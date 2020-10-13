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Россия
Горно-Алтайск


13.10.2020 Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ 1
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае 2
18.08.2020 AT Consulting Восток совместно с «Ростелекомом» автоматизирует запись пациентов в медицинских учреждениях Республики Алтай 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
23.05.2018 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири 8
17.01.2018 «Техносерв» построил новое здание Прокуратуры Республики Алтай 3
05.07.2017 «Техносерв» – лидер рейтинга CNews Infrastructure 2016 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
05.12.2016 «Энвижн Груп» и МТС модернизировали конференц-центр для «Алтай Резорт» 1
01.12.2016 2ГИС представил большое обновление навигатора 1
23.11.2016 МТС начала продажи персональных базовых станций в Сибири 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
07.04.2016 «Вокорд» подвел итоги работы комплексов фото- и видеофиксации «Вокорд-Трафик» в 2015 г. 1
09.02.2016 Госсектор Республики Алтай выбрал МТС 1
20.10.2015 «Национальная страховая группа — Росэнерго» автоматизирует отчетность на базе «Хомнет:ОСК» 1
14.09.2015 МТС отмечает семикратный рост продаж LTE-смартфонов в Республике Алтай 2
19.08.2015 Каждый второй абонент МТС в Республике Алтай пользуется мобильным интернетом 4
09.06.2015 Минфин Республики Алтай внедрил СЭД «Дело» во всех подразделениях 1
17.11.2014 МТС запустила сеть LTE в Республике Алтай 2
03.10.2014 ЕЭТП готовит заказчиков к вводу новых процедур в сфере госзакупок 1
25.08.2014 МТС запустила 76 фемтосот для корпоративных клиентов Сибири 1
25.07.2014 «Ростелеком» подсчитал ущерб от наводнения в Алтайском крае и Республике Алтай 1
12.02.2014 «Билайн» в Сибири подвел итоги модернизации сети в 2013 г. 1
16.12.2013 МТС увеличила число SIM-карт в М2М-сегменте Сибири 1
19.11.2013 «Билайн» запустил 4G в Астрахани 1
08.11.2013 Сеть 4G от «МегаФона» запущена еще в 3 регионах 1
29.10.2013 «Билайн» запустил 4G в Республике Алтай 2
20.08.2013 «Ростелеком» выдал более 100 тыс. кодов доступа к единому порталу госуслуг в Сибири 1
13.03.2013 «Ростелеком» выдал более 46 тыс. кодов доступа к единому порталу госуслуг в Сибири 1
20.02.2013 Правительство Республики Алтай перешло на новую версию СЭД «Дело» 1
18.12.2012 «Ростелеком» объединит 62 медицинских учреждения Республики Алтай в единую информационную сеть 1
10.10.2012 Оборудованием ГЛОНАСС будут оснащены санитарные машины в Республике Алтай 1
18.09.2012 Решения Zelax помогают управлять светосигнальными системами российских аэропортов 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
05.04.2012 Заказать валюту в «Сбербанке» теперь можно через интернет 1
29.03.2012 Удостоверяющие центры «Ростелеком-Сибирь» выдали более 10 тыс. кодов доступа к единому порталу госуслуг 1
20.06.2011 Россиянину дали два года условно за незаконное подключение к Сети 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1
05.04.2011 Сотрудник ГИБДД распространял порно через интернет со своего домашнего ПК 1
14.02.2011 «Сибирьтелеком» запускает комплексную услугу «ТВист» в Республике Алтай 1

Публикаций - 52, упоминаний - 69

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Синтерра - Synterra 570 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Ростелеком Сибирьтелеком 307 2
Microsoft Corporation 11168 1
Zelax - Зелакс 43 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Vocord - Вокорд 99 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
IBM 3557 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Samsung Electronics 5730 1
Хомнет Консалтинг 127 1
AT Consulting Восток 23 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 3
Qiwi 783 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ24 583 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Лидер-инновации 27 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
Безопасный город 347 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Google Android 10751 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
ЭОС Дело СЭД 625 2
Хомнет МСФО 32 1
Microsoft SQL Server 798 1
Qiwi Открытый город 5 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 1
AT Consulting Восток - Smart City Cloud - цифровая платформа Управление территорией 4 1
Qiwi Биллинг онлайн 5 1
DonorSearch 2 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Symbian OS 782 1
Apple iOS 5742 1
Эмдин Сергей 67 1
Гуртов Дмитрий 12 1
Сафронова Ольга 1 1
Еремеев Дмитрий 2 1
Тюрин Вадим 1 1
Грибков Денис 2 1
Бурлаков Андрей 1 1
Космынин Иван 2 1
Абабков Богдан 1 1
Гиниятуллин Искандер 1 1
Брагин Василий 1 1
Рябков Владимир 1 1
Сальников Александр 1 1
Векилов Тимур 28 1
Швейн Александр 2 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 14
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Россия - ПФО - Самара 1304 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 4
Россия - Республика Алтай 687 4
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - Алтайский край - Бийск 45 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - Ярославль 407 2
Россия - Сибирь 881 2
Россия - Нижнекамск 38 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Иваново 194 1
Москва - Марьино 30 1
Россия - Республика Хакасия 251 1
Россия - Петрозаводск 153 1
Россия - Сургут 198 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Нижневартовск 111 1
Россия - Грозный 95 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - Нальчик 66 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Нефтеюганск 33 1
Россия - Барнаул 363 1
Россия - Кемерово 313 1
Россия - Улан-Удэ 141 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Краснодар 1041 1
Украина 3398 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
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