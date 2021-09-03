Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЕАО
Еврейская автономная область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 166, упоминаний - 268
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 37
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 22
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 21
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 11
|Ростелеком Дальсвязь 203 6
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
|Ростелеком - Хабаровский филиал 25 4
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
|IBM 3537 2
|Ростелеком Сибирьтелеком 302 2
|Крок 1219 2
|Navitel - Навител Навигатор 252 2
|Астерос - Asteros 531 1
|Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
|Twitter 2204 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Совзонд - Sovzond 66 1
|Facebook 3765 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|МВС Груп 4 1
|Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
|Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Золотая Корона 280 1
|Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
|Microsoft Corporation 11060 1
|Samsung Electronics 5651 1
|АйТи 751 1
|РТЛабс 145 1
|Cisco Systems 2038 1
|Нетология - Netology 30 1
|Островский Владимир 22 2
|Ивакин Роман 49 2
|Щуров Алексей 8 2
|Логинов Александр 34 2
|Путин Владимир 1824 2
|Растворов Дмитрий 2 1
|Кривошеев Сергей 6 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Важнов Алексей 7 1
|Булаев Алексей 1 1
|Суслов Константин 19 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Голубев Михаил 10 1
|Суслова Марина 7 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Зарубин Юрий 4 1
|Борисов Александр 30 1
|Гусев Александр 26 1
|Томенко Виктор 6 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Подольский Олег 15 1
|Рымар Максим 36 1
|Кушиков Петр 13 1
|Зорин Александр 49 1
|Чамара Денис 57 1
|Собянин Сергей 211 1
|Акимов Максим 167 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|CNews Analytics 1988 9
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759498, в очереди разбора - 663188.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759498, в очереди разбора - 663188.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru