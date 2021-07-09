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Россия
Долгопрудный


09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
07.04.2020 Экс-директор ИТ-департамента Правительства назначен замглавы Минэкономразвития 1
27.12.2019 В России создали «умные тележки», которые избавят от очередей в магазинах 1
02.09.2019 X5 запустила пилот по оснащению электронными ценниками магазинов «Пятёрочка» 1
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
29.03.2019 Школьники разработали систему искусственного интеллекта для квадрокоптера 1
10.08.2016 Visa Qiwi Wallet интегрирован в личный кабинет и мобильное приложение «Стрелки» 1
09.03.2016 Российский стартап запустит в Китае завод по производству роботов 1
09.12.2015 GS Group вручил 600 тыс. руб. победителям студенческого конкурса по программированию 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
16.11.2015 Cognitive Technologies и МИСиС проведут III Олимпиаду школьников 1
22.10.2015 Кто на самом деле строит электронное правительство России 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
09.06.2015 Новым партнером системы «Юнистрим» стал МФБанк 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
08.10.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Москве и Московской области 1
01.07.2014 МТС передала МГТС фиксированные сети в Подмосковье 1
04.04.2014 Россия завоевала 5 медалей на мировом чемпионате роботов 1
07.09.2012 На базе МФТИ может быть создан технопарк для ИТ-компаний 4
20.06.2012 МТС с начала 2012 г. установила порядка 3 тыс. базовых станций в столичном регионе 1
18.01.2012 В Долгопрудном развивают проект «Электронная регистратура» 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
27.05.2011 «ГорКом» приобрел провайдера «МД Телеком» 1
12.05.2011 Google Maps обновили спутниковые снимки России и Белоруссии 1
30.10.2009 Звонки в Подмосковье перестанут быть междугородними 1
21.10.2009 «Комстар» начал предоставлять услугу IP-TV жителям Подмосковья 1
14.08.2009 «Комстар-ОТС» построил магистральное кольцо опорно-транспортной сети связи в Подмосковье 1
13.08.2009 Огромная партия пиратских дисков накрыта в Москве 1
18.06.2009 «Комстар-ОТС» завершил первый этап строительства транспортной сети в Подмосковье 2
15.05.2009 Курсы Adobe LiveCycle ES: Разработка форм 1
29.01.2009 «Агава» построила дата-центр в Долгопрудном 1
23.12.2008 Rosweb построил магистральную ВОЛС Москва – Долгопрудный – Дмитров 3

Публикаций - 39, упоминаний - 45

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Инфосистемы Джет 675 2
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
Acronis Bulgaria - T-Soft 4 1
Google LLC 7177 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Acronis - Акронис 365 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Эвотор - Evotor 105 1
ДатаКрат - DataKrat 6 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 14 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Крок 1221 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
X5 Group - Пятерочка 560 3
X5 Group 600 3
Мострансавто 59 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Гагаринский ТРЦ 3 1
Гудзон ТРЦ 2 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
IKEA - ИКЕА 82 1
Виктория - Сеть супермаркетов 42 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Lamoda 83 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Счётная палата РФ 461 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
3G - Стандарт мобильной связи 3753 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
Умные продуктовые тележки 5 1
Pick-by-Voice - технология голосового управления 9 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
Google Android 10751 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Azure 1171 1
Acronis Cyber Platform 11 1
Acronis Защита Данных 5 1
Acronis Backup 28 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Amazon Go 7 1
Полунина Полина 5 1
Абрамков Александр 29 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Южаков Алексей 23 1
Ускова Ольга 128 1
Яковлев Павел 2 1
Заглумин Павел 5 1
Маковский Максим 4 1
Воловик Александр 3 1
Мишустин Михаил 302 1
Смирнов Дмитрий 56 1
Романенко Андрей 76 1
Евтушенко Олег 125 1
Парфентьев Алексей 33 1
Князев Николай 4 1
Федосеев Алексей 15 1
Комар Евгений 20 1
Федулов Владислав 58 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 22
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 6
Россия - Люберцы 49 6
Россия - Железнодорожный 34 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - Раменское 37 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Япония 2811 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Казахстан - Республика 2650 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Восточная Европа 1691 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Москва - Котельники 14 1
Россия - Липецкая область 293 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Старый Оскол 54 1
Россия - Димитровград 29 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
США - Сиэтл 138 1
Россия - Альметьевск 61 1
Россия - Мытищи 85 1
Россия - Балашиха 68 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
CNews Analytics 1991 1
РУК - Российский университет кооперации 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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