Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Иваново
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 191, упоминаний - 238
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воскресенский Станислав 10 4
|Кореш Виктор 71 3
|Эмдин Сергей 67 3
|Нуралиев Борис 204 2
|Балакирев Александр 9 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Миронов Александр 13 1
|Булах Наталья 1 1
|Платонова Оксана 4 1
|Волк Ирина 10 1
|Двойнина Светлана 1 1
|Титова Наталья 6 1
|Тимакова Наталья 5 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Аникеев Владимир 3 1
|Тепляков Константин 2 1
|Френкель Лев 46 1
|Wilson Steve - Уилсон Стив 6 1
|Буздалин Антон 4 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 1
|Пучков Антон 32 1
|Звонаренко Андрей 1 1
|Степанов Денис 5 1
|Бадмацыренова Мария 1 1
|Билялетдинов Марат 2 1
|Парицкий Александр 1 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Носков Константин 201 1
|Дуров Павел 216 1
|Иванов Олег 124 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Евраев Михаил 222 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Макаров Алексей 49 1
|Жаров Александр 165 1
|Семенов Александр 69 1
|CNews Analytics 1988 1
|НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
|АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759498, в очереди разбора - 663188.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759498, в очереди разбора - 663188.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru