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Россия
Железногорск


19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
19.08.2019 Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края 1
16.07.2019 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи» 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
14.12.2018 Tele2 запустил переводы «Юнистрим» в салонах связи Красноярского края 1
05.12.2018 5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты 1
03.10.2018 МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей 1
28.06.2017 МТС модернизирует сеть 2G в Красноярском крае 1
18.05.2017 Tele2 запустила сеть 4G в Курской области 1
06.04.2017 Tele2 запускает первые сегменты сети 4G в Красноярском крае 1
17.10.2016 «Билайн» запустил 4G в шести областях Западного региона 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
01.07.2016 Tele2 разогнала мобильный интернет в северных районах Красноярского края 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
27.04.2016 Tele2 расширил сеть дистрибуции в Красноярском крае 2
18.04.2016 «Билайн» вдвое увеличил покрытие сети 4G в Красноярском крае 1
23.03.2016 МТС улучшила качество связи для жителей Красноярского края 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
22.01.2016 МТС обеспечила персональными базовыми станциями корпоративных клиентов в Красноярском крае 1
10.11.2015 МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1
24.09.2015 МТС обеспечила сетью 4G 75% жителей Красноярского края 1
20.08.2015 МТС определила самые «качающие» города Красноярского края 1
16.07.2015 Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1
06.04.2015 Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1
24.03.2015 МТС обновит сеть 3G в Красноярском крае 2
13.03.2015 Количество пользователей мобильного телевидения МТС в Красноярском крае увеличилось в два раза 1
06.03.2015 МТС улучшила связь более чем 50 корпоративным клиентам в Красноярском крае 1
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 1
18.02.2015 «Ростелеком» построил информационную сеть для станции переливания крови в Курской области 2
26.12.2014 МТС в 2 раза ускорила мобильный интернет в Красноярском крае 1
04.12.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2014 года 2
01.10.2014 Законодательство в ИКТ: новое в сентябре 2014 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
25.02.2014 МТС обеспечит Курскую атомную станцию услугами мобильной и фиксированной связи 1
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
05.02.2014 Мониторинг ИКТ-законодательства: январь 2014 1
23.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Красноярском крае 1
17.04.2013 «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию фрагмент сети 3G в Красноярске 1
17.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование сети 3G в Красноярске 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1

Публикаций - 52, упоминаний - 63

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Freshtel 49 2
Schneider Electric 409 1
Ростелеком НСС 48 1
Ростелеком - Курский филиал 3 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Nokia Networks 54 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Eaton 56 1
Eltex - Элтекс 71 1
Legrand 47 1
Huawei 2733 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
Samsung Electronics 5730 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Ericsson 864 1
Cisco Systems 2056 1
Nokia Corporation 2453 1
Visa International 1346 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Юнистрим - Unistream 167 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Быстроденьги МФК 22 1
Телефон.Ру 62 1
Администрация Красноярского края 25 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 17
3G - Стандарт мобильной связи 3753 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 13 1
FBWA - Fixed Broadband Wireless Access - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 1 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
МТС 3G-сеть 86 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Аветисян Армен 41 8
Иванов Олег 124 1
Пехтерев Сергей 40 1
Криницин Андрей 1 1
Байгушев Владимир 16 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Низомиддинов Олег 12 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - Зеленогорск 24 8
Россия - Минусинск 25 7
Россия - Красноярский край - Канск 22 6
Россия - Ачинск 35 6
Россия - СФО - Новосибирск 1980 4
Россия - Бородино 24 4
Россия - Красноярский край 668 4
Россия - Лесосибирск 28 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Россия - Кемеровская область 470 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Россия - Иркутская область 548 2
Россия - Курская область 341 2
Россия - Томская область - Стрежевой 12 2
Россия - Московская область - Королёв 84 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 2
Россия - Курск 232 2
Россия - Алтайский край - Бийск 45 2
Россия - Россошь 34 2
Россия - Хабаровск 624 2
Россия - Дубна 134 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Республика Тыва - Кызыл 7 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Бердск 11 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - Щёлково 33 1
Россия - Губкин 7 1
Россия - Угольные Копи 5 1
Россия - Ростовская область 864 1
Вторая мировая война 270 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
CNews Analytics 1991 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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