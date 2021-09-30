Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ижевск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 304, упоминаний - 378
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 6
|Кореш Виктор 71 3
|Путин Владимир 1820 2
|Сафиулин Алексей 3 2
|Пехтерев Сергей 39 2
|Бречалов Александр 7 2
|Гончаров Иван 1 1
|Кушниренко Алексей 1 1
|Гайдар Аркадий 1 1
|Пугачев Емельян 1 1
|Ярушкина Надежда 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|Демьянова Елена 7 1
|Киселева Елизавета 1 1
|Горшкова Алена 1 1
|Мельников Григорий 1 1
|Каштанкин Илья 2 1
|Шишкин Вадим 1 1
|Вильянов Сергей 3 1
|Бахмурнов Сергей 1 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Диденко Сергей 8 1
|Егоров Ярослав 1 1
|Христенко Олег 3 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Медведев Владимир 2 1
|Asimov Isaac - Азимов Айзек 3 1
|Тумин Михаил 1 1
|Лысенко Степан 2 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Царегородцев Александр 1 1
|Швейн Александр 2 1
|Михневич Александр 1 1
|Корепанов Алексей 3 1
|Ардамин Алексей 2 1
|Мерзлякова Галина 1 1
|Кадыков Роман 15 1
|Пучков Антон 32 1
|Алешкин Артем 5 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|IDC - International Data Corporation 2708 1
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner 2187 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755358, в очереди разбора - 659048.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755358, в очереди разбора - 659048.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru