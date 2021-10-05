Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Геленджик
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 65
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
|Артемьев Денис 14 3
|Тютин Алексей 14 2
|Мантуров Денис 56 2
|Зимирев Евгений 1 1
|Колесников Александр 13 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Кулаков Кирилл 3 1
|Марьясов Игорь 18 1
|Базнамин Артем 1 1
|Михайлов Вадим 2 1
|Косенко Валентина 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Коновалов Сергей 1 1
|Протасов Сергей 9 1
|Дубин Михаил 38 1
|Глыбочко Петр 3 1
|Ярославов Артем 1 1
|Плохих Владимир 2 1
|Дорошенко Екатерина 1 1
|Манойло Андрей 2 1
|Зенякин Александр 1 1
|Кузнецов Никита 2 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Бровко Василий 47 1
|Мальков Антон 26 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766262, в очереди разбора - 669948.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766262, в очереди разбора - 669948.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru