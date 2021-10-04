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Россия
Иркутская область


04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 4
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
16.06.2021 Бизнес «1С» рванул вверх из-за коронавируса 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.06.2021 Новикомбанк профинансирует выпуск гражданской продукции концерна «Автоматика» на 3 млрд рублей 1
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
19.05.2021 Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson 1
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города» 1
17.05.2021 «Ростех» ввел в эксплуатацию АПК «Безопасный город» в Иркутской области 3
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
29.04.2021 В эксперименте по маркировке упакованной воды уже приняли участие больше 3 тыс. компаний 1
21.04.2021 В тамбовском филиале МТС назначен новый директор 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
13.04.2021 В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрирует работу ВКС на форуме «Госзаказ-2021» 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
14.12.2020 «Крок» создала виртуальные рабочие места для 3D-проектировщиков «Иркутской нефтяной компании» 1
27.11.2020 На «Госуслугах» открылся сервис для жалоб на скорую помощь 1
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 1
19.11.2020 Иркутская область внедряет «Р7-Офис» в «цифровое рабочее место» 4
12.11.2020 Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений 1
27.10.2020 Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт 5
26.10.2020 Службы скорой и неотложной помощи в Красноярском крае и Иркутской области переходят на ОС Astra Linux 3
01.10.2020 Центр медицины катастроф Иркутской области переходит на ОС Astra Linux 4
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 2
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
20.04.2020 Tele2 запустил доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» 1

Публикаций - 536, упоминаний - 874

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 82
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 68
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 33
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 23
Ростелеком Сибирьтелеком 298 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 19
Ростех - Ростехнологии 2230 15
Microsoft Corporation 10997 10
Ростех - Концерн Автоматика 396 9
3726 7
Samsung Electronics 5627 6
Ericsson 846 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 6
Yandex - Яндекс 4098 6
Ростелеком Дальсвязь 203 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
Ростелеком НСС 48 4
Nokia Networks 54 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Google LLC 7124 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Ланит ГК 1154 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 4
Yota - Скартел 623 4
Nokia Corporation 2404 4
ВолгаТелеком 213 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 3
Ростех Швабе Холдинг 150 3
IBM 3524 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
Lenovo Group 1635 3
Softline - Софтлайн 1472 3
АйТи 748 3
Корус Консалтинг ГК 803 3
ЭОС - Электронные офисные системы 981 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 27
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 18
Почта России ПАО 1570 9
Мострансавто 59 7
Евросеть 882 6
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 5
Единая транспортная карта 12 4
Почта Банк 289 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Россети ПАО 168 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Иркутскэнерго ПАО 29 2
Газпром добыча Иркутск 3 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
Газпром нефть 380 2
Ростех Новикомбанк 27 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Банк Оранжевый 25 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
En+ Group 17 1
ТЭК-торг 38 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
Сетелем Банк 25 1
Телефон.Ру 59 1
Bookmate 19 1
GV Gold - Высочайший ПАО 2 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
Prostor Capital 28 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
Квадра ПАО 7 1
ЕС-лизинг 13 1
Медскан 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 27
Правительство РФ 2198 14
Президент Российской Федерации 1439 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
ПФР Департамент информационных технологий 102 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Администрация Смоленской области 19 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Федеральное казначейство России 766 3
Правительство Московской области 48 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Правительство Чувашской Республики 15 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Правительство Республики Коми 19 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 38
3G - Стандарт мобильной связи 3699 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 25
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 12
Безопасный город 347 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 11
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Big Data - Большие данные 1136 5
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 418 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 2
Умные платформы 496 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 2
ЭОС Дело СЭД 619 12
Стрелка - Транспортная карта 113 11
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 10
Google Android 10750 10
Apple iOS 5741 9
НКТ - Р7-Офис 73 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 5
Linux OS 4236 4
Microsoft Windows 10 6602 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 4
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 12 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 2
Ланит LanDocs 41 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Национальные Технологии - СХД Купол 31 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Tele2 Mini 13 2
Tele2 Midi 8 2
Ред ОС 239 2
Microsoft Edge - Браузер 964 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Lenovo Scalable Infrastructure HPC-кластер 2 2
Яндекс.Народная карта 28 2
Орловский Виктор 229 33
Попов Алексей 310 15
Путин Владимир 1820 6
Сахненко Сергей 71 5
Эмдин Сергей 67 4
Шадаев Максут 384 4
Сафронов Роман 33 3
Островский Владимир 22 3
Контрабаев Артур 66 3
Захаров Павел 54 2
Колесник Андрей 16 2
Соловьев Владимир 98 2
Агафонова Наталия 35 2
Грибов Владимир 25 2
Дегтерева Мария 25 2
Зорин Александр 49 2
Кузяев Андрей 59 2
Рудычева Наталья 81 2
Орлов Геннадий 16 2
Бойко Елена 151 2
Солодухин Константин 89 2
Дюбанов Анатолий 86 2
Левашов Александр 88 2
Кабанов Владимир 174 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Третьякова Ирина 2 2
Левченко Сергей 3 2
Мазурик Игорь 2 2
Никифоров Николай 1126 2
Семенихин Кирилл 11 1
Попов Анатолий 98 1
Морошкин Александр 106 1
Осеевский Михаил 221 1
Волков Сергей 25 1
Кувшинников Олег 12 1
Белоусов Сергей 217 1
Беров Иван 40 1
Ускова Ольга 126 1
Козлов Дмитрий 10 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 260
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 153
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 104
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 61
Россия - Свердловская область 804 53
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 50
Россия - Тульская область 752 49
Россия - Кемеровская область 461 48
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 43
Россия - Краснодарский край 913 40
Россия - Калужская область 568 39
Россия - Новосибирская область 810 39
Россия - Омская область 382 39
Россия - Красноярский край 657 37
Россия - Ростовская область 859 36
Россия - Республика Коми 406 34
Россия - Нижегородская область 736 34
Россия - Тюменская область 581 34
Россия - Иркутск 461 33
Россия - Республика Карелия 296 32
Россия - Республика Бурятия 284 32
Россия - Астраханская область 369 32
Россия - Курская область 338 31
Россия - Челябинская область 658 31
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 30
Россия - Тамбовская область 321 30
Россия - Республика Алтай 681 29
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 29
Россия - Забайкальский край 356 28
Россия - Белгородская область 363 28
Россия - Липецкая область 291 28
Россия - СФО - Новосибирск 1954 28
Россия - Приморский край - Приморье 604 28
Россия - Воронежская область 394 27
Россия - Владимирская область 366 27
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 27
Россия - Ульяновская область 348 27
Россия - Костромская область 228 26
Россия - Волгоградская область 395 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
Региональное законодательство 45 4
Федеральное законодательство 254 4
Образование в России 328 4
Информационное общество - Государственная программа 282 3
POI - points of interest 60 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 2
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
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НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 5 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
23ABC News 55 1
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За Телеком - telegram-канал 37 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
CNews Analytics 1988 15
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
The Network 3 1
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НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
Академия АйТи 34 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 1 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
РАН - Российская академия наук 315 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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