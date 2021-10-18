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Россия
Иннополис


18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
15.09.2021 Подтверждена совместимость «Акронис Защита Данных» с системой виртуализации SharxBase 1
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 1
08.09.2021 «Яндекс» запустит первое беспилотное такси в московском районе Ясенево 2
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
11.08.2021 Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
20.07.2021 Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе 2
15.07.2021 Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр 1
13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 3
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 2
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 1
09.06.2021 МТС и Ericsson разогнали сеть 5G в Иннополисе до 3,5 Гбит/c 2
03.06.2021 Mail.ru Group займется развитием технологий для городской экосистемы в Иннополисе 3
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 1
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 4
19.03.2021 ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева» 1
11.03.2021 К 2030 году количество «мужских» и «женских» стартапов в ОЭЗ «Иннополис» сравняется 3
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 1
10.03.2021 Schneider Electric поставила решение по энергообеспечению здания технопарка в ОЭЗ «Иннополис» 1
15.02.2021 Стартовал набор на обучение по программам «Цифровой экономики» 1
15.02.2021 В ОЭЗ «Иннополис» приняли еще восемь стартапов 1
28.01.2021 «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации 1
28.01.2021 Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили Президенту Татарстана решение для быстрого развертывания частного облака 2
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 1
13.01.2021 DZ Systems, холдинг создателя «Яндекс.Маркета» Дмитрия Завалишина, вырос в два раза в 2020 году 1
10.12.2020 Назначен технический директор «Детского мира» 1
09.12.2020 «Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов 3
09.12.2020 Заказы из ресторанов в «Яндекс.Еде» начали доставлять роботы 2
04.12.2020 В ОЭЗ «Иннополис» появится центр разработки программных продуктов ГК Astra Linux 3
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 4

Публикаций - 292, упоминаний - 516

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 30
Yandex - Яндекс 4098 25
Ростех - Ростехнологии 2230 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 17
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 11
Microsoft Corporation 10997 11
VK - Mail.ru Group 2482 10
SAP SE 3207 9
Ericsson 846 9
IBM 3524 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 9
iTeco - Ай-Теко 713 7
Ростех - Концерн Автоматика 396 7
InfoWatch - Инфовотч 600 7
Acronis - Акронис 363 7
Telegram Group 702 7
SAP CIS - САП СНГ 753 5
Cisco Systems 2035 5
Nokia Corporation 2404 5
Jolla - Sailfish Holding 58 5
РТЛабс 145 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Google LLC 7124 5
Huawei 2723 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Ланит ГК 1154 4
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 4
Дигинавис - Diginavis 4 4
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 4
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 4
Intel Corporation 4143 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
Барс груп 402 3
Freshtel 49 3
АФК Система ПАО 990 3
Neoflex - Неофлекс 141 3
Samsung Electronics 5627 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 8
Почта России ПАО 1570 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Иннополис ОАО 7 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Uber Technologies 258 4
Uber 257 4
Аэрофлот 492 3
Яндекс.Такси 271 3
Яндекс.Еда 93 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
Развитие Иннополиса 3 3
Иннополис Сити АО 6 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Газпром ПАО 518 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
X5 Group 599 2
Газпром нефть 380 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
Интер РАО ПАО 158 2
РТС - Фондовая биржа 164 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
ВТБ24 583 2
Hyundai Mobis 8 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Авиакомпания Россия 8 2
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 8 2
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 5 2
Почта Банк 289 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
ESforce 22 1
Credit Suisse 68 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 58
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 18
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 10
Президент Российской Федерации 1439 10
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 4
Правительство РФ 2198 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 3
Администрация Президента РФ 267 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 3
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 3
Правительство Москвы 649 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 5 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Счётная палата РФ 459 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 2
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 20
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 10
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 8
Big Data - Большие данные 1136 7
3G - Стандарт мобильной связи 3699 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 5
OpenStack 347 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
DevOps - Development и Operations 296 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 2
Безопасный город 347 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 2
Google Android 10750 15
Apple iOS 5741 11
Linux OS 4236 11
Новые облачные технологии - МойОфис 311 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Microsoft Windows 10 6602 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Apple macOS X 900 5
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 3
Java - Язык программирования 1166 3
JavaScript - Язык программирования 625 3
Intel x86 - Архитектура процессора 990 3
Яндекс.Ровер 9 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
МТС Ericsson Smart City Pole - Опытный участк проектов «умного города» 2 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Tizen OS - Linux 215 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Ericsson Massive IoT - массовый интернет вещей 4 2
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 2
Ericsson IoT Accelerator 3 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Telegram - Мессенджер 80 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Microsoft Azure 1171 2
Apple - App Store 2198 2
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 15 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
VK - Mail.ru MyGames 25 2
Никифоров Николай 1126 30
Путин Владимир 1820 14
Медведев Дмитрий 1433 11
Шайхутдинов Роман 107 11
Иванов Егор 17 8
Носов Игорь 13 6
Осеевский Михаил 221 6
Козырев Алексей 270 5
Полищук Дмитрий 11 5
Мишустин Михаил 302 5
Касперская Наталья 197 5
Ускова Ольга 126 4
Калугин Сергей 162 4
Солодухин Константин 89 4
Носков Константин 201 4
Шадаев Максут 384 4
Минниханов Рустам 89 4
Кирсанов Алексей 24 3
Дворкович Аркадий 169 3
Халимов Ренат 5 3
Никифорова Светлана 33 3
Лопатин Артем 7 3
Шмулевич Марк 79 3
Давидан Александр 14 3
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Шакиров Марат 17 2
Шоржин Валерий 32 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Бондаренко Михаил 52 2
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 2
Бровко Василий 47 2
Эйгес Павел 66 2
Корня Алексей 73 2
Белоусов Андрей 53 2
Мигалин Сергей 7 2
Солнцева Екатерина 29 2
Акимов Максим 167 2
Волож Аркадий 181 2
Минуллина Талия 3 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 210
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 167
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 96
Россия - ПФО - Казань 1507 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 22
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 20
Россия - СФО - Новосибирск 1954 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 7
Россия - Альметьевск 60 7
Казахстан - Республика 2618 7
Беларусь - Белоруссия 2079 6
Россия - Калининград 659 6
Индия - Республика 2156 6
Россия - Владивосток 864 5
Россия - ПФО - Самара 1285 5
Россия - Набережные Челны 201 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 5
Россия - Калининградская область 531 4
Израиль 716 4
Россия - Краснодар 1031 4
Россия - Арск 5 4
Россия - Томск 446 4
Россия - Сочи 910 4
Восточная Европа 1667 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 3
Ближний Восток 1466 3
Россия - Новосибирская область 810 3
Россия - Белгород 238 3
Россия - Челябинск 768 3
Россия - Ульяновск 292 3
Япония 2752 3
Россия - Самарская область 557 3
Украина 3344 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 14
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Стратегия 2030 Татарстана - Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года 1 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Налоговые льготы для ИТ-компаний 1 1
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