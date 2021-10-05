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Россия
Геленджик


05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 1
13.05.2021 BelkaCar: выручка компании в I квартале 2021 года выросла на 87% 1
13.04.2021 BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год 1
02.12.2020 МТС подключила к сети NB-IoT сервис шеринга велосипедов и электросамокатов 1
18.08.2020 В Краснодарском крае запустился сервис по аренде портативных зарядок для мобильных устройств «Бери Заряд!» 2
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
17.09.2019 Сеченовский университет и Центр ДПО Track&Trace будут готовить специалистов по маркировке при поддержке ЦРПТ 1
04.03.2019 «М.видео» запустила продажи продуктов Yota 1
17.10.2018 Россиянин получил 5 лет и остался должен 17 млн за использование сбоя в приложении Сбербанка 1
13.09.2018 Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется 1
11.09.2018 «Галактика» впервые представила сервисы цифровой индустриальной платформы 1
10.09.2018 Ростех: «Россияне стали в полтора раза чаще записываться к врачу онлайн» 1
26.07.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил бесперебойную работу сетевой инфраструктуры ЧМ-2018 1
19.04.2018 Directum помогла автоматизировать бизнес-процессы «Арбат Отель Менеджмент» 1
30.01.2018 Гэндальф автоматизировала закупки в аэропортах «Базэл Аэро» 2
15.09.2017 «Барс.Здравоохранение-ЛИС» зарегистрирована как изделие медицинского назначения 1
15.09.2017 «Росэлектроника» показала на выставке «Биотехмед» первые образы экзопротезов 1
14.09.2017 «Росэлектроника» впервые представила технологию ускоренного заживления ран 2
14.04.2017 «Мегафон» улучшил связь в городах Краснодарского края 2
22.12.2016 «МаксимаТелеком» создаст единое Wi-Fi-пространство в международных аэропортах России 1
31.08.2016 «Мегафон» подготовил сети в прибрежных районах Краснодарского края к «бархатному» сезону 1
09.08.2016 Tele2 покрывает LTE-сетью Краснодарский край 1
01.06.2016 «Мегафон» подготовил мобильную сеть на территории Краснодарского края к сезону отпусков 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 1
05.10.2015 «МегаФон» подтвердил инвестиции в развитие сетей связи на Кубани 1
29.07.2015 DaTravel удвоит базу отелей за счет партнерства с Ostrovok 1
17.07.2015 «Ростелеком» с начала года подключил по «оптике» свыше 1000 домов Кубани и Адыгеи 1
02.07.2015 В «Базэл Аэро» создана инфраструктура виртуальных рабочих столов на базе решений Fujitsu 1
24.06.2015 МТС обеспечила 4G район слияния Черного и Азовского морей 1
27.05.2015 «МегаФон» запустил интернет 4G+ в Анапе 1
02.02.2015 «Ростелеком» подключил по «оптике» свыше 1200 многоквартирных домов на Кубани и в Адыгее 1
23.04.2014 «МегаФон» запустил LTE в Геленджике 2
28.03.2014 «Билайн Бизнес» объединит филиалы ЮФО Спецстроя России 1
12.12.2013 Как ИТ меняет аэропорты 1
12.12.2013 Александр Колесников: Windows XP установлена на 60% наших ПК 1
20.09.2013 Интернет-трафик в сети «Билайн» на курортах Юга России за год вырос в 2,5 раза 1
29.03.2013 «Билайн Бизнес» запускает сеть WiMAX в Ростове-на-Дону 1
07.02.2013 «Билайн Бизнес» создает сеть высокоскоростного беспроводного доступа WiMAN в регионах России 1
09.07.2012 МТС, «Билайн» и «МегаФон» ввели чрезвычайный роуминг в Краснодарском крае 1

Публикаций - 58, упоминаний - 65

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
3761 2
МегаФон Кавказский филиал 192 2
Nokia Networks 54 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
ТрекМарк 5 1
Ankerbox 3 1
WeCharge 3 1
NOMO 3 1
Chimpy 3 1
Fuel Rod 3 1
Chargerent 3 1
Лаборатория маркировки ДПО - Центр дополнительного профессионального образования - Track & Trace Educational Center 2 1
Microsoft Corporation 11127 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Парус 204 1
Biocad - Биокад 38 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
Data Matrix 52 1
Yota - Скартел 623 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Directum - Директум 646 1
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
Галактика - Корпорация 249 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Бери Заряд! 4 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Уралтрансмаш - Уральский завод транспортного машиностроения 1 1
Арбат Отель Менеджмент 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Bayer AG - Байер 37 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Takeda Pharmaceutical 15 1
Связной ГК 883 1
Lamoda 83 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
3G - Стандарт мобильной связи 3744 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Directum - DirectumRX 62 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple Pay 385 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
1С:Документооборот 78 1
Microsoft Excel 436 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 24 1
М.Видео m_mobile 6 1
Lamoda LM Express 3 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Артемьев Денис 14 3
Тютин Алексей 14 2
Мантуров Денис 56 2
Зимирев Евгений 1 1
Колесников Александр 13 1
Ласкавый Сергей 17 1
Кулаков Кирилл 3 1
Марьясов Игорь 18 1
Базнамин Артем 1 1
Михайлов Вадим 2 1
Косенко Валентина 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Коновалов Сергей 1 1
Протасов Сергей 9 1
Дубин Михаил 38 1
Глыбочко Петр 3 1
Ярославов Артем 1 1
Плохих Владимир 2 1
Дорошенко Екатерина 1 1
Манойло Андрей 2 1
Зенякин Александр 1 1
Кузнецов Никита 2 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Бровко Василий 47 1
Мальков Антон 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 8
Россия - Республика Адыгея 242 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Чёрное море - Черноморское побережье 16 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 4
Россия - ПФО - Казань 1520 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 4
Россия - Краснодар 1040 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 3
Россия - Сочи 913 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - Анапа 84 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Россия - Ессентуки 17 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия - Нальчик 66 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Славянск-на-Кубани 4 1
Россия - Нижнекамск 38 1
Россия - Магнитогорск 150 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Россия - Ангарск 51 1
Россия - Михайловск 20 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Кубань 55 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Россия - Волгоград 542 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Бизнес Online 8 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1991 3
РАН - Российская академия наук 317 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Биотехмед 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766262, в очереди разбора - 669948.
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