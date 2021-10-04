Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Иркутская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 536, упоминаний - 874
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 33
|Попов Алексей 310 15
|Путин Владимир 1820 6
|Сахненко Сергей 71 5
|Эмдин Сергей 67 4
|Шадаев Максут 384 4
|Сафронов Роман 33 3
|Островский Владимир 22 3
|Контрабаев Артур 66 3
|Захаров Павел 54 2
|Колесник Андрей 16 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Агафонова Наталия 35 2
|Грибов Владимир 25 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Зорин Александр 49 2
|Кузяев Андрей 59 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Орлов Геннадий 16 2
|Бойко Елена 151 2
|Солодухин Константин 89 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Левашов Александр 88 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Третьякова Ирина 2 2
|Левченко Сергей 3 2
|Мазурик Игорь 2 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Семенихин Кирилл 11 1
|Попов Анатолий 98 1
|Морошкин Александр 106 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Волков Сергей 25 1
|Кувшинников Олег 12 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Беров Иван 40 1
|Ускова Ольга 126 1
|Козлов Дмитрий 10 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755370, в очереди разбора - 659060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755370, в очереди разбора - 659060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru