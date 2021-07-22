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Россия
Дубна


22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 1
05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 1
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 1
25.12.2020 «АМДтехнологии» завершила строительство второй очереди ЦОДов ФНС 5
23.12.2020 «Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой 1
13.11.2020 Первая белорусская АЭС использует российское ПО 1
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 1
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 1
18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 4
22.04.2020 ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать 2
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
31.03.2020 Власти потратят 1,85 миллиарда, чтобы в России хорошо работало телевидение 4K 1
10.03.2020 ИТ-бизнес нового суперподрядчика ФНС вырос в 4,5 раза 2
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 2
29.11.2019 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач 1
01.10.2019 Казначейство взяло на себя расчет зарплаты 23 тыс. госчиновников 1
16.09.2019 «Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel 1
26.07.2019 «Компьюлинк» отлучили от строительства многомиллиардных ЦОДов ФНС. Кто пришел ему на смену 4
16.07.2019 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи» 1
17.04.2019 Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора 1
16.04.2019 РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана 1
27.11.2018 РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде» 1
26.10.2018 ФНС и Казначейство захватили 40% списка крупнейших ИТ-гостендеров 1
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой 1
12.10.2018 Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров в 2017 г.: 41% закупок без конкуренции, 40% контрактов поделили ФНС и Казначейство 1
21.08.2018 «Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС 4
27.06.2018 РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах 1
20.06.2018 ФНС раскошеливается на четыре миллиарда на расширение своих мегаЦОДов 4
27.04.2018 В чем причины провалов Минкомсвязи в информатизации госсектора. Мнение ИТ-отрасли по итогам 6 лет 1
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры 1
11.12.2017 Минобрнауки будет размещать учебные материалы и пособия ВКонтакте 1
15.11.2017 «Ростелеком» без боя получил полтора миллиарда на сеть для ЗАГСов 1
30.10.2017 ФНС затеяла расширение своих мегаЦОДов за 4 миллиарда 4
31.07.2017 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда 1
03.05.2017 Новый виток модернизации информсистемы ФНС стартовал с 835-миллионого тендера 1

Публикаций - 133, упоминаний - 208

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Компьюлинк ГК - Compulink 209 11
Intel Corporation 4169 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
АМДтехнологии 26 6
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
IBM 3537 3
Eutelsat 65 3
Microsoft Corporation 11060 3
Cisco Systems 2038 3
Teradata 166 3
Tionix - Тионикс 48 2
ИБС экспертиза 43 2
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 2
Крок 1219 2
ОТР 135 2
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 2
Синтерра - Synterra 565 2
Базальт СПО 206 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
АйТи 751 2
Oracle Corporation 3342 2
М2М телематика 165 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
AdAstra - АдАстра 2 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 22 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Getmobit - Гетмобит 7 1
Eaton 55 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Беркут НПФ 16 1
Тензор 44 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 1
Мострансавто 59 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
РЖД строй 7 1
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 10 1
TDD - Typhoon Digital Development 3 1
Инвесткомм ООО 1 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
Перспектива НПО 1 1
UFG Private Equity 25 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
ВТБ Страхование 52 1
Deutsche Bank 126 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Связной ГК 877 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
Федеральное казначейство России 766 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 6
Правительство РФ 2201 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 3 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Тверской районный суд города Москвы 15 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
Ярославская областная Дума 4 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Администрация Президента РФ 267 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Счётная палата РФ 460 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 6 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 13 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
FBWA - Fixed Broadband Wireless Access - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 1 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 136 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
ФНС РФ ЦОД 22 9
Intel Optane SSD 16 6
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 6
Intel x86 - Архитектура процессора 992 5
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 5
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 5
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 5
Intel Solutions for Lustre 24 5
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 5
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 5
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 5
Intel SSD 23 5
Microsoft Windows 10 6629 4
Microsoft SQL Server 793 4
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 4
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 3
Гознак ЦОД 10 3
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 3
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 3
Intel Omni-Path Edge Switch 7 3
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 3 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Google Android 10750 2
Apple iOS 5741 2
Linux OS 4253 2
Microsoft Windows 7 1662 2
ЭОС Дело СЭД 621 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
IBM Power Systems - Серия серверов 130 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 2
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 2
Intel SSD DC 6 2
Intel Optane Memory 81 2
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 7 2
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 2
РСК Торнадо - RSC Tornado HS - гиперконвергентная система хранения данных 2 2
Путин Владимир 1824 4
Щеголев Игорь 676 3
Мишустин Михаил 302 3
Никифоров Николай 1126 3
Лящ Михаил 32 2
Хилов Павел 15 2
Якушев Владимир 16 2
Попов Алексей 311 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Ирине Бандровской 1 1
Подгайный Дмитрий 1 1
Ведехин Игорь 23 1
Лепс Григорий 3 1
Карпинский Илья 6 1
Донецкий Виталий 1 1
Кривенко Виталий 15 1
Братишко Олег 1 1
Андреев Сергей 39 1
Рукавишникова Мария 5 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Анзимиров Лев 2 1
Тихонова Катерина 3 1
Марченко Игорь 9 1
Рудычева Наталья 81 1
Карпов Алексей 21 1
Шафранский Алексей 2 1
Чекмарев Александр 2 1
Зеленщиков Александр 1 1
Нечаев Иван 57 1
Афанасьев Александр 20 1
Жаров Александр 165 1
Мылицын Роман 79 1
Черненко Андрей 37 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Смирнов Алексей 142 1
Гвоздева Наталья 13 1
Бегтин Иван 48 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Семенов Александр 69 1
Сохань Максим 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 14
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 13
Россия - Нижегородская область 738 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
Европа 3745 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Россия - ПФО - Казань 1513 5
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - Московская область - Ивантеевка 12 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - Красноярский край 663 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 2
Россия - Хабаровск 620 2
Россия - Иркутская область 543 2
Россия - Реутов 43 2
Россия - Орехово-Зуево 29 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - Химки 88 2
Россия - Электросталь 35 2
Россия - Волгоградская область 397 2
Россия - Раменское 37 2
Россия - Наро-Фоминск 6 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - Железногорск 52 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Россия - Тюмень 496 2
Украина 3361 2
Россия - Серпухов 40 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
Вторая мировая война 259 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
POI - points of interest 60 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 73 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Наука - Национальный проект 3 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 5
CNews Analytics 1988 3
CNews Tenders 11 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РАН - Российская академия наук 316 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
CNews AWARDS 291 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759498, в очереди разбора - 663188.
Создано именных указателей - 46354.
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Техника

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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