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Россия
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Еврейская автономная область


03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
07.04.2021 ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 2
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 2
26.03.2020 Tele2 нарастила количество подключений через интернет в 2019 году 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
16.03.2020 Tele2 нарастила подключения через интернет 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
28.10.2019 CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
09.09.2019 DANYCOM.Mobile обеспечил связью весь Дальний Восток 3
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
11.07.2019 Вице-премьер по ИТ предложил запретить дорожные штрафы со скрытых камер 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
02.03.2018 Исследование MAPS.ME: самые популярные у иностранцев регионы России 1
29.01.2018 «Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом 204 населенных пункта на Дальнем Востоке 1
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков 1
23.05.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г. 8
15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1
02.02.2017 «Мегафон» обеспечил 4G-связью более 60% жителей Еврейской автономии 2
16.12.2016 Tele2 консультирует дальневосточных абонентов на китайском языке 1
13.12.2016 4G-интернет от «Мегафона» пришел в Смидович 2
25.11.2016 «Этлас-Софт» расширила возможности СЭД «Этлас» для регионального фонда в Еврейской АО 1
07.11.2016 Дальневосточный филиал «Ростелекома» заработал ₽50 млн благодаря новой CRM 1
03.10.2016 «Ростелеком» назначил вице-президента, директора филиала «Дальний Восток» 1
29.09.2016 МТС и мэрия Биробиджана подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве 2
27.07.2016 Денис Трофимчук назначен директором Хабаровского регионального отделения «Мегафона» 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 1
13.07.2016 «Ростелеком» продолжит реализацию проекта по устранению цифрового неравенства на Дальнем Востоке 1
07.07.2016 Tele2 отменяет плату за перенос номера в дальневосточных регионах 1
24.06.2016 Объем передачи данных в сети Tele2 в ЕАО вырос в два раза с начала года 4
18.04.2016 Yota снизила цены на услуги в большинстве регионов России 1
15.03.2016 Потребление интернета в сети Tele2 в ЕАО увеличилось на 70% 4
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 1

Публикаций - 166, упоминаний - 268

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 11
Ростелеком Дальсвязь 203 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
IBM 3537 2
Ростелеком Сибирьтелеком 302 2
Крок 1219 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Астерос - Asteros 531 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Twitter 2204 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Facebook 3765 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
МВС Груп 4 1
Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Золотая Корона 280 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
Microsoft Corporation 11060 1
Samsung Electronics 5651 1
АйТи 751 1
РТЛабс 145 1
Cisco Systems 2038 1
Нетология - Netology 30 1
Почта России ПАО 1572 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Правительство РФ 2201 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Администрация Смоленской области 19 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - Министерство цифрового развития КБР 1 1
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 1
Администрация Волгоградской области - Комитет здравоохранения Волгоградской области 1 1
Мэр города Москвы 13 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 5 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Администрация Псковской области 22 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Правительство Москвы 653 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Счётная палата РФ 460 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Правительство Московской области - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 2 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
Безопасный город 347 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Яндекс.Учебник 12 1
МТС Дети в интернете 9 1
Ricoh Pro C ЦПМ - цифровая печатная машина 5 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 4 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Яндекс.Лицей 17 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Google Maps - Карты Google 398 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Островский Владимир 22 2
Ивакин Роман 49 2
Щуров Алексей 8 2
Логинов Александр 34 2
Путин Владимир 1824 2
Растворов Дмитрий 2 1
Кривошеев Сергей 6 1
Валяева Елизавета 72 1
Прозоровский Василий 40 1
Важнов Алексей 7 1
Булаев Алексей 1 1
Суслов Константин 19 1
Контрабаев Артур 66 1
Голубев Михаил 10 1
Суслова Марина 7 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Зарубин Юрий 4 1
Борисов Александр 30 1
Гусев Александр 26 1
Томенко Виктор 6 1
Сапунов Алексей 30 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Подольский Олег 15 1
Рымар Максим 36 1
Кушиков Петр 13 1
Зорин Александр 49 1
Чамара Денис 57 1
Собянин Сергей 211 1
Акимов Максим 167 1
Мандрон Ярослав 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 77
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 27
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 14
Россия - Иркутская область 543 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 12
Россия - Амурская область 320 11
Россия - Приморский край - Приморье 604 10
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 10
Россия - Забайкальский край 356 9
Россия - Кемеровская область 467 9
Россия - Ростовская область 861 9
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 8
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 8
Россия - Калининградская область 535 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 8
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 6
Россия - Республика Тыва 143 6
Россия - Свердловская область 806 6
Россия - Астраханская область 371 6
Россия - Волгоградская область 397 6
Россия - Республика Алтай 684 6
Россия - Курская область 338 6
Россия - Сахалинская область 432 6
Россия - Псковская область 301 5
Россия - Республика Бурятия 284 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - Томская область 419 5
Россия - Костромская область 229 5
Россия - Владимирская область 368 5
Россия - Республика Карелия 298 5
Россия - Республика Адыгея 241 5
Россия - Хабаровский край 416 5
Россия - Самарская область 558 4
Россия - Республика Коми 411 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 4
Россия - Рязанская область 314 4
Россия - Республика Дагестан 262 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
POI - points of interest 60 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Региональное законодательство 45 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
CNews Analytics 1988 9
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759498, в очереди разбора - 663188.
Создано именных указателей - 46354.
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