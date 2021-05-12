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Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгри


12.05.2021 ВТБ и «Сумитек интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП 1
23.12.2020 Робот-дезинфектор от инженеров СВФУ будет запущен на вокзалах РЖД 3
24.07.2018 «Техносерв» спроектирует реконструкцию систем водоотведения и водоснабжения г. Нерюнгри 2
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
24.03.2017 «Мегафон» ускорил 4G-интернет в Олекминске 1
19.01.2017 «Мегафон» улучшил качество мобильной связи в 14 районах Якутии 1
22.12.2016 «Мегафон» запустил LTE-Advanced в Мирном 1
16.12.2016 МТС разогнала мобильный интернет в Ленске 2
05.10.2016 «Мегафон» расширил покрытие сети LTE в Якутии 1
14.07.2016 Жителям города Мирный стали доступны современные услуги связи 1
14.07.2016 МТС построила первую сеть 4G в Мирном 2
29.06.2016 МТС и энергетики дотянули «оптику» до алмазной «столицы» России 2
05.02.2016 «МегаФон» модернизировал сеть связи в 30 якутских городах и селах 1
24.12.2015 «Ростелеком» в Нерюнгри организовал оптическую инфраструктуру для юридических лиц 2
15.09.2015 ТТК подключил 35 тыс. жителей Якутии к скоростному интернету 3
18.08.2015 Углеметбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
28.07.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Нерюнгри 3
24.07.2015 МТС обеспечила сетью 4G труднодоступные и малонаселенные пункты в Якутии 1
08.07.2015 Год запуска LTE в Якутии «МегаФон» отметил 4-кратным ростом 4G-трафика 1
10.02.2015 ТТК увеличил абонентскую базу в Якутии на 47% 4
20.01.2015 Интернет-активность абонентов ТТК в Якутии с начала года увеличилась на 27% 2
13.01.2015 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов 1
01.08.2014 МТС запустила сеть LTE в Якутске и Нерюнгри 4
17.07.2014 25 тыс. жителей Якутии пользуются интернетом от ТТК 4
13.02.2014 «Ростелеком» запустил оптическую магистраль до Якутии 1
17.01.2014 ТТК отменил плату за подключение и увеличил скорость доступа на интернет-тарифах в Якутии 2
24.12.2013 Optima завершила проект по аутсорсингу ИТ-инфраструктуры сети магазинов «Эльдорадо» 1
08.05.2013 ТТК снижает стоимость интернета для юридических лиц в Якутске 1
28.01.2013 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Нерюнгри 2
24.12.2012 РТРС запустил девятый объект цифрового вещания в Якутии 1
21.12.2012 В Якутии запущена ВОЛС протяженностью около 1 тыс. км 1
12.12.2012 МТС улучшила качество связи и интернета в улусах Якутии 1
10.04.2012 «Билайн» запустил сеть GSM в Якутии 1
26.02.2010 «Ростелеком» построил сети доступа в крупнейших городах Дальнего Востока 1
02.02.2010 «Дальсвязь» подписала партнерское соглашение с правительством Республики Саха 2
01.11.2007 Первое внедрение Dynamics AX 4.0: как это было 1
22.09.2004 "Горизонт-РТ" развернул GSM-сеть в Мирном 1
13.08.2004 Государство продаст якутских операторов связи 1
21.04.2003 Якутия переходит на «цифру» 3

Публикаций - 40, упоминаний - 64

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1772 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7785 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5706 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7308 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 271 2
Золотая Корона 311 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6823 1
Ростех - Ростехнологии 2245 1
Microsoft Corporation 15624 1
Huawei 2946 1
Columbus East - Колумбус 190 1
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1057 1
Optima Services 18 1
Ростелеком Дальсвязь 353 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 190 3
Почта России ПАО 1728 2
РЖД - Российские железные дороги 1236 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4494 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1458 1
Caterpillar 45 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6540 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1261 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4022 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2466 7
3G - Стандарт мобильной связи 4400 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 851 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5999 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 333 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 530 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 646 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 499 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11353 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8734 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1727 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 44 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1301 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 557 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 699 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 630 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3180 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1440 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1869 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 236 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2725 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 344 1
ИТ-аутсорсинг 768 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1753 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
IBM Cognos BI 203 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 193 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 662 1
Microsoft Dynamics 239 1
Apple Локатор 26 1
Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 1
Попов Алексей 326 5
Костерин Александр 20 5
Никифоров Николай 1129 4
Борисов Александр 31 2
Буторин Дмитрий 12 1
Потапов Николай 7 1
Назаров Алексей 69 1
Кузнецов Станислав 65 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Калинин Александр 108 1
Боциев Александр 8 1
Федорова Олеся 60 1
Муттерперл Михаил 21 1
Никитин Евгений 10 1
Третьяк Константин 34 1
Синичкин Андрей 2 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 581 31
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 272 28
Россия - Российская федерация - РФ 70413 13
Россия - ДФО - Якутия - Ленск 16 7
Россия - ДФО - Якутия - Мирный 27 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1611 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 750 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 613 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 397 2
Москва - Серебряный Бор 6 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 173 2
Россия - СФО - Кемеровская область- Междуреченск 32 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 63 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1006 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1053 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 111 2
Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан 146 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 380 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 609 2
Казахстан - Республика 3407 2
Монголия 206 1
Таджикистан - Республика 555 1
Латвия - Латвийская Республика 551 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Кунашир 38 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 601 1
Грузия 823 1
Узбекистан - Республика 1048 1
Чехия - Чешская Республика 679 1
Израиль 999 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 724 1
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 130 1
Египет - Арабская Республика 453 1
Греция - Греческая Республика 436 1
Молдавия - Республика Молдова 562 1
Ирак - Республика 245 1
Абхазия - Республика 109 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 107 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 70 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 67 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 124 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 27 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961403, в очереди разбора - 864132.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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