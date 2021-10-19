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Россия
Иркутск


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 3
08.07.2021 Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки 1
02.07.2021 Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
18.06.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G за год увеличились в 30 раз 1
04.06.2021 ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО 1
28.04.2021 Число пользователей сервиса «Tele2 книги» выросло в 9,5 раза 2
14.04.2021 Стартовало производство первого российского бионического протеза с коленным модулем 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
16.03.2021 «ЭР-Телеком» планирует создать «Умный город» на территории Челябинской области 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
18.02.2021 На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 2
26.01.2021 Абоненты Tele2 стали слушать музыку через «Сберзвук» в 1,5 раза дольше 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
13.01.2021 В новогодние праздники абоненты Tele2 скачали более 126 ПБ из интернета 3
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
16.10.2020 ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса 1
02.10.2020 «Фасоль» запустила мобильное приложение для франчайзи 1
22.09.2020 «Крок» создала мультимедийную среду в центральном офисе «Иркутской нефтяной компании» 1
18.09.2020 Совместная магистерская программа бизнес-школы СКОЛКОВО, МФТИ и МТС показала рекорд вступительной кампании 1
20.08.2020 Подключиться к СберМобайл теперь можно через Сетелем Банк 1
27.07.2020 В Axoft назначен новый директор по продажам на территории России 1
17.07.2020 РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux 1
22.06.2020 В России появился новый онлайн-сервис заказа автомобилей 1
19.06.2020 Delivery Club запустил доставку на Дальнем Востоке 2
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1
21.05.2020 Андрей Фаерштейн, ИТ-директор «Русала», в интервью CNews — о смене ИТ-приоритетов из-за «удаленки» 1

Публикаций - 461, упоминаний - 620

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 18
Microsoft Corporation 10997 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 15
Samsung Electronics 5627 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 11
Синтерра - Synterra 562 7
Крок 1219 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
Ростелеком Сибирьтелеком 298 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Ланит ГК 1154 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
SAP SE 3207 4
Yandex - Яндекс 4098 4
АйТи 748 4
Navitel - Навител Навигатор 252 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 3
Комстар Регионы 89 3
IBM 3524 3
Xiaomi 904 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Huawei 2723 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Lenovo Group 1635 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 2
Docsvision - ДоксВижн 765 2
3726 2
Merlion - Мерлион 273 2
LG Electronics 1831 2
Facebook 3764 2
Cisco Systems 2035 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Альфа-Банк 1122 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Форус НПФ 4 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
ВТБ24 583 3
Юнистрим - Unistream 166 2
СберЛогистика 42 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Почта России ПАО 1570 2
Связной ГК 875 2
ЭФКО ГК 9 2
Мираторг 12 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 4 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 18 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
En+ Group 17 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Сетелем Банк 25 1
Телефон.Ру 59 1
Brunello Cucinelli - Брунелло Кучинелли Рус 1 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
Фасоль - сеть магазинов 4 1
Guard Capital 2 1
Дворец культуры имени Якова Ухсая 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Фонд президентских грантов 11 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство Иркутской области 2 1
ФГБУ ГБУЗ Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 1 1
Почта России - Татарстан Почтасы - Казанский логистический почтовый центр 3 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Федеральный центр по борьбе со СПИДом - Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Правительство РФ 2198 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 14
3G - Стандарт мобильной связи 3699 14
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
МФУ - Многофункциональное устройство 581 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
КШМ - Командно-штабная машина 4 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 6
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 5
ЭОС Дело СЭД 619 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
ВТБ Мультикарта 147 3
Java - Язык программирования 1166 3
WhatsApp Messenger 654 3
Tele2 TV 13 3
Rakuten Viber 429 3
Linux OS 4236 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 2
Microsoft Windows 849 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 2
DataLine Nord ЦОД 15 2
Apple - App Store 2198 2
Apple iPhone 6 547 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Shturmann Navigation 44 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Google Android TV 173 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
NetApp E-Series СХД 55 1
Nvidia GeForce GTX 2048 1
Валяева Елизавета 72 6
Кузяев Андрей 59 5
Лебедев Павел 21 2
Круглов Алексей 18 2
Третьякова Ирина 2 2
Биккулова Гульнара 23 2
Малышев Сергей 46 2
Курмангужин Асан 5 2
Сергеев Александр 21 2
Федоров Антон 8 2
Хасис Лев 96 2
Герасимов Александр 40 2
Кореш Виктор 71 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Зайцев Андрей 39 1
Орешкин Максим 17 1
Маркарянц Мигель 8 1
Солдатов Алексей 77 1
Богаткин Алексей 30 1
Солонин Спартак 25 1
Мельников Александр 63 1
Ушацкий Андрей 100 1
Малеев Алексей 9 1
Жижикин Игорь 23 1
Березин Максим 60 1
Акимов Максим 167 1
Фаерштейн Андрей 2 1
Мотовилов Олег 58 1
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1820 1
Рейман Леонид 407 1
Эмдин Сергей 67 1
Сахненко Сергей 71 1
Скворцова Вероника 51 1
Стрелков Сергей 12 1
Дворкович Аркадий 169 1
Краснов Александр 48 1
Бровко Василий 47 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Чернышева Татьяна 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 234
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 196
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 167
Россия - СФО - Новосибирск 1954 131
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 97
Россия - ПФО - Казань 1507 77
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 48
Россия - Иркутская область 536 33
Россия - Красноярск 843 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 24
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 22
Россия - ПФО - Самара 1285 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 18
Россия - Краснодар 1031 16
Беларусь - Белоруссия 2079 15
Казахстан - Республика 2618 15
Россия - Хабаровск 617 15
Россия - Волгоград 539 14
Россия - Челябинск 768 14
Россия - Пермь 737 13
Россия - Воронеж 684 13
Россия - Тюмень 492 12
Россия - Омск 623 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 11
Россия - Владивосток 864 11
Россия - Саратов 398 10
Россия - Барнаул 359 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 10
Россия - Оренбург 254 9
Украина 3344 8
Россия - Уфа 640 8
Россия - Томск 446 7
Россия - Калининград 659 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 7
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Россия - Курск 231 7
Россия - Ярославль 401 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
POI - points of interest 60 2
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
Частный сектор 7 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 14 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
Product Consideration - Рассмотрение продукта для покупки 1 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Trade-in 54 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 3
Juniper Research 278 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ESET Road Show 8 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 2 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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