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Россия
Ижевск


30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
02.07.2021 Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России 1
04.06.2021 Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства 4
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в 6 городах 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в шести городах 1
11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 1
20.04.2021 «Билайн» использовал сервис Mobile ID для подписания соглашений 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
15.03.2021 В МТС назначен директор по розничному рынку в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
11.03.2021 В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
17.12.2020 Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году 1
20.10.2020 ИТ-компания «РТ Лабс» стала лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020» 1
15.10.2020 Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP 1
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу» 1
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
16.07.2020 Группа АФК «Система» запустила сервис по доставке еды 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
06.03.2020 МФТИ запускает открытый онлайн-курс по спортивному программированию 1
30.01.2020 Альфа-банк запустил доставку денег на дом 1
18.12.2019 Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов 1
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах 1
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
12.11.2019 «Дом.ru бизнес» принял участие в реализации проекта «Умные остановки» в Ижевске 5
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях 1
09.07.2019 Сбербанк запустил интернет-площадку «Маркет» по размену монет 1
02.07.2019 «Почта России» откроет научно-исследовательский центр в Ижевске 1

Публикаций - 304, упоминаний - 378

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 10
Yandex - Яндекс 4098 7
Microsoft Corporation 10997 7
SAP SE 3207 6
VK - Mail.ru Group 2482 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 5
Комстар Регионы 89 5
3726 4
Ланит ГК 1154 4
Samsung Electronics 5627 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
Синтерра - Synterra 562 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
IBM 3524 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Merlion - Мерлион 273 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Ланит Омни 17 2
Inmarsat - Инмарсат 28 2
Thuraya 17 2
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 2
Globalstar - Глобалстар 30 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 2
ВолгаТелеком 213 2
ТМ Сат 3 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 1
Cisco Systems 2035 1
LG Electronics 1831 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Uber 257 4
Uber Technologies 258 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Почта России ПАО 1570 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Uber Russia 3 2
X5 Group 599 2
Яндекс.Еда 93 2
Альфа-Банк 1122 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 5 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Юнистрим - Unistream 166 1
СберЛогистика 42 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Мосэнерго ПАО 48 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 1
Сбербанк Факторинг 18 1
АвтоВАЗ 118 1
РАВИС 9 1
Lego 84 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Фармаимпекс - Бережная Аптека, Аптека от склада, Аптека Экона 1 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 18 1
Uber China 7 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Процессинговое Агентство 7 1
Cosmos Hotel Group 10 1
re:Store 106 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
О2О Delivery club 153 1
Яндекс.Такси 271 1
Россети ПАО 168 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Фонд президентских грантов 11 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Правительство Удмуртской Республики 6 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 1
Московский Кремль - музейный комплекс 9 1
Служба благоустройства и дорожного хозяйства МКУ 1 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Пентагон - Министерство обороны США 276 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Правительство РФ 2198 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
3G - Стандарт мобильной связи 3699 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 65 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Big Data - Большие данные 1136 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
ЕЦУС - Единый центр управления сетью 6 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 248 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 465 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 70 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 307 1
Google Android 10750 16
Apple iOS 5741 8
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 4
Linux OS 4236 4
Microsoft Windows 10 6602 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
Java - Язык программирования 1166 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Symbian OS 755 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Apple macOS 921 2
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 2
Apple Pay 385 2
Iridium Next 5 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 2
Apple - App Store 2198 2
SAP IAM - SAP Identity and Access Management 6 1
LG Stylus - смартфон 5 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
1С:CRM 32 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
Tele2 TV 13 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Сбербанк АСТ SberB2B 4 1
Apple macOS X 900 1
SAP Business Suite 65 1
Microsoft Dynamics CRM 384 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
АН-124 Руслан 1 1
Cisco Kinetic 4 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 117 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Simtech CS-Cart 13 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
CorpSoft24 REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 5 1
Мельников Александр 63 6
Кореш Виктор 71 3
Путин Владимир 1820 2
Сафиулин Алексей 3 2
Пехтерев Сергей 39 2
Бречалов Александр 7 2
Гончаров Иван 1 1
Кушниренко Алексей 1 1
Гайдар Аркадий 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Ярушкина Надежда 1 1
Тюрина Мария 39 1
Демьянова Елена 7 1
Киселева Елизавета 1 1
Горшкова Алена 1 1
Мельников Григорий 1 1
Каштанкин Илья 2 1
Шишкин Вадим 1 1
Вильянов Сергей 3 1
Бахмурнов Сергей 1 1
Емельченков Сергей 83 1
Диденко Сергей 8 1
Егоров Ярослав 1 1
Христенко Олег 3 1
Левин Дмитрий 35 1
Медведев Владимир 2 1
Asimov Isaac - Азимов Айзек 3 1
Тумин Михаил 1 1
Лысенко Степан 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Юрченко Евгений 75 1
Царегородцев Александр 1 1
Швейн Александр 2 1
Михневич Александр 1 1
Корепанов Алексей 3 1
Ардамин Алексей 2 1
Мерзлякова Галина 1 1
Кадыков Роман 15 1
Пучков Антон 32 1
Алешкин Артем 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 152
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 110
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 89
Россия - ПФО - Казань 1507 75
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 63
Россия - СФО - Новосибирск 1954 51
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 19
Россия - Курск 231 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 13
Казахстан - Республика 2618 10
Украина 3344 10
Россия - Барнаул 359 10
Россия - Воронеж 684 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 9
Россия - Калининград 659 9
Россия - Омск 623 9
Россия - Красноярск 843 9
Россия - Саратов 398 9
Россия - Оренбург 254 9
Россия - Челябинск 768 8
Германия - Федеративная Республика 3606 8
Россия - Пермь 737 8
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Россия - ПФО - Самара 1285 8
Россия - Ульяновск 292 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 8
Россия - Томск 446 8
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 7
Россия - Астрахань 240 7
Россия - Волгоград 539 7
Россия - Краснодар 1031 7
Россия - Владивосток 864 7
Россия - Йошкар-Ола 108 7
Индия - Республика 2156 6
Россия - Кемерово 308 6
Россия - Белгород 238 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
IDC - International Data Corporation 2708 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2187 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 1 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 9 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 2 1
Global mobileGov Awards 5 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Хрустальная пирамида 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755358, в очереди разбора - 659048.
Создано именных указателей - 46354.
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