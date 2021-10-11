В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей 1

MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1

К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России 1

Госорганы России массово меняют Windows на Astra Linux 2

Tele2 запустила сеть на Алтае 1

Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1

Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию 1

Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1

Tele2 направит 252 млн рублей на развертывание мобильных сетей в Ивановской области 1

MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 1

Борец с Telegram может стать куратором телекома в обновленном Минкомсвязи 2