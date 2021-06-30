Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Дзержинск
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Публикаций - 65, упоминаний - 74
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
|Бобиков Дмитрий 14 3
|Орловский Виктор 229 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Иванов Михаил 63 1
|Абрамов Андрей 23 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Зимин Игорь 11 1
|Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
|Чернышов Михаил 32 1
|Теверовский Александр 12 1
|Билялетдинов Марат 2 1
|Фролова Светлана 41 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Кореш Виктор 71 1
|HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766262, в очереди разбора - 669948.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766262, в очереди разбора - 669948.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru