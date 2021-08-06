Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Выборг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 81
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 2
|Иванов Олег 124 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Ли Сергей 8 1
|Бражников Илья 1 1
|Галыгин Вадим 1 1
|Большаков Василий 5 1
|Чуприна Екатерина 1 1
|Сукманов Алексей 1 1
|ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
|Академгородок Новосибирск 29 1
|ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766262, в очереди разбора - 669948.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766262, в очереди разбора - 669948.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru