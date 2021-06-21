Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Железнодорожный
Публикаций - 36, упоминаний - 40
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 2
|Абрамков Александр 29 1
|Левченко Алексей 8 1
|Ковязин Алексей 1 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Парфенова Дарья 1 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Ляк Александр 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru