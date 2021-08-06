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06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 1
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 1
03.11.2020 Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
02.11.2020 «ДОК» завершила второй этап испытаний системы связи «поезд-земля» на Октябрьской железной дороге 1
20.10.2020 «Спецтек» и «Софтвер лабс» внедрят систему управления производством на заводе «Би Питрон» 1
17.08.2020 «Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти 1
29.07.2020 Сбербанк подключил к системе безналичной оплаты проезда маршрутные автобусы в шести городах Ленобласти 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
30.10.2018 Компания «Эльдорадо» обновила бренд, рекламную стратегию и формат магазинов 1
21.03.2018 «Первый БИТ» оптимизировал управление персоналом сети «Спектр Групп» 1
06.03.2017 Корпоративная сеть «М-Стайл» под защитой Eset NOD32 1
30.08.2016 «Ростелеком» в партнерстве с AT Consulting создал в Санкт-Петербурге систему городской безопасности 1
18.11.2015 Больше половины базовых станций «МегаФона» в Петербурге поддерживают технологию LTE-Advanced 1
23.10.2015 «Выборг-банк» стал партнером системы «Юнистрим» 1
25.05.2015 «Ростелеком» построил мультисервисную сеть по технологии PON для 1 млн домохозяйств Петербурга и Ленобласти 1
21.05.2015 Для 1 млн домохозяйств Петербурга и Ленобласти «Ростелеком» обеспечил возможность подключения по технологии PON 1
27.03.2015 В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2 2
18.11.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Санкт-Петербурге 1
01.08.2014 «Скания-Русь» автоматизировала дилерскую сеть с помощью «1С-Раруса» 1
03.07.2014 «Билайн» удвоил количество базовых станций 4G в Петербурге 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
11.04.2014 МТС запустила в коммерческую эксплуатацию LTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
28.03.2014 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличено количество пунктов выдачи кодов активации к порталу госуслуг 1
11.03.2014 «Билайн» запустил 4G в Санкт-Петербурге 1
29.10.2013 4G-абонентов «МегаФона» на Северо-Западе стало в 9 раз больше 1
13.08.2013 Трафик в сети 4G Северо-Западного филиала «МегаФона» вырос в 1,5 раза 1
02.04.2013 «Элар» оцифровывает архивы Ленинградской области 1
26.11.2012 К 1 декабря 2012 г. весь транспорт скорой медицинской помощи будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС 1
06.07.2012 К концу июля Ленинградская область перейдет на вещание в стандарте DVB-T2 1
19.03.2012 В Санкт-Петербурге начинается цифровое эфирное телевещание в стандарте DVB-T2 1
05.12.2011 «Билайн» расширил сеть в Ленинградской области в 1,5 раза 2
11.11.2011 «Tele2 Россия» за 2 месяца построила более 200 новых базовых станций 1
03.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
27.09.2011 МТС объявила о ряде новых назначений 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1

Публикаций - 72, упоминаний - 81

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 8
МегаФон ПетерСтар 146 4
Синтерра - Synterra 567 4
Verysell Сервис 5 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Samsung Electronics 5702 2
Verysell - Верисел 91 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 2
Акадо Екатеринбург 23 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
АйТи 752 1
ВолгаТелеком 219 1
Microsoft Corporation 11127 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
ДОК 42 1
Bee Pitron - Би Питрон 5 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
РЖД ЦСС - Центральная станция связи 2 1
М2М телематика 165 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
LG Electronics 1865 1
IBM 3551 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Hitachi 476 1
Yandex - Яндекс 4101 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Actility 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Спектр Групп 1 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Правительство РФ 2207 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 2
GoS - Grade of Service - Гарантии предоставления уровня обслуживания 8 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 1
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 56 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
FRMCS - Future Rail Mobile Communication System - Технология железнодорожной радиосвязи 2 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 2
ДОК PPC-10G - радиорелейная станция 3 1
Microsoft Office 1946 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити 5 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Spectec TRIM 79 1
Speedtest by Ookla 32 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Путин Владимир 1828 2
Иванов Олег 124 1
Ротенберг Игорь 35 1
Кузяев Андрей 59 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Ли Сергей 8 1
Бражников Илья 1 1
Галыгин Вадим 1 1
Большаков Василий 5 1
Чуприна Екатерина 1 1
Сукманов Алексей 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 49
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 46
Россия - Российская федерация - РФ 57544 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 16
Россия - ПФО - Казань 1520 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 5
Казахстан - Республика 2641 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Россия - Орехово-Зуево 29 3
Европа Северная - Скандинавия 275 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Европа 3774 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Россия - Приморский край - Приморье 607 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 3
Россия - Кудрово 7 3
Финляндия - Финляндская Республика 819 3
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - Одинцово 58 2
Россия - Лобня 19 2
Россия - Республика Карелия 303 2
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 2
Россия - Амурская область 321 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 2
Россия - Кировск - Кировская область 304 2
Россия - Иркутская область 547 2
Япония 2802 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - Пикалёво 4 2
Россия - Волгоград 542 2
Россия - Всеволожск 20 2
Россия - Кингисепп 14 2
Россия - Тихвин 15 2
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 1
Россия - Находка 80 1
Россия - Брянская область 86 1
Россия - Колымский край - Колыма 10 1
Россия - Ивангород 4 1
ЗСД - Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге 10 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
News Corp 91 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766262, в очереди разбора - 669948.
Создано именных указателей - 46354.
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