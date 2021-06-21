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Россия
Железнодорожный



21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
18.12.2018 В окружной администрации Балашихи внедрена платформа на базе технологий Cisco 1
15.12.2016 МТС удвоила число населенных пунктов с 4G в Рязанской области в 2016 году 1
07.12.2015 «СпецТек» завершил работы по развитию системы управления активами в «Биаксплен» 1
02.12.2015 Сеть 4G от «Билайн» запущена в Ульяновске и Димитровграде 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
12.08.2015 В первой половине 2015 г. абоненты МТС в Алтайском крае передали LTE-трафик, равный 4 млрд фото в Instagram 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
17.06.2015 ТТК запустил WiMAX в поселках Копейска Челябинской области 1
20.03.2015 Партнером платежной системы «Юнистрим» стал «Темпбанк» 1
18.03.2015 ТТК запустил WiMAX в Копейске Челябинской области 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
01.07.2014 МТС передала МГТС фиксированные сети в Подмосковье 1
19.02.2014 Столичный «МегаФон» расширил зону покрытия 1
17.12.2013 «Союз ЛТЕ» договорился о расчистке частот для LTE в Ульяновске 1
10.07.2013 Американцы: Россия покупала секретную электронику в интересах ФСБ 1
26.12.2012 «Биаксплен» будет управлять ремонтами с помощью TRIM 1
06.06.2012 «МегаФон» с конца мая ввел в эксплуатацию более 100 новых базовых станций в Подмосковье 1
06.06.2012 Хакеры атаковали сайт администрации города Железнодорожный 2
13.02.2012 «Смайл» запускает IPTV на платформе Netris iVision 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
27.07.2011 «Воентелеком» подвел итоги модернизации сетей фиксированной связи удаленных военных городков 1
30.10.2009 Звонки в Подмосковье перестанут быть междугородними 1
21.10.2009 «Комстар» начал предоставлять услугу IP-TV жителям Подмосковья 1
14.08.2009 «Комстар-ОТС» построил магистральное кольцо опорно-транспортной сети связи в Подмосковье 1
18.06.2009 «Комстар-ОТС» завершил первый этап строительства транспортной сети в Подмосковье 2
30.05.2008 «МегаФон-Москва» подготовил сеть к летнему сезону 1
01.02.2008 «Вокорд» установил видеокамеры на машинах ГИБДД Железнодорожного 1
25.01.2008 «Комстар-ОТС» начал предоставлять услуги связи в Железнодорожном 3
21.12.2007 «Комстар-ОТС» расширяет сеть в Подмосковье 1
05.12.2007 Пользователи Carmani получили обновленную карту Москвы 1
07.03.2007 Войсковая часть купит Proximity-карты 1

Публикаций - 36, упоминаний - 40

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 2
Cisco Systems 2298 1
Yandex - Яндекс 4188 1
4205 1
Шахты 41 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 61 1
Элефус - Elephus 4 1
Вертикаль - башенный оператор 44 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 95 1
Яндекс.Еда 93 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 192 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Юнистрим - Unistream 169 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 39 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 219 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 8
3G - Стандарт мобильной связи 3920 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 424 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 262 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 227 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 738 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 326 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 91 1
BLF - Busy Lamp Field- Функция отслеживания текущего состояния телефонных линий других абонентов в реальном времени 5 1
LTE-смартфон 138 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 539 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 181 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
Google Android 10773 2
Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
Apple iOS 5750 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2205 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 63 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Spectec TRIM 89 1
Cisco Jabber - Мессенджер 113 1
Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express 6 1
Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco BE6000 5 1
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 4 1
Яндекс Go 50 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Абрамков Александр 29 1
Левченко Алексей 8 1
Ковязин Алексей 1 1
Левин Дмитрий 35 1
Парфенова Дарья 1 1
Пальчун Кирилл 47 1
Криевс Ритварс 15 1
Ляк Александр 6 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 16
Россия - Российская федерация - РФ 61456 10
Россия - Одинцово 61 5
Россия - Долгопрудный 44 5
Россия - Люберцы 56 5
Россия - Реутов 46 5
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 71 5
Россия - Московская область - Королёв 89 5
Россия - Красногорск 112 5
Россия - Химки 95 5
Россия - Мытищи 89 5
Россия - УФО - Челябинская область 691 4
Россия - Электросталь 42 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 789 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 321 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 66 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 241 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 251 2
Россия - Южный Урал 93 2
Россия - Раменское 39 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 2
Россия - ПФО - Самарская область 603 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 2
Россия - Балашиха 73 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 141 1
Россия - Лобня 21 1
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 52 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 267 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 38 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 227 1
Россия - Ессентуки 17 1
Россия - Дзержинск 68 1
Россия - Копейск 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 1
Москва - Котельники 14 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 591 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 181 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
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