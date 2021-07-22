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Россия
Городец
Городецкий район Нижегородской области


22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 1
25.12.2020 «АМДтехнологии» завершила строительство второй очереди ЦОДов ФНС 5
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 1
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 1
18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 2
28.07.2020 Власти написали правила ведения электронного досье на всех граждан России 1
05.06.2020 Власти выделят 633 миллиона на оцифровку книг ЗАГСов 1
13.05.2020 «Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания 1
22.04.2020 ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать 2
20.04.2020 ФНС создает особый регистр, чтобы контролировать доходы российских семей 1
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
10.03.2020 ИТ-бизнес нового суперподрядчика ФНС вырос в 4,5 раза 2
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
26.07.2019 «Компьюлинк» отлучили от строительства многомиллиардных ЦОДов ФНС. Кто пришел ему на смену 4
30.05.2019 Spirit внедрила VideoMost в органах местного самоуправления Нижегородской области 4
26.10.2018 ФНС и Казначейство захватили 40% списка крупнейших ИТ-гостендеров 1
12.10.2018 Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров в 2017 г.: 41% закупок без конкуренции, 40% контрактов поделили ФНС и Казначейство 1
21.08.2018 «Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС 4
20.06.2018 ФНС раскошеливается на четыре миллиарда на расширение своих мегаЦОДов 4
27.04.2018 В чем причины провалов Минкомсвязи в информатизации госсектора. Мнение ИТ-отрасли по итогам 6 лет 1
15.11.2017 «Ростелеком» без боя получил полтора миллиарда на сеть для ЗАГСов 1
30.10.2017 ФНС затеяла расширение своих мегаЦОДов за 4 миллиарда 4
31.07.2017 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда 1
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными 1
19.05.2017 ФНС отказалась от российского ПО для больших данных. 900 млн будут потрачены на зарубежный софт 1
03.05.2017 Новый виток модернизации информсистемы ФНС стартовал с 835-миллионого тендера 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
02.11.2016 ФНС завершает строительство многомиллиардных мега-ЦОДов 3
11.10.2016 Система «Бюджетное планирование» Минфина России мигрировала в федеральный ЦОД без остановок в работе 2
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
21.07.2016 Cognitive Technologies адаптировала «Е1 Евфрат» к работе с электронными фискальными документами 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
19.05.2016 «Компьюлинк» выиграл еще один многомиллиардный контракт на создание ЦОДов ФНС 2
10.03.2016 Российский реестр малого и среднего бизнеса построит за полмиллиарда «Компьютел» 1
08.02.2016 «МегаФон» обеспечил связью «Нижегородскую ГЭС» 1
07.10.2015 «Ростелеком» организовал защищенную корпоративную сеть для ГУ МВД России по Нижегородской области 1
02.09.2014 «1С-Рарус» автоматизировал деятельность городецкого завода «Молоко» 1
13.10.2013 Госинформатизация: время ускорения 1
02.10.2013 В госсекторе уже «облачно» 1
25.09.2013 Строительство СМЭВ: сроки и последствия 1

Публикаций - 47, упоминаний - 73

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Компьюлинк ГК - Compulink 214 12
АМДтехнологии 26 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
Teradata 166 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Microsoft Corporation 11168 3
Крок 1221 3
Cisco Systems 2056 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 2
АйТи 753 2
ИБС экспертиза 43 2
Базальт СПО 206 2
Oracle Corporation 3363 2
Huawei 2733 2
IBM 3557 2
Polymatica - Полиматика 41 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
K2 - К2РУ - SourceCode 35 1
МегаФон Центральный филиал 60 1
ВолгаТелеком 223 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Tionix - Тионикс 48 1
Ланит ГК 1160 1
VMware 1830 1
Код Безопасности 365 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
Softline - Софтлайн 1475 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Deutsche Bank 130 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
UFG Private Equity 25 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РЖД строй 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 6
Правительство РФ 2208 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 6
Федеральное казначейство России 766 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
Тверской районный суд города Москвы 15 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 3 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Администрация Президента РФ 269 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Счётная палата РФ 461 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 324 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable - SFF-8635 - промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных 6 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 497 1
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
ФНС РФ ЦОД 22 10
Microsoft SQL Server 798 4
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 3
Teradata Data Warehouse Appliance 6 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Microsoft Windows 7 1662 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
VMware vSphere 281 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
МегаФон Наши люди 18 1
Гознак ЦОД 10 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 8 1
Oracle Exadata Storage Server X 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Ред ОС 239 1
Microsoft Skype 1477 1
Microsoft Outlook 650 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Microsoft Exchange 684 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Nuvia Phoenix 20 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Лящ Михаил 33 3
Бобиков Дмитрий 14 3
Щеголев Игорь 676 2
Мишустин Михаил 302 2
Никифоров Николай 1126 2
Путин Владимир 1828 2
Хилов Павел 15 2
Колесников Виталий 6 2
Булыгин Александр 4 1
Богатырев Олег 6 1
Ведехин Игорь 23 1
Лепс Григорий 3 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Яцеленко Николай 12 1
Брауде-Золотарев Михаил 20 1
Сохань Максим 13 1
Семенов Александр 69 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Бегтин Иван 48 1
Смирнов Алексей 142 1
Черненко Андрей 37 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - Нижегородская область 745 17
Россия - Дубна 134 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 6
Россия - Дзержинск 65 4
Россия - Заволжье 19 4
Россия - Саров 92 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - Волгоградская область 400 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Феодосия 12 1
Россия - Волжский 58 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 4 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 2
CNews Tenders 11 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
CNews AWARDS 292 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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