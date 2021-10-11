Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ивановская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 261, упоминаний - 468
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирюшин Геннадий 33 7
|Эмдин Сергей 67 5
|Воскресенский Станислав 10 5
|Путин Владимир 1820 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Степанов Денис 5 4
|Жаров Александр 165 3
|Беляков Денис 5 3
|Кривошеев Евгений 4 3
|Щеголев Игорь 676 2
|Орловский Виктор 229 2
|Нуралиев Борис 204 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Массух Илья 192 2
|Козырев Алексей 270 2
|Попов Алексей 310 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Шибанов Владимир 17 2
|Примаков Евгений 6 2
|Маликов Денис 3 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Поляков Олег 6 2
|Бакулин Александр 4 2
|Патешман Александр 2 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Ковнир Евгений 71 1
|Трофимова Татьяна 6 1
|Гоц Роман 24 1
|Никитин Игорь 7 1
|Греф Герман 204 1
|Мылицын Роман 79 1
|Глазков Александр 57 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Попов Анатолий 98 1
|Шведов Александр 18 1
|Ускова Ольга 126 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Андреев Владимир 66 1
|Чукарин Алексей 56 1
|CNews Analytics 1988 6
|SimilarWeb 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755358, в очереди разбора - 659048.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755358, в очереди разбора - 659048.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru