.02.2021 «Билайн» увеличил сеть 4G в 2,5 раза за последние три года 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 3
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
17.01.2020 ОТР открыла филиал в Йошкар-Оле 2
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
13.11.2019 «Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей 1
09.07.2019 Прокуратура сдалась: Дважды заблокированный в России VPN-сервис победил 1
03.06.2019 Роскомнадзор заставили разблокировать всемирно известный VPN-сервис 1
11.03.2019 Российское ПО для создания курсов дистанционного обучения вошло в топ20 лучших 1
07.08.2018 Заказчики Москвы осваивают электронные способы закупок 1
18.04.2018 «Росэлектроника» представила новые компоненты на «ЭкспоЭлектронике-2018» 1
01.11.2017 Росэлектроника осваивает технологию flip-chip в производстве корпусов микросхем 1
22.05.2017 Маленькие суперкомпьютеры на «Эльбрусах» для Минобороны подорожали в три раза 1
19.05.2017 МТС подготовила свои сети в Марий Эл к сезону отпусков 2
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 1
09.02.2017 От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов 1
07.02.2017 Минобороны закупает маленькие суперкомпьютеры «Эльбрус» на российских процессорах 1
14.11.2016 Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет 1
27.09.2016 «Росэлектроника» провела модернизацию «Завода полупроводниковых приборов» 1
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн» 1
02.06.2016 МТС объявила о назначении директора Нижегородского филиала 1
29.04.2016 «Ростелеком» в Марий Эл завершил работы по созданию центра обработки вызовов «Системы 112» 1
21.04.2016 Полиция и ФСБ арестовали хакеров, похитивших сотни миллионов 1
25.12.2015 К системе Contact подключился банк «Йошкар-Ола» 4
15.12.2015 iSpring выпустил новое Android-приложение для мобильного обучения 1
14.12.2015 «Ростелеком» подключил к сервису «Станция скорой медицинской помощи» больницы Марий Эл 1
19.10.2015 Разработчики из Йошкар-Олы выпустили ПО для дистанционного обучения — конкурента Adobe 2
07.10.2015 UIS расширил географию регионального покрытия 1
15.09.2015 «ВымпелКом» совершенствует региональную структуру компании 1
13.04.2015 Арестованы хакеры, похитившие миллионы с карт «Сбербанка» 1
08.04.2015 Система мониторинга транспорта Fort решает задачи логистики агрохолдинга «Акашево» 1
26.03.2015 «Ростелеком» подключил к интернету торговые точки сети «Магнит» в Йошкар-Оле 1
23.03.2015 МТС отмечает семикратный рост интернет-трафика в сети LTE в Марий Эл 1
12.02.2015 Новым участником «Золотой Короны» в России стал «Вокбанк» 1
11.12.2014 Выдача SIM-карт Yota стартует в восьми городах 2
26.11.2014 ЕЦПиБ станут драйвером проекта УЭК 1
21.10.2014 Республика Марий Эл переходит к оплате услуг ЖКХ с помощью единого платежного документа 1

Публикаций - 108, упоминаний - 125

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
iSpring Solutions 12 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Синтерра - Synterra 565 3
AT&T Inc 556 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
СМАРТС Компания 207 2
ВолгаТелеком 217 2
Articulate 3 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
ОТР 135 2
Adobe Systems 807 2
Microsoft Corporation 11077 2
Maykor - Мэйкор 259 1
Kyocera 92 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Alcatel 229 1
Башинформсвязь 79 1
Hikvision - Хиквижн 30 1
UIS - Unique Intelligent Services 6 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
СМАРТС Пенза-GSM 9 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 40 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 26 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Google LLC 7148 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
inCloak Network Ltd 1 1
Ростех Росэлектроника завод Метеор 9 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Alibaba Group 298 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 2
Uber China 7 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Открытие ФК 538 1
DiDi Chuxing 19 1
Uber 257 1
Рапида НКО - платежные система 71 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Boeing 98 1
Яндекс.Еда 93 1
Яндекс.Такси 271 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Uber Technologies 258 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
МВД РФ Управление К 38 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Правительство Москвы 653 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
3G - Стандарт мобильной связи 3731 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 63 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
Google Android 10751 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
HideMy.name - VPN-сервис 4 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 2
Aladdin JaCarta 147 2
iSpring Suite 6 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 2
Hideme.ru - VPN-сервис 6 2
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Fort Telecom - Fort Monitor 9 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Apple iOS 5742 1
Яндекс Go 50 1
iSpring Learn 4 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Яндекс.Лавка 68 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Microsoft Skype 1467 1
Rakuten Viber 429 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 35 1
Area9 Lyceum 6 1
Kaspersky Secure Connection 13 1
Бобиков Дмитрий 14 2
Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
Растопшин Павел 26 1
Дудин Александр 5 1
Домрачев Алексей 2 1
Телятников Алексей 12 1
Теверовский Александр 12 1
Кирюшин Геннадий 33 1
Чернышов Михаил 32 1
Федорова Олеся 60 1
Кнышев Сергей 7 1
Нестеров Сергей 11 1
Левченко Алексей 8 1
Путин Владимир 1824 1
Слободин Михаил 55 1
Шоржин Валерий 32 1
Трушкин Константин 43 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Безрядин Анатолий 5 1
Емельянов Антон 54 1
Баутин Михаил 1 1
Иванов В. К. 1 1
Дарбинян Саркис 35 1
Дегтев Геннадий 85 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 50
Россия - СФО - Новосибирск 1967 29
Россия - ПФО - Казань 1515 29
Россия - ПФО - Самара 1288 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 24
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 15
Россия - Республика Марий Эл 203 11
Россия - Челябинск 772 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 9
Россия - Чебоксары 156 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 7
Россия - Томск 449 7
Россия - Пермь 739 7
Россия - Красноярск 845 7
Россия - Тюмень 496 7
Россия - Ижевск 306 7
Россия - Оренбург 258 6
Россия - Пенза 253 6
Россия - Ульяновск 292 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
Россия - Саратов 403 5
Россия - Омск 627 5
Россия - Воронеж 690 5
Россия - Курган 148 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Россия - Тверь 325 5
Россия - Уфа 641 5
Россия - Липецк 257 5
Россия - Иваново 191 4
Россия - Волгоград 540 4
Россия - Рязань 353 4
Россия - Ярославль 404 4
Россия - Тула 178 4
Россия - Киров 245 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Россия - Нижегородская область 740 3
Россия - Хабаровск 622 3
Россия - Краснодар 1039 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Транспорт 62 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
POI - points of interest 60 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Антитеррор 62 1
РосКомСвобода 75 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РосПравосудие 10 1
IDC - International Data Corporation 2718 1
CNews Analytics 1988 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
AC&M Consulting 55 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
Феррит-Домен НИИ 12 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 9 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761730, в очереди разбора - 665419.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще