Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Городец
Городецкий район Нижегородской области
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 73
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лящ Михаил 33 3
|Бобиков Дмитрий 14 3
|Щеголев Игорь 676 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Путин Владимир 1828 2
|Хилов Павел 15 2
|Колесников Виталий 6 2
|Булыгин Александр 4 1
|Богатырев Олег 6 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Лепс Григорий 3 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Яцеленко Николай 12 1
|Брауде-Золотарев Михаил 20 1
|Сохань Максим 13 1
|Семенов Александр 69 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Бегтин Иван 48 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Черненко Андрей 37 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 2
|CNews Tenders 11 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru