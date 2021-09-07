Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Забайкальский край
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 356, упоминаний - 661
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кравцов Роман 77 10
|Соловьев Дмитрий 51 9
|Сергеев Михаил 31 6
|Здаров Андрей 15 5
|Носков Константин 201 4
|Гоков Дмитрий 31 4
|Лопаткин Герман 102 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Агафонова Наталия 35 3
|Осипов Александр 22 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Козырев Алексей 270 3
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Муттерперл Михаил 21 2
|Путин Владимир 1820 2
|Орловский Виктор 229 2
|Голубев Василий 32 2
|Колесник Андрей 16 1
|Дяченко Сергей 1 1
|Башков Игорь 10 1
|Айбашева Анна 91 1
|Диркс Наталья 4 1
|Зубкова Наталья 12 1
|Шарков Максим 12 1
|Коршунов Владимир 3 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Задорнов Михаил 19 1
|Зацаринный Михаил 1 1
|Доброток Константин 5 1
|Румянцева Ольга 45 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Островский Владимир 22 1
|Сафронов Роман 33 1
|Бутырский Александр 1 1
|Абрамкин Александр 2 1
|Блощинский Андрей 1 1
|Векилов Тимур 28 1
|Сысоева Евгения 7 1
|CNews Analytics 1988 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755336, в очереди разбора - 659026.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755336, в очереди разбора - 659026.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru