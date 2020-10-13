Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Горно-Алтайск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 69
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Эмдин Сергей 67 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Сафронова Ольга 1 1
|Еремеев Дмитрий 2 1
|Тюрин Вадим 1 1
|Грибков Денис 2 1
|Бурлаков Андрей 1 1
|Космынин Иван 2 1
|Абабков Богдан 1 1
|Гиниятуллин Искандер 1 1
|Брагин Василий 1 1
|Рябков Владимир 1 1
|Сальников Александр 1 1
|Векилов Тимур 28 1
|Швейн Александр 2 1
|CNews Analytics 1991 2
|CNews AWARDS 292 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru