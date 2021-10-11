Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Иваново


11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
02.04.2021 «Магнит» и «Корус консалтинг» выпустили первых студентов образовательной программы по моделированию в Llamasoft 1
24.03.2021 К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
26.11.2020 ТТК подключил бесплатный Wi-Fi в бизнес-залах нового формата на восьми крупнейших вокзалах 1
12.11.2020 Госорганы России массово меняют Windows на Astra Linux 2
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 2
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
18.05.2020 Резидент «Сколково» оцифрует почти миллион актов гражданского состояния в Сахалинской области 1
31.12.2019 Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay 1
11.12.2019 Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
06.06.2019 Ивановская область расширит сотрудничество с «1С» 1
29.05.2019 Россияне научили «Эльбрусы» находить поддельные паспорта с помощью искусственного интеллекта 1
14.05.2019 Выручка Tele2 выросла на 15% и превысила 37 млрд рублей 1
14.02.2019 Tele2 направит 252 млн рублей на развертывание мобильных сетей в Ивановской области 1
17.01.2019 В России арестован хакер, укравший миллионы с банковских карт 1
26.12.2018 «Световые Технологии ЭСКО» и «ЭР-Телеком Холдинг» запустили проект «Умный свет» в Ивановской области 1
21.11.2018 «Восток-сервис-спецкомплект» автоматизировал обработку заказов на доставку продукции с помощью «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» 1
12.11.2018 Сеть «Эльдорадо» открыла семь магазинов нового формата 1
26.09.2018 Администрация Ивановского муниципального района на 20% ускорила обработку обращений граждан и документов с системой Docsvision 1
10.08.2018 Россиянин, торговавший ПО для взлома Android, отделался ограничением перемещений 1
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 1
19.07.2018 Борец с Telegram может стать куратором телекома в обновленном Минкомсвязи 2
18.06.2018 «Ашан Ритейл Россия» расширила перечень магазинов на обслуживании в Maykor-BTE 1
24.05.2018 В России арестован хакер, ежедневно воровавший по полмиллиона 1
23.04.2018 ФСБ арестовала в России «международного» хакера, писавшего ПО для взлома PayPal, QIWI, «Вконтакте» и «Яндекса» 1
27.03.2018 Схвачен глава хакерского синдиката, укравшего миллиард евро 1
22.03.2018 «Ростелеком» и «Мегафон» впервые в Росиии запустили 5G 1
19.03.2018 Российский хакер отделался минимальным штрафом за кражу миллионов 1

Публикаций - 191, упоминаний - 238

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 6
Комстар Регионы 89 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Microsoft Corporation 11060 3
Yandex - Яндекс 4101 3
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 2
Telegram Group 702 2
3733 2
Freshtel 49 2
Синтерра - Synterra 565 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
DigitalOcean 16 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 1
Maykor-BTE 16 1
Lurk - Хакерская группировка 12 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 36 1
Информ 6 1
АйКомИнвест 15 1
Beorg - Биорг 16 1
Intek - Интек 5 1
ITOB - АЙТОБ 4 1
Интеркомтел 1 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 106 1
Involta - Инвольта 1 1
М2М телематика 165 1
Ростелеком ЦентрТелеком 189 1
Комдив 20 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Twitter 2204 1
Nokia Corporation 2434 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Телефон.Ру 60 1
Uber Technologies 258 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Р-Фарм 20 1
Восток-Сервис ГК 11 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
Локо-Банк 31 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Uber 257 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Dukascopy Bank SA 4 1
Сбер Еаптека 8 1
Jysan Bank - Жусан банк 3 1
УЦ Профи 2 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 1
Uber China 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 1
Почта Банк 289 1
Аэрофлот 493 1
Металлинвестбанк 39 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1123 1
Qiwi 783 1
О2О Delivery club 153 1
Яндекс.Еда 93 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
Администрация Ивановского муниципального района 2 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2201 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 5
3G - Стандарт мобильной связи 3723 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 3
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Pokémon Go 45 2
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 4 1
Apple iPhone 6 547 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 10 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Cisco Jabber - Мессенджер 101 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Tele2 Переплавка 1 1
Яндекс Go 50 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
Smart Engines - Smart Document Forensics 1 1
Linux - Debian GNU 272 1
МТТ YouMagic 33 1
WeChat Pay 15 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Apple - App Store 2198 1
Samsung Galaxy 345 1
Microsoft Azure 1171 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Воскресенский Станислав 10 4
Кореш Виктор 71 3
Эмдин Сергей 67 3
Нуралиев Борис 204 2
Балакирев Александр 9 2
Никифоров Николай 1126 2
Гуцериев Михаил 107 2
Миронов Александр 13 1
Булах Наталья 1 1
Платонова Оксана 4 1
Волк Ирина 10 1
Двойнина Светлана 1 1
Титова Наталья 6 1
Тимакова Наталья 5 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Юсуфов Виталий 24 1
Аникеев Владимир 3 1
Тепляков Константин 2 1
Френкель Лев 46 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 6 1
Буздалин Антон 4 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 1
Пучков Антон 32 1
Звонаренко Андрей 1 1
Степанов Денис 5 1
Бадмацыренова Мария 1 1
Билялетдинов Марат 2 1
Парицкий Александр 1 1
Голикова Татьяна 39 1
Носков Константин 201 1
Дуров Павел 216 1
Иванов Олег 124 1
Кисляков Евгений 83 1
Дворкович Аркадий 169 1
Исмаилов Рашид 47 1
Евраев Михаил 222 1
Арлазаров Владимир 118 1
Макаров Алексей 49 1
Жаров Александр 165 1
Семенов Александр 69 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 78
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 57
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 33
Россия - ПФО - Казань 1513 32
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 31
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 29
Россия - ПФО - Самара 1287 24
Россия - СФО - Новосибирск 1965 20
Россия - Ивановская область 262 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 12
Россия - Курск 231 11
Россия - Ростовская область 861 10
Россия - Челябинская область 658 8
Россия - Тверь 324 8
Россия - Ярославская область 332 8
Россия - Воронеж 689 7
Россия - Ярославль 404 7
Россия - Республика Марий Эл 203 7
Россия - Ульяновск 292 6
Россия - Белгород 240 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 6
Казахстан - Республика 2627 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Россия - Калининградская область 535 5
Украина 3361 5
Россия - Пермь 739 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Россия - Липецк 257 5
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 4
Россия - Вологодская область - Череповец 115 4
Россия - Рязань 353 4
Россия - Астрахань 240 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 4
Россия - Смоленск 234 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
POI - points of interest 60 1
Пиратство - Авторское право 205 1
Золотое кольцо России 7 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
Bloomberg 785 1
CNews Analytics 1988 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Global Inclusion Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759498, в очереди разбора - 663188.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще