Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Железногорск
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Публикаций - 52, упоминаний - 63
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
|МТС 3G-сеть 86 2
|Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
|Аветисян Армен 41 8
|Иванов Олег 124 1
|Пехтерев Сергей 40 1
|Криницин Андрей 1 1
|Байгушев Владимир 16 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Валяева Елизавета 72 1
|CNews Analytics 1991 2
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
|СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru