Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1

ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн 1

Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1

Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1

Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 2

Tele2 нарастила количество подключений через интернет в 2019 году 1

Tele2 нарастила подключения через интернет 1

CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ 1

Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1

В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1

Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1

Tele2 консультирует дальневосточных абонентов на китайском языке 1

Tele2 отменяет плату за перенос номера в дальневосточных регионах 1

Объем передачи данных в сети Tele2 в ЕАО вырос в два раза с начала года 4