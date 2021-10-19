Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Иркутск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 461, упоминаний - 620
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Валяева Елизавета 72 6
|Кузяев Андрей 59 5
|Лебедев Павел 21 2
|Круглов Алексей 18 2
|Третьякова Ирина 2 2
|Биккулова Гульнара 23 2
|Малышев Сергей 46 2
|Курмангужин Асан 5 2
|Сергеев Александр 21 2
|Федоров Антон 8 2
|Хасис Лев 96 2
|Герасимов Александр 40 2
|Кореш Виктор 71 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Зайцев Андрей 39 1
|Орешкин Максим 17 1
|Маркарянц Мигель 8 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Богаткин Алексей 30 1
|Солонин Спартак 25 1
|Мельников Александр 63 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Малеев Алексей 9 1
|Жижикин Игорь 23 1
|Березин Максим 60 1
|Акимов Максим 167 1
|Фаерштейн Андрей 2 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1820 1
|Рейман Леонид 407 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Краснов Александр 48 1
|Бровко Василий 47 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Чернышева Татьяна 5 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
|CNews Analytics 1988 3
|Juniper Research 278 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755365, в очереди разбора - 659055.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755365, в очереди разбора - 659055.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru