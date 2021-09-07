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Россия
Забайкальский край


07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
12.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье 5
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 1
17.06.2021 Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.06.2021 В Чите запущена система «Электронный проездной» 3
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
07.04.2021 ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
02.02.2021 Интернет приходит на стойбища Югры 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 5
17.12.2020 «Транстелеком» дополнительно подключил к интернету более 60 социально значимых объектов 2
15.12.2020 Дети из удаленных районов Забайкалья смогут написать электронное письмо Деду Морозу благодаря спутниковому интернету Sensat 4
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 1
19.10.2020 «Транстелеком» выполнил все плановые подключения к интернету социально значимых объектов на 2020 год 1
15.09.2020 «РТкомм» расширила географию предоставления спутникового интернета в Сибири 2
24.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые поселки золотодобытчиков в Забайкалье 3
17.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые посёлки золотодобытчиков в Забайкалье 3
05.08.2020 «Транстелеком» подключит в 2020 году к сети передачи данных 681 социально значимый объект Ростовской области 1
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 1
22.04.2020 «Ростелеком» поможет аграриям получить доступ к технологиям интернета вещей и больших данных 1
03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики 1
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1
29.01.2020 ТТК повысила доступность быстрого интернета на юге России 1
29.01.2020 ТрансТелеКом в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» обеспечил быстрым интернетом юг России 1
23.12.2019 ТТК завершила первый этап подключения социально значимых объектов 2
23.12.2019 ТрансТелеКом завершил первый этап подключения к интернету социально значимых объектов 2
14.11.2019 Аналитическая BI-платформа «Нетрики» вошла в базу эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика» 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
21.10.2019 «Росэлектроника» представит разработки для национальной безопасности 1

Публикаций - 356, упоминаний - 661

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 62
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 15
Ростелеком Сибирьтелеком 298 12
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Microsoft Corporation 10997 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
РТКомм.ру 155 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Samsung Electronics 5627 5
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 4
Ростелеком - Бурятский филиал 11 4
С-Телеком 5 4
NVision Group - Энвижн Груп 544 3
ЭОС - Электронные офисные системы 981 3
AT Consulting Восток 23 3
Netrika - Нетрика 84 3
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 3
Синтерра - Synterra 562 3
Таттелеком 102 2
Softline - Софтлайн 1472 2
Вертикаль - башенный оператор 43 2
ВолгаТелеком 213 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Eltex - Элтекс 71 2
Барс груп 402 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Ланит ГК 1154 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
SAP SE 3207 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 2
Orange S.A. 447 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 2
ССД - Связьстройдеталь 9 2
ФОРС - Центр разработки 179 2
Forus - Форус 8 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Почта России ПАО 1570 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Открытие ФК 538 2
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 2 1
Сбербанк Байкальский банк 5 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Кубанская библиотека 1 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 9 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
HGM - Highland Gold Mining 1 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Бубль гум - Сеть детских магазинов 2 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
МРСК Сибири ПАО - Красноярскэнерго 9 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 7 1
Wildberries 128 1
Газпром ПАО 518 1
Аэрофлот 492 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Россети ПАО 168 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Металлинвестбанк 39 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Qiwi 783 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
Heineken 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 26
Правительство РФ 2198 14
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 11
Президент Российской Федерации 1439 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
Правительство Москвы 649 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Правительство Нижегородской области 28 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 3
Правительство и губернатор Ростовской области 27 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Правительство Самарской области 48 3
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 3
Правительство Саратовской области 17 3
Администрация Смоленской области 19 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Правительство Ставропольского края 23 3
Правительство Орловской области 15 3
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Правительство Сахалинской области 19 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 8
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 5
Безопасный город 347 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 2
УУС - Универсальные услуги связи 29 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
3G - Стандарт мобильной связи 3699 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 177 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ЭОС Дело СЭД 619 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 12
НКТ - Р7-Офис 73 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
КОТМИ-Росэл 5 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Google Android 10750 3
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Apple iOS 5741 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
AT Consulting Восток - Smart-Kit 4 2
РТКомм.РУ SenSat 13 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Microsoft Windows 8 1228 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Microsoft Azure 1171 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Ростех Росэлектроника Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 1
Infotecs - ViPNet Coordinator 10 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 1
Vocord Cyclops 3 1
ТТК EurasiaHighway - Трансконтинентальная магистраль 4 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 2 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 4 1
Кравцов Роман 77 10
Соловьев Дмитрий 51 9
Сергеев Михаил 31 6
Здаров Андрей 15 5
Носков Константин 201 4
Гоков Дмитрий 31 4
Лопаткин Герман 102 3
Валяева Елизавета 72 3
Агафонова Наталия 35 3
Осипов Александр 22 3
Евтушенко Олег 125 3
Никифоров Николай 1126 3
Козырев Алексей 270 3
Дюбанов Анатолий 86 2
Муттерперл Михаил 21 2
Путин Владимир 1820 2
Орловский Виктор 229 2
Голубев Василий 32 2
Колесник Андрей 16 1
Дяченко Сергей 1 1
Башков Игорь 10 1
Айбашева Анна 91 1
Диркс Наталья 4 1
Зубкова Наталья 12 1
Шарков Максим 12 1
Коршунов Владимир 3 1
Добрынин Владимир 32 1
Задорнов Михаил 19 1
Зацаринный Михаил 1 1
Доброток Константин 5 1
Румянцева Ольга 45 1
Дорохина Юлия 42 1
Прозоровский Василий 40 1
Островский Владимир 22 1
Сафронов Роман 33 1
Бутырский Александр 1 1
Абрамкин Александр 2 1
Блощинский Андрей 1 1
Векилов Тимур 28 1
Сысоева Евгения 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 163
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 87
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 47
Россия - Чита 197 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 34
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 31
Россия - Иркутская область 536 28
Россия - Краснодарский край 913 27
Россия - Республика Алтай 681 25
Россия - Республика Бурятия 284 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 23
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 21
Россия - Курская область 338 18
Россия - Кемеровская область 461 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 17
Россия - Новосибирская область 810 17
Россия - Красноярский край 657 16
Россия - Республика Крым 625 16
Россия - Амурская область 320 16
Россия - Ростовская область 859 15
Россия - Республика Ингушетия 188 15
Россия - Костромская область 228 15
Россия - Смоленская область 226 15
Россия - Республика Дагестан 260 14
Россия - Приморский край - Приморье 604 14
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 14
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 14
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 13
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 13
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 13
Россия - Челябинская область 658 12
Россия - Красноярск 843 12
Россия - Сахалинская область 432 12
Россия - Севастополь 419 12
Россия - Курганская область 261 12
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 11
Россия - Сибирь 871 11
Россия - СФО - Новосибирск 1954 11
Россия - Владимирская область 366 11
Россия - Хабаровский край 414 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 16
Федеральное законодательство 254 6
POI - points of interest 60 4
Региональное законодательство 45 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
Великая Отечественная война 122 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Коррупция 22 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 5 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 9 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Известия Мордовии 2 1
CNews Analytics 1988 9
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
ЗабИЖТ - Забайкальский институт железнодорожного транспорта 2 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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