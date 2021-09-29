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Россия
Грозный


29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 2
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
13.10.2020 Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ 1
30.09.2019 Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
13.01.2017 «Мегафон» улучшил сеть 4G в Грозном 2
14.11.2016 «Мегафон» повысил надёжность связи для футбольного матча в Грозном 2
14.10.2016 МТС открыл новые салоны связи в Грозненском и Надтеречном районах Чечни 1
07.10.2016 «Мегафон» открыл девятый фирменный салон в Грозном 4
21.09.2016 МТС представил прогноз развития российского рынка M2M/IoT 1
21.09.2016 В Чечне за год M2M-трафик вырос в 3700 раз 1
20.09.2016 «Мегафон» улучшил сервис для 100 тыс. жителей Чеченской Республики 1
15.09.2016 Более 2 тыс. стартапов подали заявки в GenerationS 1
25.07.2016 Заявки в GenerationS подали уже больше 1000 стартапов 1
01.07.2016 «Мегафон развивает сервис в Чеченской республике 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 1
23.12.2015 «МегаФон» запустил 4G в Аргуне 1
16.12.2015 В Чеченских школах учебники заменят на современные гаджеты 4
03.12.2015 «Билайн» расширил географию 4G в Чечне 1
02.10.2015 В «Эльдорадо» стартовал предзаказ iPhone 6S и iPhone 6S Plus 1
01.07.2015 Участником платежной системы «Юнистрим» стал «Банк Кредитинвест» 1
29.06.2015 Система городского видеонаблюдения Петербурга вырастет в 4 раза 1
29.04.2015 Управление Федерального казначейства Чеченской Республики сократило расходы с помощью Mind 1
06.04.2015 Транспортный комплекс Чеченской Республики переходит под контроль ГЛОНАСС 1
13.02.2015 «МегаФон» запустил 4G+ еще в трех городах Дагестана 1
09.02.2015 «БАРС Груп» и «БАРС-Кавказ» актуализировали данные о земельных участках в Грозном 3
12.12.2014 Беслан Магомадов возглавил Грозненский филиал «ВымпелКома» 1
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice 2
04.12.2014 Компании Крыма и Севастополя могут приобрести сертификаты электронной подписи, не покидая региона 1
23.10.2014 «Билайн» запустил 4G в Чечне 2
08.10.2014 Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД» 1
15.08.2014 «Билайн» рассказал в каких городах скоро появится сеть LTE 1
12.08.2014 Роман Завязкин назначен директором Ставропольского филиала «Ростелекома» 1
16.07.2014 Менеджеры и специалисты «Энвижн» перешли в «Энтайп» 1

Публикаций - 94, упоминаний - 122

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 14
Синтерра - Synterra 565 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
М2М телематика 165 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Барс груп 402 2
Microsoft Corporation 11077 2
АйТи 751 1
Qisda BenQ 80 1
Ростелеком Связьинвест 696 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Optima Services 18 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Cisco Systems - Tandberg 92 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
SpaceTeam - СпейсТим 29 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
Bright Box - Брайт бокс 16 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Simtech Development 5 1
Shopify 14 1
АИС Город 2 1
Magento Inc 26 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
3738 1
Qiwi 783 3
ЭФКО ГК 10 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 2
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Amedia TV - Амедиа 29 2
Алроса АК 81 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Anytime - Оператор каршеринга 10 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
ВТБ24 583 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Яндекс.Такси 271 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
Правительство РФ 2203 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 8
3G - Стандарт мобильной связи 3731 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
Big Data - Большие данные 1136 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Безопасный город 347 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
Apple iPhone 6 547 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
KIA Rio 9 1
Qiwi Биллинг онлайн 5 1
Hyundai Solaris 9 1
SpaceTeam ST Matix 2 1
Apple iPhone 5 710 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Яндекс.Музыка 131 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
Qiwi Открытый город 5 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Apple iSight 51 1
Shturmann Navigation 44 1
Renault Kaptur 7 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Remoto 8 1
Apple FaceTime 145 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Яндекс.Авто 33 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Simtech CS-Cart 13 1
АН-124 Руслан 1 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Биккулова Гульнара 23 2
Абабков Богдан 1 1
Сергеев Артем 2 1
Еремеев Дмитрий 2 1
Ярахмедов Руслан 12 1
Ледовская Татьяна 1 1
Грибков Денис 2 1
Кульченков Кирилл 1 1
Пальчун Кирилл 47 1
Грошов Станислав 3 1
Меликян Артур 2 1
Космынин Иван 2 1
Афонин Сергей 4 1
Гиниятуллин Искандер 1 1
Брагин Василий 1 1
Рябков Владимир 1 1
Сальников Александр 1 1
Мельников Александр 63 1
Громов Иван 96 1
Тютин Алексей 14 1
Смятких Алексей 1 1
Строкович Антон 45 1
Гончаров Иван 1 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Морозов Сергей 47 1
Опенышева Светлана 54 1
Суворов Александр 11 1
Мальков Павел 2 1
Гавришин Артем 1 1
Малахов Андрей 4 1
Ульянов Александр 1 1
Егоров Ярослав 1 1
Вильянов Сергей 3 1
Путин Владимир 1824 1
Каштанкин Илья 2 1
Ярушкина Надежда 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Гайдар Аркадий 1 1
Кушниренко Алексей 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 13
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
Россия - Махачкала 114 8
Россия - СФО - Новосибирск 1967 8
Россия - ПФО - Казань 1515 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Россия - ПФО - Самара 1288 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 3
Россия - Краснодар 1039 3
Россия - Уфа 641 3
Россия - Астрахань 240 3
Россия - Сочи 912 2
Россия - Томск 449 2
Северный Кавказ 137 2
Литва - Литовская Республика 329 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - Иркутск 465 2
Россия - Владикавказ 132 2
Россия - Мурманск 257 2
Россия - Южно-Сахалинск 157 2
Россия - Саратов 403 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Россия - Волгоград 540 2
Россия - Нальчик 66 2
Россия - Красноярск 845 2
Казахстан - Республика 2629 2
Украина 3365 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 2
Россия - Ханты-Мансийск 115 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - Горно-Алтайск 52 1
Россия - Анадырь 44 1
Россия - Улан-Удэ 139 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Бизнес-акселератор 31 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761728, в очереди разбора - 665417.
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