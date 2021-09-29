Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Грозный
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 94, упоминаний - 122
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Биккулова Гульнара 23 2
|Абабков Богдан 1 1
|Сергеев Артем 2 1
|Еремеев Дмитрий 2 1
|Ярахмедов Руслан 12 1
|Ледовская Татьяна 1 1
|Грибков Денис 2 1
|Кульченков Кирилл 1 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Грошов Станислав 3 1
|Меликян Артур 2 1
|Космынин Иван 2 1
|Афонин Сергей 4 1
|Гиниятуллин Искандер 1 1
|Брагин Василий 1 1
|Рябков Владимир 1 1
|Сальников Александр 1 1
|Мельников Александр 63 1
|Громов Иван 96 1
|Тютин Алексей 14 1
|Смятких Алексей 1 1
|Строкович Антон 45 1
|Гончаров Иван 1 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Морозов Сергей 47 1
|Опенышева Светлана 54 1
|Суворов Александр 11 1
|Мальков Павел 2 1
|Гавришин Артем 1 1
|Малахов Андрей 4 1
|Ульянов Александр 1 1
|Егоров Ярослав 1 1
|Вильянов Сергей 3 1
|Путин Владимир 1824 1
|Каштанкин Илья 2 1
|Ярушкина Надежда 1 1
|Пугачев Емельян 1 1
|Гайдар Аркадий 1 1
|Кушниренко Алексей 1 1
|Шишкин Вадим 1 1
|Сколково Открытый университет - ОтУС 8 2
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761728, в очереди разбора - 665417.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761728, в очереди разбора - 665417.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru