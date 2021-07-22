Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Дубна
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 133, упоминаний - 208
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Лящ Михаил 32 2
|Хилов Павел 15 2
|Якушев Владимир 16 2
|Попов Алексей 311 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Ирине Бандровской 1 1
|Подгайный Дмитрий 1 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Лепс Григорий 3 1
|Карпинский Илья 6 1
|Донецкий Виталий 1 1
|Кривенко Виталий 15 1
|Братишко Олег 1 1
|Андреев Сергей 39 1
|Рукавишникова Мария 5 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Анзимиров Лев 2 1
|Тихонова Катерина 3 1
|Марченко Игорь 9 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Карпов Алексей 21 1
|Шафранский Алексей 2 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Зеленщиков Александр 1 1
|Нечаев Иван 57 1
|Афанасьев Александр 20 1
|Жаров Александр 165 1
|Мылицын Роман 79 1
|Черненко Андрей 37 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Гвоздева Наталья 13 1
|Бегтин Иван 48 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Семенов Александр 69 1
|Сохань Максим 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759498, в очереди разбора - 663188.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759498, в очереди разбора - 663188.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru