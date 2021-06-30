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Россия
Дзержинск


30.06.2021 Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса» 1
30.06.2021 В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса» 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
07.09.2016 Tele2 запустил сеть 4G в Нижегородской области 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
22.07.2016 «Мегафон» продолжает развивать сети 2G и 3G в Нижегородском регионе 1
24.06.2016 Tele2 завершила модернизацию объединенной сети в Нижегородской области 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
28.04.2016 Оператор velcom обновил 3G-сеть во всем Минске 1
28.03.2016 МТС улучшила качество связи в Нижегородской области 2
16.03.2016 Thyssenkrupp Industrial Solutions в России оптимизировала управление проектами на базе «1С:Предприятия 8» 1
13.11.2015 «Сладкая жизнь» ускорила сборку заказов с внедрением системы управления складом TopLog WMS 2
20.10.2015 МТС в Иркутской области за год построила более 300 базовых станций 1
07.10.2015 «Ростелеком» организовал защищенную корпоративную сеть для ГУ МВД России по Нижегородской области 1
23.07.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в Нижегородской области 2
14.07.2015 «Ростелеком» в Нижегородской области перевел банкоматы Сбербанка на проводные линии связи 1
09.06.2015 «Ростелеком» предоставил комплекс услуг связи перинатальному центру в Дзержинске 1
26.05.2015 «Ростелеком» завершил первый этап модернизации корпоративной сети «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 1
19.03.2015 Более миллиона жителей Нижегородской области получили доступ к 4G МТС 1
18.03.2015 МТС расширяет географию предоставления домашних сервисов в Поволжье 1
10.11.2014 С момента запуска сети 4G+ мобильный трафик абонентов «МегаФона» в Нижегородской области вырос в 6,5 раз 1
23.10.2014 МТС улучшила качество связи в 50 населенных пунктах Нижегородской области 1
17.10.2014 Softline выполнила комплексный ИТ-проект для Нижегородского ЦСМ 1
13.10.2014 Как ГИС помогают строить города 1
31.07.2014 МТС развернула сеть 4G в Нижегородской области 1
21.07.2014 Нижегородцы могут оформить универсальные электронные карты в офисах «Сбербанка» 1
11.07.2014 «Центр оперативной печати» модернизировал парк оборудования за счет установки ЦПМ от Xerox 1
14.05.2014 Вышли 2 номера журнала «Геоматика» за 2014 г. 1
19.09.2013 «МДМ Банк» запустил карту самоинкассации для СМБ 1
04.09.2013 Система Contact и «Белгазпромбанк» расширили сотрудничество 1
26.04.2013 ВТБ оказался контролирующим акционером МТТ 1
15.03.2013 «Ростелеком» построил 56-километровую ВОЛС в Красноярском крае 1
13.07.2012 Опубликован список городов, в которых до конца года будет запущена сеть LTE 1
15.06.2012 «Билайн» запустил новые пакетные предложения для пользователей домашнего интернета и ТВ 1
24.04.2012 «Билайн» обновляет линейку тарифных планов домашнего интернета 1
29.02.2012 «Старт Телеком» начал тестирование услуг ШПД в Поволжском регионе 2

Публикаций - 65, упоминаний - 74

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 10
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Комстар Регионы 89 3
Yandex - Яндекс 4101 2
3761 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Совзонд - Sovzond 66 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 2
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 1
Microsoft Corporation 11127 1
ВолгаТелеком 219 1
Синтерра - Synterra 567 1
Ростелеком НСС 48 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 108 1
Интеркомтел 1 1
МегаФон Центральный филиал 60 1
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 45 1
Nokia Networks 54 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
Yota - Скартел 623 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Uber Technologies 258 2
Яндекс.Еда 93 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
Яндекс.Такси 271 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Связной ГК 883 1
Евросеть 889 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
3G - Стандарт мобильной связи 3744 5
LTE-смартфон 138 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
Безопасный город 347 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
Pick-by-Voice - технология голосового управления 9 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 44 1
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Uber Eats - UberEATs 28 1
Яндекс Go 50 1
1С:Бухгалтерия 398 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
МТТ YouMagic 33 1
Бобиков Дмитрий 14 3
Орловский Виктор 229 1
Эмдин Сергей 67 1
Иванов Михаил 63 1
Абрамов Андрей 23 1
Добрынин Владимир 32 1
Зимин Игорь 11 1
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
Чернышов Михаил 32 1
Теверовский Александр 12 1
Билялетдинов Марат 2 1
Фролова Светлана 41 1
Приданцев Сергей 82 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 43
Россия - Российская федерация - РФ 57544 20
Россия - Нижегородская область 741 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 10
Россия - Арзамас 57 9
Россия - ПФО - Самара 1295 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 8
Россия - Кстово 27 7
Россия - Саров 92 6
Россия - СФО - Новосибирск 1975 4
Россия - Саранск 198 4
Россия - Заволжье 18 4
Россия - Ульяновск 296 4
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 4
Россия - ПФО - Казань 1520 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Россия - Брянск 216 3
Россия - Хабаровск 624 3
Россия - Ижевск 308 3
Россия - Белгород 245 3
Россия - Иваново 194 3
Россия - Саратов 410 3
Россия - Липецк 259 3
Россия - Пенза 255 3
Россия - Сургут 197 3
Россия - Тверь 328 3
Россия - Чебоксары 157 3
Россия - Красноярск 851 3
Россия - Киров 248 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Россия - Калуга 297 3
Россия - Тульская область 753 3
Россия - Сочи 913 2
Россия - Пермь 741 2
Россия - Челябинск 774 2
Россия - Уфа 646 2
Россия - Калининград 674 2
Казахстан - Республика 2641 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766262, в очереди разбора - 669948.
Создано именных указателей - 46354.
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