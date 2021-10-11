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Россия
Ивановская область


11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей 4
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 1
09.08.2021 В НИИ «Восход» назначена исполняющая обязанности директора 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 3
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 2
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
02.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
21.01.2021 Более 700 тысяч человек воспользовались туристическим сервисом Russpass за полгода 1
19.01.2021 Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
25.12.2020 «Код безопасности» защитит региональную медицинскую инфосистему Ивановской области 3
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника» 1
16.12.2020 В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
20.11.2020 Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции 2
12.11.2020 Госорганы России массово меняют Windows на Astra Linux 7
11.11.2020 Органы исполнительной власти Ивановской области перейдут на Astra Linux 5
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 1
05.08.2020 «Аквариус» удвоил мощности по производству российских ПК, серверов и ноутбуков 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 1
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 2
22.05.2020 Ивановская область и «Цифровая экономика» ускорят внедрение цифровых решений в социально-экономической сфере 9
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
02.03.2020 Чистая прибыль Tele2 выросла на 145% до 6,6 млрд рублей 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
18.12.2019 Банк ДОМ.РФ и «Диасофт» запустили ИТ-решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам 1
13.12.2019 «Аквариус» выпустил планшет с российской мобильной ОС «Аврора» 2
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1

Публикаций - 261, упоминаний - 468

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 8
Microsoft Corporation 10997 7
АФК Система ПАО 990 7
Yandex - Яндекс 4098 5
Aquarius - Аквариус 209 5
IBM 3524 5
Samsung Electronics 5627 3
3726 3
Lenovo Group 1635 3
Ланит ГК 1154 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 3
АйТи 748 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Технопром Инновационная корпорация 25 3
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Крок 1219 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Ericsson 846 2
Docsvision - ДоксВижн 765 2
Код Безопасности 365 2
Freshtel 49 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Brocade Communications Systems 141 2
Tele2 Центр макрорегион 2 2
Google LLC 7124 2
Синтерра - Synterra 562 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
М2М телематика 165 2
Ростелеком ЦентрТелеком 188 2
Базальт СПО 206 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Twitter 2204 1
Facebook 3764 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
Почта России ПАО 1570 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
УЦ Профи 2 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 2
Евросеть 882 2
Связной ГК 875 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Связь-банк 78 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Экофонд - Фонд рационального природопользования 2 1
Trendyol 1 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ASOS 4 1
Глобэкс банк 28 1
Сбербанк Капитал 6 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
H&M 12 1
Сбербанк Казахстан 8 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
ЕС-лизинг 13 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Татфондбанк 69 1
Ренессанс Страхование 51 1
Wildberries 128 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Qiwi 783 1
Lamoda 83 1
Россети ПАО 168 1
Русагро Группа Компаний 139 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Открытие ФК 538 1
Альфа-Банк 1122 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Правительство РФ 2198 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Счётная палата РФ 459 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 2
Правительство Ставропольского края 23 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Правительство Ивановской области 11 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Администрация Смоленской области 19 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Администрация Президента РФ 267 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
УФПС - Управление федеральной почтовой связи Владимирской области 1 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство Рязанской области 10 1
Правительство Камчатского края 16 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
3G - Стандарт мобильной связи 3699 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 342 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
DDR - Double data rate 1062 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 1
Microsoft Windows 10 6602 7
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 6
Linux OS 4236 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Aquarius Cmp NS - Серия ноутбуков 7 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple macOS 921 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
WhatsApp Messenger 654 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Microsoft SQL Server 789 2
Microsoft Exchange 677 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
Microsoft Word 341 2
Pokémon Go 45 2
Linux - Debian GNU 272 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Microsoft Office 1916 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
Intel Celeron - Серия процессоров 249 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 1
Кирюшин Геннадий 33 7
Эмдин Сергей 67 5
Воскресенский Станислав 10 5
Путин Владимир 1820 4
Никифоров Николай 1126 4
Степанов Денис 5 4
Жаров Александр 165 3
Беляков Денис 5 3
Кривошеев Евгений 4 3
Щеголев Игорь 676 2
Орловский Виктор 229 2
Нуралиев Борис 204 2
Духовницкий Олег 91 2
Массух Илья 192 2
Козырев Алексей 270 2
Попов Алексей 310 2
Гордеев Алексей 10 2
Шибанов Владимир 17 2
Примаков Евгений 6 2
Маликов Денис 3 2
Рудычева Наталья 81 2
Поляков Олег 6 2
Бакулин Александр 4 2
Патешман Александр 2 2
Валяева Елизавета 72 2
Ковнир Евгений 71 1
Трофимова Татьяна 6 1
Гоц Роман 24 1
Никитин Игорь 7 1
Греф Герман 204 1
Мылицын Роман 79 1
Глазков Александр 57 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Попов Анатолий 98 1
Шведов Александр 18 1
Ускова Ольга 126 1
Дворкович Аркадий 169 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Андреев Владимир 66 1
Чукарин Алексей 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 144
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 82
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 39
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 22
Россия - Ярославская область 329 22
Россия - Ростовская область 859 20
Россия - Волгоградская область 395 18
Россия - Астраханская область 369 15
Россия - Иваново 191 15
Россия - Курская область 338 15
Россия - Калининградская область 531 14
Россия - Республика Марий Эл 202 11
Россия - Кемеровская область 461 10
Россия - Челябинская область 658 10
Россия - Владимирская область 366 10
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 10
Россия - Воронежская область 394 9
Россия - Смоленская область 226 9
Россия - Иркутская область 536 9
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 9
Россия - Рязанская область 313 9
Россия - Костромская область 228 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 9
Россия - Тульская область 752 9
Россия - Кировск - Кировская область 301 9
Россия - Республика Мордовия 386 9
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 8
Россия - ПФО - Казань 1507 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 8
Россия - Калужская область 568 8
Россия - Приморский край - Приморье 604 8
Россия - Ставропольский край 456 7
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 7
Россия - Краснодарский край 913 7
Россия - Тамбовская область 321 6
Германия - Федеративная Республика 3606 6
Россия - Липецкая область 291 6
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
Информационное общество - Государственная программа 282 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Региональное законодательство 45 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Коррупция 22 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 3 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
POI - points of interest 60 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Великая Отечественная война 122 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Forbes - Форбс 441 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 785 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
LaCapitale 1 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 6
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