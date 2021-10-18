Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Иннополис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 292, упоминаний - 516
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 30
|Путин Владимир 1820 14
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Шайхутдинов Роман 107 11
|Иванов Егор 17 8
|Носов Игорь 13 6
|Осеевский Михаил 221 6
|Козырев Алексей 270 5
|Полищук Дмитрий 11 5
|Мишустин Михаил 302 5
|Касперская Наталья 197 5
|Ускова Ольга 126 4
|Калугин Сергей 162 4
|Солодухин Константин 89 4
|Носков Константин 201 4
|Шадаев Максут 384 4
|Минниханов Рустам 89 4
|Кирсанов Алексей 24 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Халимов Ренат 5 3
|Никифорова Светлана 33 3
|Лопатин Артем 7 3
|Шмулевич Марк 79 3
|Давидан Александр 14 3
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Шакиров Марат 17 2
|Шоржин Валерий 32 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Бондаренко Михаил 52 2
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 2
|Бровко Василий 47 2
|Эйгес Павел 66 2
|Корня Алексей 73 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Мигалин Сергей 7 2
|Солнцева Екатерина 29 2
|Акимов Максим 167 2
|Волож Аркадий 181 2
|Минуллина Талия 3 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755358, в очереди разбора - 659048.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755358, в очереди разбора - 659048.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru