Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Долгопрудный
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 45
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Полунина Полина 5 1
|Абрамков Александр 29 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Южаков Алексей 23 1
|Ускова Ольга 128 1
|Яковлев Павел 2 1
|Заглумин Павел 5 1
|Маковский Максим 4 1
|Воловик Александр 3 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Смирнов Дмитрий 56 1
|Романенко Андрей 76 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Князев Николай 4 1
|Федосеев Алексей 15 1
|Комар Евгений 20 1
|Федулов Владислав 58 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769857, в очереди разбора - 673540.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769857, в очереди разбора - 673540.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru