Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Якутия
Нерюнгри
Публикаций - 40, упоминаний - 64
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6540 2
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1261 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
|IBM Cognos BI 203 1
|СБП - Система быстрых платежей Банка России 193 1
|Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 662 1
|Microsoft Dynamics 239 1
|Apple Локатор 26 1
|Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 1
|Попов Алексей 326 5
|Костерин Александр 20 5
|Никифоров Николай 1129 4
|Борисов Александр 31 2
|Буторин Дмитрий 12 1
|Потапов Николай 7 1
|Назаров Алексей 69 1
|Кузнецов Станислав 65 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Калинин Александр 108 1
|Боциев Александр 8 1
|Федорова Олеся 60 1
|Муттерперл Михаил 21 1
|Никитин Евгений 10 1
|Третьяк Константин 34 1
|Синичкин Андрей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961403, в очереди разбора - 864132.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 961403, в очереди разбора - 864132.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru